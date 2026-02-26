Comment trouver un VPN gratuit et fiable pour son PC Windows en 2026 ? Sur les dizaines d'offres disponibles, la majorité cachent des pratiques de collecte de données que n'importe quel éditeur de logiciel espion assumerait sans rougir. Pourtant, quelques services font exception, audités, transparents, et utilisables sans jamais sortir sa carte bancaire ou avec une période d'essai généreuse. C'est le cas de CyberGhost ou Proton VPN. Nous avons retenu cinq solutions qui tiennent vraiment leurs promesses sur Windows 10 et Windows 11.
🏆 Le Top 5 des VPN gratuits pour PC
- 🥇 CyberGhost - le meilleur VPN gratuit 45 jours
- 🥈 ProtonVPN - le seul VPN véritablement gratuit (avec des limites)
- 🥉 Hide.me - données illimitées, pas de publicité, pas de carte bancaire
- Windscribe - 10 Go de trafic par mois gratuits
- TunnelBear - Facile à prendre en main
Avant d'entrer dans le détail, voici nos critères de sélection pour un VPN : politique no-log vérifiée par audit indépendant, kill switch fonctionnel sur Windows, chiffrement AES-256 ou ChaCha20 (WireGuard), disponibilité sans carte bancaire pour la version gratuite, et compatibilité native avec Windows 10 et Windows 11. Des alertes, relayées notamment par Malwarebytes, ont montré que certaines applications VPN gratuites pour Windows ont servi de façade à des backdoors et à l’enrôlement de machines dans le botnet 911 S5. Microsoft documente par ailleurs de longue date des familles de malwares de type proxy capables de détourner une machine et son trafic, un scénario qui colle parfaitement aux promesses trop belles pour être vraies de certains faux VPN gratuits. Autrement dit, le choix d'un service sérieux ne doit pas se faire à la légère, et c'est précisément l'objet de ce comparatif.
📊 Nos résultats ne sortent pas de nulle part : retrouvez l'intégralité de nos mesures de débit (download, upload, ping) sur tous les VPN, dans plusieurs pays et pendant plusieurs jours de tests dans notre fichier de données ouvert →.
Notre sélection des meilleurs VPN gratuits pour PC en 2026
CyberGhost VPN : l'essai gratuit le plus long du marché (45 jours)
CyberGhost est techniquement le seul service de cette sélection à proposer une période de test atteignant 45 jours, même si le terme "gratuit" mérite d'être nuancé. Le fonctionnement est le suivant : sur Windows, vous pouvez lancer un essai de 24 heures sans renseigner votre numéro de carte bancaire. Idéal pour tester l'installation et les performances du client. Au-delà, il faut souscrire à un abonnement de 6 mois ou plus, puis demander un remboursement sous 45 jours si vous n'êtes pas satisfait. Le support répond par chat en direct, sans poser de questions.
Sur Windows, CyberGhost marque des points avec une interface bien pensée. Des profils préconfigurés selon l'usage (streaming, navigation anonyme, protection Wi-Fi public, P2P) permettent de lancer le bon serveur en un clic, sans réglages manuels. Son réseau de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays est le plus étendu de notre sélection, garantissant des vitesses élevées même aux heures de pointe. Enfin, les serveurs NoSpy, exclusivement opérés par CyberGhost depuis ses propres infrastructures en Roumanie, visent celles et ceux qui cherchent une approche plus contrôlée côté exploitation.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
✅ Les points forts de Cyberghost VPN
- Réseau massif (11 500 serveurs, 100 pays) : idéal pour le streaming et le contournement géographique
- Client Windows natif moderne, profils préconfigurés par usage
- 7 connexions simultanées : couvre tout votre équipement familial
- Politique no-log auditée par Deloitte, cabinet indépendant réputé du secteur
❌ Les faiblesses de Cyberghost VPN
- La version vraiment gratuite est limitée à 24h sur Windows
- L'essai de 45 jours nécessite un paiement initial, à récupérer ensuite
- Le forfait mensuel sans engagement reste onéreux
➡️ Notre avis en bref : Le meilleur rapport fonctionnalités/période de test, avec un client Windows soigné et le réseau le plus étendu du marché.
Pourquoi préférer l'essai CyberGhost plutôt qu'un VPN 100% gratuit ?
La vraie question est celle du compromis. Les VPN 100% gratuits permanents imposent tous des limites concrètes : quotas de données, peu de serveurs disponibles, vitesses bridées aux heures de pointe, et un seul appareil simultané pour la majorité d'entre eux. L'essai CyberGhost permet au contraire de tester pendant 45 jours la version premium complète (11 500 serveurs dans 100 pays, streaming stabilisé, P2P autorisé, 7 connexions simultanées) sans aucune restriction fonctionnelle
|Essai CyberGhost 45 jours
|VPN gratuit (eg. Proton)
|Données
|illimitées
|illimitées
|Pays accessibles
|100
|10
|Serveurs
|11500+
|~2 000
|Appareils simultanés
|7
|1
|Streaming (Netflix)
|✅
|❌
|P2P/Torrent
|✅
|❌
|CB requise
|Oui (avec remboursement)
|Non
|Durée
|45 jours
|Permanente
La procédure est simple : vous souscrivez à un abonnement de 6 mois ou plus, vous utilisez CyberGhost pendant votre période de test, puis vous contactez le support chat avant le 45ème jour pour demander un remboursement intégral, sans avoir à justifier votre demande. Il ne s'agit pas d'un VPN gratuit au sens strict puisque l'argent est temporairement débité de votre compte bancaire, mais pour un utilisateur ou une utilisatrice qui souhaite évaluer un VPN premium avant de s'engager sur la durée, c'est l'option la plus pertinente du marché.
Proton VPN : la seule vraie version gratuite illimitée pour Windows
Proton VPN est une anomalie sur le marché du VPN gratuit : là où tous ses concurrents imposent des quotas de données, Proton propose un plan gratuit permanent sans aucune limite de bande passante. C'est une conséquence directe du modèle économique de la société suisse Proton AG, fondée par d'anciens chercheurs du CERN, dont les revenus proviennent des abonnements payants aux services ProtonMail, Proton Drive et Proton Calendar. Les utilisateurs et utilisatrices gratuits bénéficient en quelque sorte du surplus de capacité financé par les abonnés premium.
Sur Windows, le client Proton VPN est entièrement open source et a été audité par SEC Consult en 2020. En parallèle, l’éditeur multiplie les gages de transparence et de conformité, avec un audit no log mené par Securitum en 2025, une certification ISO 27001 et un audit SOC 2 Type II. Même en version gratuite, vous bénéficiez du kill switch (qui coupe automatiquement Internet si le tunnel VPN tombe), de la protection contre les fuites DNS, et du protocole WireGuard pour des vitesses correctes. L'architecture Secure Core, qui fait transiter le trafic par plusieurs serveurs dans des pays à législation stricte avant de sortir sur le réseau, est réservée aux abonnés premium, mais la version gratuite offre déjà un niveau de confidentialité bien supérieur à la moyenne du marché.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
✅ Les points forts de Proton VPN Free
- Données illimitées en version gratuite : rare sur le marché
- Open source, audits publics réguliers (Securitum, ISO 27001, SOC2)
- Kill switch + protection DNS inclus en gratuit
- Siège en Suisse, hors juridiction de l'UE et des États-Unis
❌ Les faiblesses de Proton VPN Free
- 1 seul appareil simultané en gratuit
- Seulement 10 pays accessibles en gratuit (sélection automatique et pas de streaming Netflix)
- Pas de P2P, ni de Secure Core, ni d'Accélérateur VPN en version gratuite
➡️ Notre avis en bref : Le seul VPN sérieux du marché à proposer un plan gratuit permanent sans quota de données. Sécurité de niveau professionnel, open source et audité.
hide.me : données illimitées, zéro publicité, zéro carte bancaire
hide.me coche toutes les cases que l'on exige d'un VPN gratuit sérieux : données illimitées, pas de publicité intégrée, politique no-log auditée par Securitum en 2024, et utilisation sans création de compte ni carte bancaire. Son siège à Labuan (Malaisie) le place hors des alliances de surveillance Five Eyes et Fourteen Eyes, ce qui limite les risques de demandes de données par les gouvernements occidentaux, notamment américain et britannique.
Un détail qui en dit long sur le sérieux de l'entreprise : en 2022, face à l'entrée en vigueur d'une loi indienne obligeant les fournisseurs VPN à conserver des logs d'utilisateurs pendant cinq ans, hide.me a préféré fermer ses serveurs en Inde plutôt que de se conformer à cette directive. C'est exactement le comportement que l'on attend d'un service qui revendique une politique no-log. WireGuard est pris en charge, ce qui garantit des vitesses correctes pour la navigation quotidienne, même si les 8 emplacements gratuits peuvent se retrouver surchargés en heure de pointe.
- storage2300 serveurs
- language50 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 14 jours
- thumb_upAvantage : le streaming
✅ Les points forts de hide.me VPN
- Données illimitées sans compte, ni CB, ni pub : aucun compromis commercial visible
- Politique no-log auditée Securitum 2024
- Retrait d'Inde en 2022 : preuve concrète du respect de sa politique no-log
- WireGuard disponible même en version gratuite
❌ Les faiblesses de hide.me VPN
- Seulement 8 emplacements (7 pays) en version gratuite
- 1 seul appareil simultané
- Vitesse parfois réduite en heure de pointe sur les serveurs gratuits
➡️ Notre avis en bref : La combinaison la plus propre du marché pour un VPN 100% gratuit : pas de pub, pas de traçage, données illimitées et no-log audité.
Windscribe : connexions illimitées et bloqueur de pubs intégré
Windscribe est le seul service de cette sélection à proposer un nombre de connexions simultanées illimité en version gratuite, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux foyers multi-équipés ou aux internautes qui souhaitent protéger à la fois leur PC fixe Windows et leur laptop sans avoir à gérer des connexions multiples. L'extension navigateur pour Chrome et Edge est également disponible et intègre le bloqueur de publicités et de traqueurs, R.O.B.E.R.T, qui fonctionne indépendamment du VPN. Une vraie valeur ajoutée au quotidien même sans activer le tunnel complet.
Windscribe a connu un incident notable en 2021 : des serveurs en Ukraine ont été saisis par les autorités locales sans que des données utilisateurs compromettantes aient été trouvées, ce qui a validé en pratique sa politique no-log. Depuis, l'ensemble de l'infrastructure a migré vers des serveurs RAM-only (les données sont effacées à chaque redémarrage), et trois audits indépendants (Leviathan, Cure53, Packetlabs) ont été publiés. Grand bien lui a pris puisqu’en février 2026, le fournisseur a aussi confirmé la saisie d’un serveur aux Pays-Bas, en expliquant que les autorités n'y trouveraient rien. La limite des 10 Go/mois, bien que plus généreuse que TunnelBear, nécessite tout de même de surveiller sa consommation, en particulier si vous regardez des vidéos ou transférez des fichiers volumineux.
- storage400 serveurs
- language63 pays couverts
- lan6 connexions simultanées
- moodVersion gratuite limitée
✅ Les points forts de Windscribe
- Appareils simultanés illimités : idéal pour équiper tout un foyer Windows
- R.O.B.E.R.T : bloqueur de pubs, traqueurs et malwares intégré
- Serveurs RAM-only depuis 2021, 3 audits indépendants publiés
- Protocole Stealth pour contourner les réseaux restrictifs (campus, entreprise)
❌ Les faiblesses de Windscribe
- 10 Go/mois : insuffisant pour un usage intensif ou du streaming régulier
- Email requis pour obtenir les 10 Go (2 Go sans vérification)
- Siège au Canada (Five Eyes) malgré la politique no-log
➡️ Notre avis en bref : Le plus généreux sur le nombre d'appareils simultanés en gratuit, avec un bloqueur de traqueurs intégré (R.O.B.E.R.T) utile au quotidien.
TunnelBear : le VPN gratuit le plus simple à prendre en main sous Windows
TunnelBear mise sur une approche très accessible, avec une interface animée pensée pour celles et ceux qui découvrent le VPN, et une discipline rare sur le volet sécurité. Le service publie des audits indépendants réalisés par Cure53 chaque année depuis 2017, un suivi régulier qui permet de juger les progrès dans le temps plutôt que de se contenter d’un rapport isolé.
Même en version gratuite, vous accédez au kill switch VigilantBear et profitez d'un nombre de connexions simultanées illimité. En revanche, le split tunneling SplitBear n’est plus inclus pour la plupart des comptes gratuits depuis les changements annoncés début décembre 2025, la fonction étant désormais réservée aux abonnements payants. En contrepartie, vous ne bénéficiez que de 2 Go par mois, un volume suffisant pour sécuriser sa connexion sur un Wi-Fi public ou naviguer de façon ponctuelle, mais totalement inadapté à une utilisation quotidienne intensive, au streaming vidéo ou au téléchargement de fichiers volumineux. À noter que TunnelBear appartient à McAfee depuis 2018, un détail à garder en tête si vous préférez un service indépendant, avec une gouvernance plus proche de ce que proposent Proton VPN ou hide.me.
- storage2600 serveurs
- language47 pays couverts
- lan5 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 90 jours
✅ Les points forts de TunnelBear
- Interface la plus simple du marché, idéale pour les débutants
- Audit Cure53 annuel depuis 2017 : la plus longue série du secteur
- Kill switch (VigilantBear)
- Connexions simultanées illimitées même en version gratuite
❌ Les faiblesses de TunnelBear
- 2 Go/mois : très limité pour un usage régulier ou du streaming
- Propriété McAfee (Canada) : soumis à la juridiction des Five Eyes
- Pas encore de protocole WireGuard en version stable
➡️ Notre avis en bref : L'interface la plus accessible du marché, une politique de sécurité solide avec audits annuels, mais le quota de 2 Go/mois est une contrainte réelle pour un usage quotidien.
VPN gratuit vs navigation privée : ce n'est pas la même chose
C'est l'une des confusions les plus répandues chez les utilisateurs Windows. Le mode InPrivate de Microsoft Edge ou le mode Incognito de Chrome n'ont strictement rien d'un VPN : ils effacent simplement votre historique de navigation local, les cookies et les données de formulaires à la fermeture de la fenêtre. Votre adresse IP réelle reste visible par tous les sites que vous visitez, et votre fournisseur d'accès à Internet peut toujours observer vos connexions, avec notamment les domaines consultés, les horaires, les volumes de données et les adresses IP contactées, sans pour autant accéder au contenu précis des pages lorsque la connexion est chiffrée en HTTPS. Sur un réseau d’entreprise ou un Wi-Fi administré, l’employeur ou l’administrateur réseau peut aussi suivre ces informations, comme en navigation normale.
|Fonctionnalités
|Mode InPrivate / Incognito
|VPN
|Masque votre adresse IP
|❌
|✅
|Chiffre votre trafic
|❌
|✅
|Cache votre activité à votre FAI
|❌
|✅
|Cache votre activité à votre employeur
|❌
|✅
|Efface l'historique local
|✅
|❌
|Contourne les blocages géographiques
|❌
|✅
|Vous protège sur un Wi-Fi public
|❌
|✅
➡️ En résumé : la navigation privée protège votre vie privée vis-à-vis des autres utilisateurs de votre propre ordinateur. Un VPN vous protège vis-à-vis du monde extérieur (sites web, FAI, espions sur réseau Wi-Fi public). Les deux outils sont complémentaires, pas substituables. Utiliser les deux simultanément (VPN actif + fenêtre InPrivate) reste la combinaison la plus complète pour une navigation quotidienne privée sur Windows.
VPN gratuit pour Windows 10 vs Windows 11 : y a-t-il une différence ?
Tous les VPN de cette sélection sont compatibles aussi bien avec Windows 10 qu'avec Windows 11, via leur client natif téléchargeable. Il n'y a donc aucune différence fonctionnelle selon votre version du système d'exploitation. Windows 11 n'apporte aucune couche de sécurité VPN supplémentaire nativement, contrairement à ce que certains fabricants de PC laissent parfois entendre dans leurs argumentaires commerciaux.
La seule nuance pratique concerne les paramètres VPN intégrés à Windows (accessibles via Paramètres > Réseau et Internet > VPN). Ils permettent de configurer manuellement des connexions IKEv2, SSTP, L2TP ou PPTP, à condition de fournir vous-même l’adresse du serveur et les identifiants. En revanche, WireGuard et OpenVPN ne passent pas par cette interface, d’où l’intérêt, pour une installation simple et immédiate, de passer par le client téléchargeable du service VPN, que vous soyez sur Windows 10 ou Windows 11.
Le VPN de Microsoft Edge est-il vraiment suffisant ?
Microsoft Edge intègre depuis 2023 une fonctionnalité VPN appelée Réseau sécurisé de Microsoft Edge (Edge Secure Network), propulsée par la technologie Cloudflare. Disponible gratuitement et proposant jusqu'à 5 Go par mois, l'option s'active dans les paramètres du navigateur sous la section "Confidentialité, recherche et services". Son utilisation nécessite d'être connecté à un compte Microsoft. Trois modes sont proposés : activation permanente sur tous les sites, activation automatique uniquement sur les réseaux non sécurisés ou les sites sans HTTPS (mode "Optimisé", sélectionné par défaut), ou activation manuelle sur une liste de sites que vous définissez.
L'outil fait bien ce qu'il annonce dans le cadre strict du navigateur : il chiffre le trafic Edge, masque votre IP auprès des sites visités et vous protège sur un Wi-Fi public lorsque vous naviguez. Mais il souffre d'une limite fondamentale que Microsoft ne met pas en avant : il ne protège que le trafic passant par Microsoft Edge, pas les autres applications Windows. Vos communications sur Discord, votre client Outlook, Steam, votre application de sauvegarde cloud ou vos jeux continuent d'utiliser votre connexion directe, sans aucun chiffrement VPN. Par ailleurs, l'architecture implique deux intermédiaires de confiance : Microsoft associe l’accès au service à votre compte pour gérer l’activation et le quota, sans transmettre l’identité de ce compte à Cloudflare, et Cloudflare voit votre adresse IP réelle et des métadonnées réseau, ce qui réduit nettement le niveau de confidentialité par rapport à un VPN indépendant audité.
|Critères
|Edge Secure Network
|VPN Windows dédié
|Trafic protégé
|Edge uniquement
|Tout le système Windows
|Quota mensuel
|Faible : 5 Go mensuel
|Dépend de l'offre
|Choix du serveur de sortie
|❌
|✅
|Streaming / déblocage censure
|❌
|✅ (selon service)
|Confidentialité
|Partielle (Microsoft + Cloudflare accèdent à des données personnelles)
|Meilleur (si no-log audité)
|Nécessite un compte Microsoft
|✅
|❌
|Installation requise
|Aucune
|Client à installer
➡️ Verdict : le VPN d'Edge est un outil de dépannage pratique pour sécuriser ponctuellement sa navigation web sans rien installer. Il n'est pas un substitut à un vrai VPN Windows pour quiconque cherche une protection complète de son PC.
Y a-t-il un VPN dans Microsoft Defender ? (Spoiler : c'est terminé)
Oui, Microsoft avait bien intégré un VPN dans son application Defender, sous le nom "Protection de la confidentialité". Disponible pour les abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille, il permettait de masquer son IP, de chiffrer son trafic entre son appareil et les serveurs de Microsoft, et de se protéger sur les réseaux Wi-Fi publics depuis Windows, macOS, Android et iOS, le tout depuis l'interface familière de Microsoft Defender. Microsoft avait même annoncé en 2024 une extension progressive à de nouveaux pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Mais la fonctionnalité a été définitivement abandonnée le 28 février 2025. Dans un mail envoyé à ses abonnés, Microsoft a invoqué un faible taux d'utilisation du VPN pour justifier sa décision de réorienter ses investissements. Pour les utilisateurs Windows, macOS et iOS, aucune action n'était nécessaire, la suppression a été effectuée automatiquement. Seuls les utilisateurs Android devaient procéder à la suppression manuelle du profil VPN dans les paramètres de leur appareil. Les autres fonctions de Microsoft Defender (antivirus, pare-feu, protection en temps réel) n'ont pas été affectées par cette décision.
Par conséquent, si vous cherchez, en 2026, un VPN intégré à Windows via votre abonnement Microsoft 365, cette option n'existe plus. Les solutions comparées dans ce guide sont vos meilleures alternatives.
Quel VPN gratuit pour Windows sans carte bancaire ?
C'est la contrainte la plus fréquente exprimée par les internautes, et elle est parfaitement légitime : pourquoi confier ses coordonnées bancaires pour un service dont on n'est pas encore convaincu ? Bonne nouvelle toutefois, quatre des cinq VPN de cette sélection sont utilisables gratuitement sans aucune CB, et sans aucune limite de durée.
|VPN
|Sans CB
|Données gratuites
|Appareils
|Inscription requise
|Proton VPN
|✅
|Illimitées
|1
|Compte Proton (email)
|hide.me
|✅
|Illimitées
|1
|Aucune
|TunnelBear
|✅
|2 Go/mois
|Illimités
|Email suffit
|Windscribe
|✅
|10 Go/mois (2 Go sans vérif)
|Illimités
|Email optionnel
|CyberGhost
|✅ (24h desktop uniquement)
|Illimitées pendant 45 jours (satisfait oou remboursé)
|7
|Compte CyberGhost (email)
➡️ Notre recommandation principale sans CB : Proton VPN Free reste la réponse la plus solide. Vous créez un compte Proton en quelques secondes et accédez immédiatement à un VPN Windows sans quota de données, sans publicité et sans jamais saisir de moyen de paiement. Le modèle repose sur les abonnements payants, ce qui évite de faire du plan gratuit un produit publicitaire.
Si vous avez besoin de couvrir plusieurs appareils simultanément (PC fixe + laptop, par exemple), Windscribe est plus adapté : ses connexions illimitées compensent largement le quota de 10 Go, surtout pour un usage de navigation standard. À noter qu’il est possible de créer un compte sans adresse email, avec 2 Go par mois, pratique si vous voulez limiter les informations fournies à l’inscription.
Avantages et limites des VPN gratuits pour PC Windows
✅ Ce que les VPN gratuits font bien
- Sécuriser sa connexion sur un Wi-Fi public (café, hôtel, aéroport, gare, coworking) : c'est l'usage le plus pertinent et universel, et pour lequel même un VPN gratuit apporte une protection réelle
- Ajouter une couche de confidentialité basique en masquant votre adresse IP aux sites visités lors de la navigation
- Limiter les fuites DNS et les fuites d'adresse IP pour les services sérieux, avec des clients qui intègrent des protections contre ce type de fuite, y compris sur les offres gratuites chez Proton, hide.me et TunnelBear
- Bloquer les publicités et traqueurs chez Windscribe, via le module ROBERT intégré
- Chiffrer les communications sensibles sur des réseaux non maîtrisés, utile pour du télétravail occasionnel ou des usages ponctuels hors de chez soi
❌ Les limites des VPN gratuits sur PC
- Nombre de serveurs réduit → connexions surchargées et vitesses variables. Proton Free donne accès à 10 pays contre 129 en version payante. Les serveurs gratuits sont partagés par bien plus d'utilisateurs et d'utilisatrices, et peuvent souffrir d'engorgements
- Pas de stabilité garantie sur les services de streaming. Les offres gratuites s’appuient sur des serveurs plus sollicités et des plages d’IP plus souvent recyclées, ce qui augmente les risques de blocages automatiques sur Netflix, Disney+, BBC iPlayer et Amazon Prime, de demandes de vérification et de baisse de qualité, avec une vidéo qui passe plus facilement en définition réduite aux heures de pointe.
- Quotas de données contraignants. 2 Go chez TunnelBear, 10 Go chez Windscribe : incompatibles avec le streaming vidéo ou les téléchargements volumineux
- 1 seul appareil simultané pour Proton Free et hide.me Free : ne permet pas de couvrir un foyer multi-PC ou de partager avec un membre de la famille
- Fonctions avancées absentes : Secure Core, modes d’obfuscation (Stealth, WStunnel), P2P, IP dédiée, sélection fine des serveurs et des localisations restent le plus souvent réservés aux offres payantes
- Risque élevé avec les services non audités : certaines applications VPN gratuites ont déjà servi de façade à des backdoors, comme l’a rappelé Malwarebytes à propos du botnet 911 S5, avec des applis listées comme MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN ou ShineVPN. Même sans aller jusque-là, Microsoft documente depuis longtemps des malwares de type trojan proxy capables de détourner une machine et son trafic.
➡️ Notre recommandation : Tester le concept du VPN avant de souscrire à un service payant : mieux vaut essayer Cyberghost pendant 45 jours avant de faire un choix.
Faut-il vraiment payer pour un VPN sur PC ?
Un VPN payant, sur PC, ne sert pas seulement à cocher une case sur une fiche produit. Il finance une infrastructure qui coûte cher à maintenir, des serveurs dimensionnés pour tenir la charge répartis dans le monde entier, un réseau plus vaste et plus stable, un support joignable 24h/24 quand ça coince, et des audits de sécurité publiés à intervalles réguliers, menés par des cabinets indépendants.
À l’inverse, un service gratuit doit forcément rogner quelque part. Le plus souvent, ça se voit sur le nombre de serveurs et d’emplacements disponibles, la congestion aux heures de pointe et les fonctions avancées mises de côté. Dans les cas les plus problématiques, le modèle peut finir par reposer sur autre chose que le service lui-même, à base de collecte et de monétisation des données de navigation de ses utilisateurs et utilisatrices, de ciblage publicitaire ou d'autres pratiques opaques qui n’ont rien à faire dans un outil censé protéger votre confidentialité.
|Fonctionnalité
|VPN gratuit
|VPN payant (~3-5 €/mois)
|Données mensuelles
|Limitées (sauf Proton/hide.me)
|Illimitées
|Pays disponibles
|5-10
|60-120+
|Streaming
|❌ (souvent instable, parfois bloqué)
|✅
|P2P / Torrent
|❌
|✅
|Obfuscation (Chine, Iran, Russie)
|Rare
|✅
|Appareils simultanés
|1 (souvent)
|5-10
|Support client
|Email, lent ou absent
|Chat en direct 24/7
|IP dédiée
|❌
|Option disponible
|Serveurs optimisés gaming
|❌
|✅ (CyberGhost notamment)
Les cas d'usage où le payant s'impose : télétravail régulier avec des fichiers sensibles ou des connexions à des serveurs d'entreprise, utilisation depuis un pays à Internet censuré (Chine, Émirats arabes unis, Russie), besoin de stabilité sur les services de streaming lors de déplacements ou partage de la connexion VPN en famille sur plusieurs appareils simultanément. Si vous utilisez un VPN plus de 2 à 3 fois par semaine ou dépassez régulièrement 10 Go de données mensuelles, les quelques euros par mois d'un abonnement sur la durée deviennent rapidement rentables face aux compromis imposés par le gratuit. La garantie de remboursement de 45 jours de CyberGhost est une bonne porte d'entrée pour tester l'offre payante, à condition d'avancer le paiement puis de demander un remboursement si besoin.
Peut-on utiliser un VPN gratuit pour jouer en ligne sous Windows ?
Le gaming est l'un des cas d'usage Windows les plus demandés autour des VPN, et la réponse courte est : non, pas efficacement avec un VPN gratuit. Un VPN ajoute un détour réseau, donc une latence supplémentaire, et quand les serveurs gratuits sont chargés, le ping devient plus irrégulier, avec des variations qui se ressentent vite en jeu compétitif. La bande passante limitée peut également provoquer des micro-coupures et des pics de lag au pire moment.
Les vrais besoins gaming autour d'un VPN tournent surtout autour de trois scénarios. D’abord, protéger votre adresse IP quand vous jouez, notamment si vous avez déjà subi du harcèlement en ligne ou des tentatives d'attaques DDoS, ce qui arrive encore sur certains jeux compétitifs. Ensuite, stabiliser une connexion sur un réseau bridé ou filtré, typiquement un Wi-Fi d’hôtel, une résidence étudiante ou un hotspot public qui limite certains ports ou certains services. Enfin, dans une poignée de jeux qui l’autorisent explicitement, ajuster votre région de matchmaking ou votre point de sortie réseau pour rejoindre des proches à l’étranger, à condition de respecter les règles du jeu et de ne pas chercher à contourner des restrictions prévues par l’éditeur.
Pour ces usages, un VPN payant avec une infrastructure stable et des serveurs bien dimensionnés, voire optimisés, évite essentiellement les mauvaises surprises côté ping et déconnexions, là où les offres gratuites montrent vite leurs limites.
L'essai CyberGhost 45 jours est ici une excellente option : CyberGhost propose dans son client Windows des serveurs spécifiquement optimisés pour le gaming, avec des profils dédiés permettant de minimiser la latence. Vous accédez à l'ensemble de ces fonctionnalités pendant 45 jours, le temps d'évaluer l'impact concret sur vos sessions de jeu, à condition de passer par un abonnement éligible puis de demander un remboursement si le résultat ne suit pas.
Comment vérifier que son VPN gratuit ne fuit pas sur Windows
Installer un VPN ne suffit pas toujours. Il faut aussi vérifier qu'il fait réellement son travail et que votre adresse IP réelle ne transparaît pas malgré son activation. Plusieurs outils gratuits permettent ce contrôle en quelques secondes, directement depuis votre navigateur Windows.
Procédure de test en 5 étapes :
- Sans VPN actif, rendez-vous sur ipleak.net : notez votre adresse IP et la localisation affichées (votre ville et votre FAI doivent apparaître clairement)
- Activez votre VPN et attendez la confirmation de connexion dans le client Windows (le bouton doit passer au vert ou afficher "Connecté")
- Rechargez ipleak.net : votre adresse IP doit maintenant afficher celle du serveur VPN, et la localisation doit correspondre au pays ou à la ville du serveur choisi
- Vérifiez la section "DNS Addresses" : aucune adresse ne doit appartenir à votre FAI, et les serveurs DNS affichés doivent être ceux du fournisseur VPN ou d’un résolveur cohérent avec la connexion.
- Vérifiez aussi les sections IPv6 et WebRTC, qui ne doivent pas révéler votre IP réelle
|Type de fuite
|Outil de détection
|Ce que ça signifie
|Fuite d'adresse IP
|ipleak.net / whatismyip.com
|Votre vraie IP reste visible par les sites
|Fuite DNS
|dnsleaktest.com
|Vos requêtes DNS partent encore chez votre FAI
|Fuite WebRTC
|browserleaks.com/webrtc
|Votre IP locale est exposée dans le navigateur
|Fuite IPv6
|ipleak.net (section IPv6)
|Votre trafic IPv6 peut sortir du tunnel VPN
Si vous constatez une fuite, la première chose à vérifier est que le kill switch de votre VPN est bien activé dans les paramètres du client Windows. Proton VPN, hide.me et TunnelBear incluent tous une protection anti-fuites DNS activée par défaut dans leur version gratuite. En cas de fuite WebRTC persistante, vous pouvez également désactiver WebRTC directement dans les paramètres avancés de votre navigateur, ou installer l'extension "WebRTC Leak Prevent" disponible sur Chrome et Edge.
Les extensions VPN pour Edge et Chrome : faut-il leur faire confiance ?
Les extensions VPN disponibles sur le Chrome Web Store et le Microsoft Edge Add-ons Store représentent une catégorie de risques à part entière, bien différente des clients VPN complets téléchargés depuis le site officiel d'un service reconnu. En janvier 2026, un chercheur de Koi Security a révélé que plusieurs extensions VPN gratuites — pourtant disponibles sur ces deux stores officiels — collectaient massivement les conversations des utilisateurs avec ChatGPT, Claude, Gemini et Microsoft Copilot. Le script embarqué s'activait spécifiquement lors de l'accès à ces plateformes d'intelligence artificielle pour exfiltrer les échanges vers des serveurs tiers. Plus de 8 millions d'utilisateurs ont été concernés avant que les extensions soient retirées des stores.
Au-delà de ce cas particulièrement grave, les extensions VPN présentent trois problèmes structurels qu'il faut avoir en tête : elles ne protègent que le trafic du navigateur, pas les autres applications Windows ; la grande majorité sont techniquement des proxys HTTP non chiffrés et non de véritables VPN au sens cryptographique du terme ; et l'identité réelle de leurs éditeurs est souvent impossible à vérifier, même si elles affichent des milliers d'évaluations positives. La seule exception acceptable est l'extension navigateur proposée directement par des services dont la réputation et les audits sont publics et documentés — Windscribe et Proton VPN proposent tous deux des extensions navigateur pour Chrome et Edge qui bénéficient des mêmes garanties que leurs clients desktop.
Règle absolue : n'installez jamais une extension VPN d'un éditeur que vous ne reconnaissez pas, même si elle est disponible sur un store officiel et affiche un grand nombre d'installations.
Quels VPN pour Windows sont à éviter absolument ?
🚫 Hola VPN - Le plus dangereux du marché
Hola VPN est probablement le service VPN gratuit le plus dangereux disponible sur Windows, et ce depuis ses débuts. Son modèle est radicalement différent des autres : Hola ne possède pas de serveurs propres. À la place, il transforme votre PC en nœud de sortie pour les autres utilisateurs du réseau peer-to-peer mondial. Concrètement, des inconnus font transiter leur trafic — potentiellement illégal — via votre adresse IP. En cas d'activité criminelle tracée jusqu'à votre IP par des autorités, c'est vous qui vous retrouvez en première ligne juridique.
Sa politique de confidentialité documente explicitement la collecte de votre historique de navigation, votre adresse IP réelle, votre géolocalisation précise et la liste des sites visités, l'ensemble étant revendable à des partenaires commerciaux tiers. Des fuites DNS et WebRTC ont été confirmées par plusieurs chercheurs indépendants, exposant l'IP réelle des utilisateurs malgré l'activation du service.
🚫 Betternet VPN - La collecte de données la plus agressive du marché
Betternet, propriété d'Aura (la société mère de Hotspot Shield), enregistre et conserve un catalogue de données personnelles qui n'a rien à envier à un logiciel espion : horodatage et durée des sessions, noms de domaine et fréquence mensuelle des sites visités, empreinte matérielle complète de votre appareil (adresse MAC, modèle CPU, GPU, numéro de série, empreinte audio HTML5, canvas fingerprint, état de la batterie), et — le comble pour un service censé protéger votre vie privée — votre adresse IP réelle au moment de la connexion. Ces informations sont utilisées à des fins publicitaires et revendues à des partenaires tiers sans consentement explicite. L'application Windows a par ailleurs été identifiée comme hébergeant des logiciels malveillants dans plusieurs analyses indépendantes. Clubic a lui-même publié un avis négatif documenté sur le service.
🚫 Turbo VPN - Adware et malware confirmés
Turbo VPN est l'un des VPN gratuits les plus téléchargés sur les stores d'applications, ce volume de téléchargements créant un faux sentiment de légitimité. Ses applications sont pourtant truffées de logiciels publicitaires (adware), et sa version a été formellement identifiée comme vecteur de distribution de malwares dans plusieurs analyses indépendantes. Sur Windows, sa politique de logs est totalement opaque — aucun audit tiers n'a jamais été publié, aucune vérification indépendante de ses pratiques de collecte de données n'a été réalisée. C'est précisément le profil de service que les chercheurs en sécurité qualifient de "dark pattern" VPN.
🚫 Opera VPN — Un proxy, pas un VPN
Opera intègre une fonctionnalité appelée "VPN" dans son navigateur, mais il s'agit en réalité d'un simple proxy HTTP, pas d'un vrai tunnel VPN chiffré de bout en bout. Il ne protège que la navigation dans Opera, ne chiffre pas votre trafic système, et ne masque pas votre IP auprès de toutes vos applications Windows. À cela s'ajoute un facteur de confiance problématique : Opera est la propriété du consortium chinois Kunlun Tech depuis 2016, une juridiction soumise à des obligations légales de coopération avec les autorités chinoises incompatibles avec une vraie politique de confidentialité.
Les VPN transformés en botnets à votre insu
En 2024, une opération judiciaire internationale coordonnée par le FBI et Europol a démantelé un botnet de 19 millions d'adresses IP constitué principalement d'utilisateurs de VPN gratuits infectés à leur insu. Parmi les applications incriminées, toutes disponibles à un moment ou un autre sur des stores officiels : Lite VPN, Byte Blade VPN, FastFly VPN, FastFox VPN, FastLine VPN, Oko VPN, Quick Flow VPN, SwiftShield VPN, TurboTrack VPN et YellowFlash VPN. Ces services installaient silencieusement un proxy résidentiel sur votre machine, transformant votre PC en relais pour cybercriminels, trafiquants et fraudeurs — à votre insu total et à vos risques.
Tableau récapitulatif des VPN à éviter
|Service
|Problème principal documenté
|Audit public
|Verdict
|Hola VPN
|Vend votre bande passante comme nœud de sortie, logs complets revendus
|❌
|⛔ À éviter
|Betternet VPN
|Collecte IP réelle, empreinte appareil, domaines visités, malwares confirmés
|❌
|⛔ À éviter
|Turbo VPN
|Adware + malwares confirmés, politique logs totalement opaque
|❌
|⛔ À éviter
|Opera VPN
|Simple proxy HTTP, propriété Kunlun Tech (Chine depuis 2016)
|❌
|⛔ À éviter
|Extensions VPN inconnues Edge/Chrome
|Collecte conversations IA (jan. 2026), 8M utilisateurs affectés
|❌
|⛔ À éviter
|Lite VPN / FastFly / YellowFlash etc.
|Botnet 19M IPs démantelé en 2024, PC utilisé comme relais criminel
|❌
|⛔ À éviter
Quel VPN choisir selon votre usage ?
Il n'y a pas de réponse universelle : le meilleur VPN gratuit est systématiquement celui qui correspond à votre usage réel sur Windows.
|Cas d'usage
|VPN recommandé
|Pourquoi c'est le bon choix
|Tester un VPN premium sans risque
|🥇 CyberGhost - Essai 45 jours
|Accès complet à 11 500 serveurs, 100 pays, streaming et gaming — remboursé intégralement sans justification si vous n'êtes pas convaincu
|Navigation quotidienne illimitée
|Proton VPN Free
|Seul VPN 100% gratuit sans quota de données, no-log audité (Securitum 2025), kill switch inclus
|Wi-Fi public ponctuel
|TunnelBear
|Interface ultra-simple, 2 Go suffisent pour une soirée, kill switch VigilantBear inclus en gratuit
|Multi-appareils (PC fixe + laptop)
|Windscribe
|Appareils simultanés illimités en gratuit, bloqueur de traqueurs ROBERT intégré
|Confidentialité maximale sans CB
|hide.me
|Données illimitées + no-log audité Securitum 2024 + zéro publicité
|Streaming géo-restreint (Netflix US, BBC…)
|🥇 CyberGhost - Essai 45 jours
|Les VPN gratuits sont systématiquement bloqués par les plateformes — l'essai CyberGhost est la seule option viable sans abonnement permanent
|Gaming en ligne
|🥇 CyberGhost - Essai 45 jours
|Serveurs gaming optimisés dans le client Windows, latence maîtrisée, bande passante non bridée
|Sécuriser uniquement Edge
|Edge Secure Network
|Zéro installation, 5 Go/mois inclus, intégré au navigateur
|Réseau restrictif (campus, entreprise)
|Windscribe
|Protocole Stealth disponible en gratuit, camouffle le trafic VPN en HTTPS
|Utilisation depuis un pays censuré
|🥇 CyberGhost - Essai 45 jours
|Obfuscation et serveurs dédiés nécessaires — aucun VPN 100% gratuit ne convient pour cet usage
Comment nous avons testé ces VPN gratuits pour Windows
Notre sélection ne repose pas sur les argumentaires marketing des éditeurs. Chaque service a été installé et utilisé sur Windows 10 et Windows 11 pendant plusieurs semaines, selon un protocole en cinq axes pensé spécifiquement pour évaluer ce que vaut un VPN gratuit — c'est-à-dire en tenant compte de ses contraintes réelles, pas seulement de ses performances en conditions idéales.
Confidentialité et sécurité en premier - C'est le critère éliminatoire. Nous vérifions systématiquement l'existence d'un audit indépendant récent, la solidité de la politique no-log et l'absence de fuites DNS, WebRTC et IPv6 via dnsleaktest.com et browserleaks.com. Un VPN gratuit sans audit public ne figure pas dans notre sélection, quelle que soit sa popularité.
Performances mesurées, pas estimées - Les débits sont relevés trois fois par jour pendant cinq jours sur Nperf, depuis une connexion fibre, sur des serveurs France, Royaume-Uni, États-Unis et Japon. Nous comparons les résultats entre OpenVPN et WireGuard lorsque les deux protocoles sont disponibles en version gratuite — ce qui explique notamment pourquoi WireGuard est un critère de sélection.
Rapport fonctionnalités/contraintes - Pour un VPN gratuit, la question n'est pas "est-il aussi bon qu'un payant ?" mais "ses limites (quota, serveurs, appareils) sont-elles compatibles avec un usage réel sous Windows ?". Nous évaluons si le kill switch, la protection DNS et le split tunneling sont bien disponibles en version gratuite, ou réservés aux abonnés premium.
Ergonomie sur Windows - L'installation, la prise en main et l'accès aux fonctions essentielles sont testés sur Windows 10 et Windows 11. Un VPN gratuit doit être utilisable par un non-technicien sans documentation.
Fiabilité dans le temps - Nous prenons en compte l'historique de l'éditeur : incidents passés, réponses apportées, évolutions de la politique de confidentialité. Un service qui a su gérer une crise (comme Windscribe en 2021) en dit souvent plus long qu'un audit ponctuel.
ℹ️ VPN gratuits pour PC, les réponses à vos questions
Un VPN gratuit pour PC ralentit-il la connexion ?
Oui, légèrement — c'est inévitable car le trafic passe par un serveur intermédiaire avant d'atteindre sa destination. L'ampleur du ralentissement dépend principalement du protocole utilisé (WireGuard minimise significativement l'impact par rapport à OpenVPN) et de la charge des serveurs. Proton VPN et hide.me s'en sortent mieux que la moyenne en gratuit grâce à WireGuard. TunnelBear, qui repose encore sur OpenVPN pour la majorité des connexions, montre des pertes de débit plus marquées .
Utiliser un VPN est-il légal en France ?
Oui, totalement légal pour des usages légitimes : confidentialité en ligne, sécurisation du réseau, télétravail, journalisme, recherche. Les VPN ne deviennent problématiques que s'ils servent à commettre des actes eux-mêmes illégaux — ce qui relève alors du droit commun applicable à l'acte, pas de l'outil .
CyberGhost est-il vraiment gratuit pendant 45 jours ?
Il s'agit techniquement d'une garantie de remboursement sur les abonnements longs (6 mois et plus), pas d'un accès sans paiement initial. Sur Windows, vous pouvez tester 24h sans carte bancaire via le client desktop. Pour l'essai étendu 45 jours, un paiement est prélevé lors de la souscription puis intégralement remboursé si vous en faites la demande auprès du support avant l'expiration du délai.
Proton VPN gratuit est-il vraiment sans limite de données ?
Oui, c'est la principale exception du marché des VPN gratuits. Il n'y a aucun quota de données en version gratuite, ni aucune limitation de débit officielle. La limitation porte uniquement sur le nombre d'appareils simultanés (1 seul) et les emplacements géographiques disponibles (environ 10 pays) .
Le VPN de Microsoft Edge protège-t-il tout mon PC Windows ?
Non. Edge Secure Network protège exclusivement le trafic qui transite par le navigateur Microsoft Edge. Toutes vos autres applications — Discord, Steam, Outlook, votre client de jeu, vos applications de cloud storage — continuent d'utiliser votre connexion Internet directe sans aucun chiffrement VPN.
Le VPN Microsoft Defender fonctionne-t-il encore en 2026 ?
Non. Microsoft a définitivement retiré la fonctionnalité "Protection de la confidentialité" de l'application Microsoft Defender le 28 février 2025, en invoquant un faible taux d'utilisation. Les autres fonctions de sécurité de Defender (antivirus, protection en temps réel, pare-feu) restent pleinement opérationnelles.
Puis-je utiliser un VPN gratuit pour regarder Netflix US depuis la France ?
Pratiquement impossible avec un VPN gratuit en 2026. Netflix, Disney+ et les autres grandes plateformes de streaming maintiennent des listes noires d'adresses IP de serveurs VPN, mises à jour en permanence. Les serveurs des VPN gratuits, partagés par un grand nombre d'utilisateurs, sont identifiés et bloqués très rapidement. Un abonnement VPN premium est nécessaire pour un déblocage fiable et régulier .
Mode incognito et VPN, c'est la même chose ?
Non, ce sont deux outils qui ne servent pas le même objectif. Le mode InPrivate d'Edge ou Incognito de Chrome efface uniquement votre historique local à la fermeture de la fenêtre. Il ne masque pas votre adresse IP, ne chiffre pas votre trafic et ne vous protège pas du tout sur un réseau Wi-Fi public. Un VPN, lui, agit au niveau de la connexion réseau. Les deux sont complémentaires .
Comment savoir si mon VPN gratuit fonctionne vraiment ?
Connectez-vous à votre VPN, puis rendez-vous sur ipleak.net. L'adresse IP affichée doit être celle du serveur VPN dans un pays étranger, pas la vôtre. Vérifiez également la section "DNS Addresses" : aucune adresse IP française ni celle de votre FAI ne doit y apparaître. Si votre IP réelle ou vos serveurs DNS français sont visibles, votre VPN présente une fuite et ne vous protège pas efficacement .
Peut-on utiliser un VPN gratuit au bureau ou sur le réseau d'une école ?
Oui dans la plupart des cas, mais certains réseaux d'entreprise ou de campus bloquent les protocoles VPN classiques (OpenVPN, IKEv2). Windscribe est le mieux placé dans cette situation grâce à son protocole Stealth, qui camouffle le trafic VPN en trafic HTTPS standard pour contourner ces filtres. En version gratuite, cette fonctionnalité reste accessible .