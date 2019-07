Le mode "Internet Explorer" débarque dans Edge basé sur Chromium

À télécharger :

Microsoft raccroche les wagons entre son ancien navigateur et la dernière version d'Edge

Microsoft offre quatre options aux utilisateurs

Il s'agissait d'une des annonces de Microsoft lors de sa Build 2019 à destination des développeurs, elle vient de se concrétiser pour de bon.est désormais capable d'exploiter un mode «». Cette fonctionnalité permet d'ouvrir une page web dans un onglet Internet Explorer, qui sera affiché directement dans la fenêtre Edge.Véritable pont entre Internet Explorer, toujours utilisé, notamment dans les entreprises, et la dernière mouture d'Edge, ce mode s'active simplement. Il faut tout d'abord, puis se rendre (une fois une page Edge ouverte) dans « Plus d'outils » pour sélectionner « Afficher cette page en utilisant Internet Explorer ». L'onglet actif passe alors sous Internet Explorer, mais en restant ouvert dans la fenêtre Edge.Comme le rappelle Neowin, cette fonctionnalité a été découverte il y a déjà quelques semaines. Jusqu'à présent, l'ouverture depuis Edge d'un onglet Internet Explorer lançait toutefoisInternet Explorer. Le lien entre les deux navigateurs n'était donc pas encore pleinement actif.Microsoft proposede procéder. Une liste déroulante affiche ainsi les modes Défaut, Désactivé, Mode IE et NeedIE. Bien évidemment, cette nouveauté n'est pas proposée sur la version Mac d'Edge, et ce pour la simple raison qu'Internet Explorer n'est pas disponible sur les ordinateurs d'Apple.Notons enfin qu'Edge embarque désormais une autre une fonctionnalité (nouvelle, elle aussi) permettant desur certains sites.