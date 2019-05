Firefox 66.0.4 est dispo, les extensions de retour

Les extensions enfin de retour sur toutes les plateformes

Si vous êtes un utilisateur assidu de Firefox, vous avez très probablement remarqué la disparition de l'intégralité de vos extensions depuis le vendredi 3 mai. En essayant de réactiver nos extensions ou d'en installer de nouvelles, Firefox renvoyait sans cesse le même message comme quoi l'extension ne pouvait être vérifiée pour son usage dans Firefox, en cause un bug avec les certificats qui permettent l'activation de ces extensions web.Un correctif temporaire a toutefois été rapidement apporté en passant via le programme, mais seuls les utilisateursont pu en profiter et fallait-il encore connaitre la marche à suivre Aujourd'hui, Mozilla vient de publier sa version 66.0.4 de Firefox pour Desktop et Android, ainsi que sa version 60.6.2 pour ESR destiné aux entreprises. Dans un billet de blog , Kev Needham de l'équipe add-ons de Mozilla, explique :Si cette nouvelle mise à jour permet effectivement de résoudre le problème dans la chaîne de certificat et ainsi réactiver toutes les extensions, quelques bugs peuvent encore subsister. Ainsi, certains modules complémentaires tels que ceux de type "containers" devront éventuellement être réinstallés ou reconfigurés, si jamais votre configuration personnalisée a été perdue.Les thèmes pour Firefox n'ont également peut-être pas été réactivés automatiquement, il faudra là aussi prendre une petite minute pour réinstaller manuellement votre précédent thème !