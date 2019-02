85% des extensions Chrome peuvent récupérer et exploiter vos données personnelles

La majeure partie des extensions exploite les données des utilisateurs sans leur accord

La sécurité des extensions est un énorme chantier pour Google

Source : Engadget

C'est une étude qui devrait intéresser les millions de personnes utilisant une ou plusieurs extensions du navigateurSelon l'entreprise Duo Security, 85 % d'entre elles ne possèdent aucunedes données personnelles. Les éditeurs de ces extensions peuvent donc en toute impunité recueillir autant d'informations qu'ils le désirent et les exploiter selon leur bon vouloir.Dans le détail, sur 120 000 extensions testées, 35 % peuvent lire des données provenant de tous les sites visités par l'utilisateur, 32 % utilisent des bibliothèques tierces comportant des vulnérabilités et des failles de sécurité, et 77 % des extensions n'ont aucune plateforme d'assistance.L'étude pointe du doigt la trop grande largesse donnée à ces applications. Ces dernières exigent des permissions parfois sans rapport avec le fonctionnement réel du logiciel et que les utilisateurs acceptent sans se poser de questions.Cela pose un problème si elles sont corrompues par un acteur tiers. En octobre dernier, une tentative massive de phishing a ciblé ces extensions afin de récupérer les données de connexions des comptes Google de leurs développeurs.Google travaille activement à sécuriser sa plateforme d'applications tierces. Les extensions ne peuvent plus être installées que depuis son Web Store pour, mais il est conseillé de rester vigilant et de ne se fier qu'à des développeurs majeurs et reconnus.