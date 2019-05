Chrome va bientôt permettre de bloquer tous les cookies... enfin, sauf ceux de Google

Google protège à la fois la vie privée et sa source de revenus

Source : Android Police

La décision n'a pas été facile à prendre et a suscité près de six années de débat dans les équipes dirigeantes de. L'éditeur du navigateurva finalement intégrer dans les prochaines semaines des systèmes de sécurité bloquant lespublicitaires et les outils de suivi de la navigation.Soucieux de préserver la confidentialité de ses utilisateurs après le scandale Cambridge Analytica qui a touché Facebook en 2018, Google ne devrait pas pour autant oublier son business publicitaire qui lui assure la quasi-totalité de son chiffre d'affaires.Chrome bénéficierait, composée des outils de tracking développés par l'entreprise afin de continuer à proposer des annonces personnalisées à ses clients. Les annonceurs ne devraient pas être très heureux de cet avantage concurrentiel que s'octroie Google dans son navigateur, de plus leader mondial du secteur.