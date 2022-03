Firefox 98 optimise les téléchargements de fichiers

En version 98.0, Firefox veut rendre les téléchargements plus pratiques et moins invasifs pour les internautes. Cela passe tout d'abord par le fait que le navigateur ne demande désormais plus quoi faire de chaque fichier par défaut. Concrètement, à moins d'avoir paramétré l'inverse pour un ou plusieurs types de fichiers, vous ne verrez désormais plus de fenêtre invitant à choisir une application tierce ou à enregistrer sur le disque avant de télécharger un fichier.