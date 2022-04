Le navigateur Brave déploie une fonctionnalité inédite qui renforce le respect de la vie privée

Après avoir lancé son propre moteur de recherche, son outil de visioconférences, et dans sa lancée d'imaginer un Web plus juste en matière de rémunération des ayants droit, Brave souhaite pousser Google hors du champ de l'information.

L'AMP, pour Accelerated Mobile Pages, est une technologie open source soutenue par Google. Son rôle ? Proposer des versions optimisées pour mobile de certains articles du Web afin d'en accélérer le chargement — tout en se présentant dans une forme plus digeste pour de la lecture sur smartphone.

Seulement, la manœuvre étant automatique, cela ne plait pas à Brave. L'éditeur y voit un clou supplémentaire dans le cercueil de la vie privée sur Internet (Google affine vos préférences selon les liens AMP que vous consultez) ; une menace en termes de sécurité (AMP fait croire aux utilisateurs et utilisatrices qu'ils consultent le vrai site web et pas une version déclinée) ; mais aussi renforce le monopole de Google en ligne et ses protocoles.