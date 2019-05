Build 2019 - Microsoft officialise l'arrivée de Edge sur macOS et bientôt sur Linux

Oui, Edge arrive bien sur macOS

Sécurité et vie privée au programme

Une version expérimentale du nouveau Edge déjà disponible

Le navigateurs'est quelque peu dévoilé , lundi, à l'occasion de la conférence Build 2019 de Microsoft. La firme de Redmond a annoncé plusieurs nouveautés pour sa nouvelle version compatible avec Windows 10.Au menu, les utilisateurs pourront choisir parmi: sans restriction, équilibré (qui sera le choix par défaut) et strict. Plus le cran sera élevé, plus le nombre de traqueurs bloqués par Microsoft sera grand.Les, elles, permettront de mettre des informations diverses de côté (textes, photos...) vers la barre latérale tout en poursuivant sa navigation. L'intérêt et de pouvoir éviter la surcharge du navigateur tout en récupérant les contenus qui vous intéressent sur les applications de la suite Office.Les entreprises pourront profiter d', qui leur permettra d'opérer la bascule de façon automatique.Enfin, la nouvelle la plus importante de la journée constitue. Si celle-ci n'est pas encore disponible officiellement, un internaute est parvenu à se procurer le lien de téléchargement et l'a diffusé sur Reddit. Pour l'heure, il ne s'agit que d', expérimentale, mais actualisée chaque jour.Il se murmure par ailleurs que le navigateur devrait également arriver