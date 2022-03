Firefox 98 débarque sur iOS avec de nouvelles fonctionnalités de personnalisation bienvenues

D'abord, il est désormais possible de changer le fond d'écran du navigateur et donc d'y mettre une image parmi une sélection pour le rendre moins austère et plus agréable à l’œil. Pour le faire, c'est simple : sur la page d'accueil, tapez sur le logo de Firefox en haut à gauche pour parcourir les différents wallpaper disponibles. Il est aussi possible, selon Mozilla, de parcourir et de changer le fond d'écran dans les paramètres de personnalisation de la page d'accueil.