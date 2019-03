Chrome expérimente un cache "précèdent/suivant" pour accélérer la navigation

Cela devrait rendre votre navigation plus rapide !

C'est le responsable de l'ingénierie, Addy Osmani, qui a fait cette révélation dans un article : il sera bientôt possible dedans vos recherches.Lorsque vous quittez une page pour une nouvelle, la première n'est pas gardée en mémoire par Chrome. Ainsi, si vous revenez sur vos pas, le navigateur Chrome doitla page comme si vous ne l'aviez jamais visitée. Addy Osmani et son équipe travaillent actuellement à rendre cette. Elle serait ainsi gardée en mémoire et vous pourriez y retourner de manière instantanée.Bien que cette fonctionnalité pose encore des problèmes de sécurité, elle vise àde navigation. Et selon le responsable de l'ingénierie, ce cache précèdent/suivant pourrait «».Chrome n'est pas le seul navigateur à tester ce fonctionnement. Depuis plusieurs années, Firefox et Safari proposent aussi cette fonctionnalité, avec leurs propres variantes.