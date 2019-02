Sur Android, le dark mode de Google Chrome fonctionnera aussi sur les pages web

Un Dark Mode qui recoure au mode High Contrast



Crédit : 9to5Google

C'est en tout cas ce que suggère un changement dans le code de la bêta depour Android, changement corroboré dernièrement par XDA Developpers . 9to5Google et XDA Developpers ont conjointement capturé des images de ce nouveau rendu. Certains sites ont fière allure avec le dark mode... d'autre beaucoup moins, mais qu'importe, nos rétines seront au moins épargnées la nuit.Si les couleurs semblent être passablement altérées sur certaines pages web capturées partent les deux sites spécialisés, c'est avant tout parce que Google recourt à Blink, le moteur sous-jacent de Chrome, pour mettre en branle le thème sombre de son navigateur. Dans le code scruté par 9to5Google (via Chromium Gerrit ), le mode sombre apparaît en effet comme une préférence apposée aux paramètres de Blink. Cette dernière se résume dans les faits à activer ou non le mode contrasté du moteur. La bonne nouvelle étant que ce mode n'a aucun impact sur les performances.Selon toute logique, Google devrait intégrer cette nouveauté dans les prochaines semaines à Chrome Canary (version expérimentale du navigateur). La firme suivra alors la trace de Samsung, qui propose un thème semblable (Night Mode) sur son propre navigateur depuis un peu plus d'un an.