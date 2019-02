Microsoft Edge exécute du code Flash de Facebook à l’insu des utilisateurs

Microsoft Edge offre un accès privilégié à Facebook

Source : ZDNet

Ivan Frantic, chercheur en sécurité employé par Google, a découvert qu', le dernier navigateur de Microsoft, exécutait du code Adobedéveloppé par Facebook à l'insu des utilisateurs. Il se pourrait que le réseau social soit présent pour assurer le bon fonctionnement des jeux en ligne présents sur la plateforme.Les politiques de sécurité du navigateur interdisent d'ordinaire l'exécution de contenus Flash sans consentement. Mais l'expert a mis à jour unesecrète de 58 sites bénéficiant d'un passe-droit. Outre Facebook on retrouve le portail de Microsoft MSN, Yahoo ou encore Deezer.L'expert s'étonne malgré tout de cette liste et de certains des sites inclus, dont un coiffeur espagnol de province, et se demande si Microsoft est au courant de son fonctionnement hasardeux.