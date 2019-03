Le nouveau navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium en fuite

© Neowin

Microsoft Edge prend des airs de Chrome

Un accès facilité aux extensions



© Neowin

À télécharger :

Microsoft Edge pour Windows



Au mois de décembre dernier, Microsoft confirmait que son navigateurallait être refondu, en s'appuyant sur Chromium . Il s'agit d'un projet open source, servant de base à plusieurs navigateurs, tels que Google Chrome. On en sait désormais un peu plus sur l'apparence de la future version de l'outil.En effet, nos confrères de Neowin ont mis la main sur plusieurs screenshots de, en l'état actuel de son développement. Premier constat : si vous êtes un(e) habitué(e) de, vous ne serez certainement pas dépaysé(e).Vous retrouverez, par exemple, vos extensions et votre photo de profil à droite de la barre d'adresse du navigateur. De même, contrairement à l'usage dans la version actuelle, les paramètres d'Edge seront ajustables via un onglet dédié, à la façon de l'outil proposé par Google.D'autres changements sont à noter. Ainsi, la nouvelle version du navigateur de Microsoftet de mettre de côté ceux actuellement ouverts pour les retrouver plus tard. Quant à la page de nouvel onglet, elle comprend toujours évidemment le moteur de recherche de l'entreprise, ainsi qu'un fil d'actualité. Mais elle peut également afficher en fond une image différente chaque jour, en s'appuyant sur les suggestions de Bing.Par ailleurs, Microsoft prévoirait depour Edge. Certaines ont déjà commencé à être recompilées pour être compatibles avec la nouvelle version du navigateur. Et à la différence de l'édition actuelle, qui impose de passer par le Microsoft Store, il sera désormais possible de les installer directement depuis l'outil.Enfin, dernière nouveauté appréciable : le nouveau Microsoft Edge. Il suffira simplement d'activer l'option adéquate, puis d'installer les plugins désirés depuis le Chrome Web Store.