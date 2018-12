Le navigateur Edge passe officiellement sous Chromium (et sera dispo sous Mac)

Les développeurs du monde entier invités à contribuer au nouveau Edge

Le nouveau Edge devrait arriver « début 2019 »

Cette semaine, nous vous informions queétait en train de développer une toute nouvelle version de son navigateur internet qui mettrait de côté le moteur de rendu Edge HTML au profit de Chromium, un open source qui équipe Google Chrome.Jeudi, la firme de Redmond a confirmé les rumeurs ambiantes en. Edge ne meurt donc pas et va débuter une nouvelle vie sur les différentes versions de Windows, et sur macOS.C'est désormais officiel, Microsoft utilisera bien la même technologie que Google Chrome pour son propre navigateur,, qui proposera le moteur de rendu open-source Chromium. Les utilisateurs de Microsoft Edge vont bénéficier d'une compatibilité optimisée avec l'ensemble des sites Web, et pourront améliorer la durée de vie de leur batterie de leurs périphériques Windows.Les développeurs, invités à apporter leurs contributions,, indique Microsoft, qui entend par ailleurs devenir un, pour améliorer Edge mais aussi les autres navigateurs basés sur Chromium, que ce soit sur PC ou sur d'autres appareils., vice-président du groupe Microsoft et responsable des systèmes d'exploitation, a indiqué que le navigateur Edge « new generation » serait, ouvrant donc son développement à d'autres plate-formes. La dernière incursion de Microsoft du côté des navigateurs Internet des ordinateurs Apple remontait à 2003, avec Internet Explorer.Comment et quand Microsoft Edge va évoluer ? Joe Belfiore affirme queAh ! Mais pas de panique,, indique Microsoft.