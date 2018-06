Projet Scout : Mozilla travaillerait sur un navigateur web vocal

Un navigateur contrôlé uniquement par la voix

Assistant vocal, ou navigateur web vocal ?

Modifié le 14/06/2018 à 11h30

Le projet n'en est qu'à ses tout débuts, mais l'organisation promet d'en dévoiler plus dès qu'il sera plus avancé.: non, cette commande n'est pas supposée être suivie par un assistant personnel mais par... un navigateur web ! C'est en tout cas le projet que vient de dévoiler la fondation Mozilla, en programmant une conférence interne pour discuter des "".Avec le, Mozilla cherche donc à créer un navigateur web fonctionnant entièrement à la voix, uncomme indiqué dans le résumé de l'événement. La conférence dédiée aux autres employés de l'organisation doit permettre à Mozilla de revenir sur les difficultés et nécessités techniques d'un tel projet, de façon à imaginer et prévoir les ressources qui seront nécessaires.Difficile cependant de bien comprendre le projet, d'autant plus qu'il ne s'agit pour l'instant que d'uncomme l'a indiqué un porte-parole de l'entreprise à Cnet. L'entreprise a cependant hâte de pouvoir en dire plus, lorsque le projet sera plus avancé.Il n'empêche que l'idée d'un navigateur web vocal, qui se contrôlerait par la voix et répondrait en lisant les contenus demandés, fait forcément penser aux assistants vocaux. N'est-ce pas équivalent à ce que peut faire une Google Home, une Alexa ou Siri ? L'intérêt serait peut-être plus dans la possibilité d'afficher les pages demandées et donc d'accéder aux images, voire dans la possibilité de prendre la main avec sa souris pour effectuer quelques autres actions.Mais Mozilla n'a de toute façon pas le choix : pour contrer Google et son navigateur Chrome, qui affiche une part de marché de plus de 62% en février contre un peu moins de 10% pour Firefox , l'organisation à but non lucratif va devoir innover et se placer sur un marché qui n'existe pas encore. La voix prenant de plus en plus de place, grâce aux assistants vocaux qui s'intègrent de plus en plus dans la vie des utilisateurs, il semble logique que son futur se trouve aussi dans le contrôle des ordinateurs.