Firefox 93 est disponible et améliore la sécurité et les performances

Dans cette version, Firefox améliore aussi la sécurité de ses utilisateurs. Désormais, les téléchargements effectués à partir d'une adresse en HTTP, par défaut non sécurisée, seront bloqués par le navigateur qui affichera un avertissement. Celui-ci vous indiquera que le téléchargement est risqué et vous donnera l'option d'arrêter le téléchargement et de supprimer le fichier, ou de le poursuivre à vos risques et périls.