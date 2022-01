Firefox 96 améliore la qualité audio de vos visioconférences

Firefox 96 est disponible en téléchargement sur Windows, macOS, et Linux. La dernière mise à jour du navigateur de Mozilla apporte des améliorations conséquentes quant à la réduction de bruit et au contrôle automatique du gain, notamment lors des appels vidéos. La fondation explique avoir également amélioré la suppression de l'écho afin de fournir une meilleure expérience aux utilisateurs et utilisatrices. Dans cette même optique, Firefox 96 corrige les bugs dégradant aussi bien la vidéo sur certains sites que la résolution du partage d’écran.