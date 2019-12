Chrome 79 débarque sur Windows, macOS et Linux pour vous faire économiser de la mémoire

Des onglets « gelés » pour préserver les performances de son ordinateur



Source : 9to5Google

Chrome 79 est désormais disponible au téléchargement. La nouvelle version du navigateur n'apporte pas de modifications spectaculaires dans son interface mais se concentre sur les performances et la sécurité.La première nouveauté mise en avant par le moteur de recherche est l'amélioration de la gestion de la mémoire vive. Chrome 79 inaugure un nouveau système permettant de «» les onglets après cinq minutes d'inactivité et de préserver les performances de l'ordinateur. Seuls ceux diffusant de l'audio ou de la vidéo sont exclus de ce dispositif.Google va également proposer plus de sécurité à ses utilisateurs via le pack de protection Safe Browsing. Ce dernier reprend le principe de fonctionnement de l'extension Password Checkup, mise en ligne par Google depuis le début de l'année. Il permet d'analyser en temps réel les mots de passe utilisés et saisis dans Google Chrome et de vérifier s'ils ont été récupérés par des pirates.Parmi les autres modifications plus mineures, Google a revu légèrement l'interface de son navigateur au niveau des comptes connectés. Si vous utilisez une machine partagée par d'autres personnes, passer le curseur sur la photo du compte Google ouvert affichera également le nom et permettra d'éviter d'utiliser un autre compte que le sien.Les sites utilisant les standards de sécurité TLS 1.0 ou 1.1, des versions ayant plus de 10 années d'existence au compteur, seront signalés par le label « Non sécurisé » pour inciter les développeurs à mettre à jour leurs sites web.Enfin Google teste de nouvelles fonctionnalités sur un nombre limité d'utilisateurs comme le DNS-over-HTTPS , un nouveau standard permettant de crypter les requêtes envoyées aux sites web.Le moteur de recherche finalise également le presse-papiers partagé, qui permettra par exemple de copier une section de texte sur son navigateur Chrome de bureau et la coller sur son smartphone Android.Chrome 79 est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes de bureau, et sera déployé prochainement sur Android et Chrome OS.