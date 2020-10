Firefox 82 est disponible, proposant correctifs et amélioration du picture-in-picture

Pour activer ce nouveau design sur Mac, il est possible de passer par le raccourci « Option + Command + Shift + ) ». Sur Windows, Mozilla explique que la vidéo utilise le moteur de DirectComposition pour décoder le flux, ce qui permet d'alléger la charge sur le processeur et sur la carte graphique.

En outre, avec cette mise à jour, Firefox serait globalement plus rapide, notamment au démarrage et à la fermeture de l'application. Selon Mozilla, les sites faisant usage d'un agencement flexbox au sein de la feuille de style se chargerait 20 % plus rapidement que les autres.

Par ailleurs, la restauration d'une session a également été améliorée avec un temps de chargement des onglets diminué de 17 % (notez qu'il s'agit bien sûr d'une moyenne, pondérée par le nombre d'onglets à restaurer dans une session). La fondation ajoute que, sur Windows, le navigateur est plus réactif à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre.

Mozilla en a profité pour combler sept problèmes de sécurité dont quatre jugés importants. Les développeurs ont aussi corrigé quelques bugs concernant le lecteur d'écran.