Un bug de Firefox utilisé pour arnaquer les utilisateurs sous Windows

Une fausse alerte prévient d'un problème de licence Windows, même pour les possesseurs de Mac



Lire aussi :

Avec Firefox 70, les internautes pourront surveiller les traqueurs publicitaires



Mozilla travaille déjà sur un correctif



Lire aussi :

Mozilla tente de responsabiliser YouTube sur la transparence des suggestions de contenus



Les utilisateurs de Firefox sous Windows et macOS sont actuellement dans le viseur de plusieurs sites malveillants, qui exploitent une faille présente dans le navigateur pour y afficher de faux messages d'alerte.En se connectant malencontreusement sur ces pages, un pop-up surgit à l'écran indiquant que la licence de Windows a été piratée et que l'ordinateur aurait été bloqué à distance par Microsoft pour de prétendues raisons de sécurité.Il y a des raisons de suspecter une supercherie. Tom's Hardware explique que les messages sont écrits dans un anglais approximatif et que le site de Microsoft affiché semble bien grossier par rapport aux vraies pages de la marque américaine. Aussi, ce message est affiché pour les utilisateurs de macOS, qui n'ont évidemment aucune licence Microsoft présente sur leur machine.Le message demande tout de même de contacter un numéro d'assistance, appartenant soi-disant à Microsoft et on peut se douter que les escrocs au bout du fil exigeront une somme d'argent pour rendre le contrôle de la machine à son utilisateur.Une fois la fenêtre pop-up affichée, il n'y a aucun moyen de la fermer ni de quitter le navigateur de manière classique. En effet cliquer sur la croix ne sert à rien et la seule manière de sortir de cette boucle est de passer par le gestionnaire de tâches sous Windows ou le menu « Forcer à quitter » pour les utilisateurs macOS.Reste à espérer que la fonctionnalité d'ouverture des onglets récents n'est pas activée, sinon le navigateur devient inutilisable, sauf à le désinstaller et le réinstaller sur l'ordinateur.Mozilla est au courant de l'existence de cette faille et a déjà indiqué travailler sur un correctif qui devrait être intégré dans la prochaine mise à jour du navigateur.