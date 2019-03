Brave : la nouvelle version Android dispo, les Brave Rewards en bêta

Crédits : Brave

Les Brave Rewards sont disponibles sur Android



L'interface de donation des Brave Rewards sur Android. Crédits : Brave

Les Brave Rewards : une nouvelle manière de rémunérer les créateurs de contenus

Source : Brave

Outre les quelques modifications esthétiques portées par cette version 1.0.88 desur Android, c'est surtout la disponibilité - en bêta - des Brave Awards qui fait l'événement.. Encore en bêta, il vous faudra les activer manuellement en vous rendant à l'adresse suivante :"chrome://flags" et en recherchant "Rewards" dans la barre de recherche.Il est possible de créer et d'administrer son portefeuille, et bien entendu de commencer à paramétrer des donations ponctuelles ou régulières aux sites que vous visitez.Brave croit en la confidentialité des données sur Internet. Mais elle ne croit pas en un Web sans publicité, essentielle pour rémunérer créateurs et éditeurs de contenus. Ainsi la jeune entreprise a-t-elle mis au point un système de rémunération basé sur l'attention baptisé BAT (pour Basic Attention Token).Ce système, que nous détaillions dans un précédent article , permet aux utilisateurs de récupérer des jetons en guise de récompense pour avoir regardé de la publicité non ciblée. Des jetons qu'il vous appartient ensuite de redistribuer à des plates-formes partenaires comme le moteur de recherche DuckDuckGo, ou les quelque 60 000 autres éditeurs de contenus ayant rejoint le programme de Brave.