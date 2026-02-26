🚫 Hola VPN - Le plus dangereux du marché

Hola VPN est probablement le service VPN gratuit le plus dangereux disponible sur Windows, et ce depuis ses débuts. Son modèle est radicalement différent des autres : Hola ne possède pas de serveurs propres. À la place, il transforme votre PC en nœud de sortie pour les autres utilisateurs du réseau peer-to-peer mondial. Concrètement, des inconnus font transiter leur trafic — potentiellement illégal — via votre adresse IP. En cas d'activité criminelle tracée jusqu'à votre IP par des autorités, c'est vous qui vous retrouvez en première ligne juridique.

Sa politique de confidentialité documente explicitement la collecte de votre historique de navigation, votre adresse IP réelle, votre géolocalisation précise et la liste des sites visités, l'ensemble étant revendable à des partenaires commerciaux tiers. Des fuites DNS et WebRTC ont été confirmées par plusieurs chercheurs indépendants, exposant l'IP réelle des utilisateurs malgré l'activation du service.

🚫 Betternet VPN - La collecte de données la plus agressive du marché

Betternet, propriété d'Aura (la société mère de Hotspot Shield), enregistre et conserve un catalogue de données personnelles qui n'a rien à envier à un logiciel espion : horodatage et durée des sessions, noms de domaine et fréquence mensuelle des sites visités, empreinte matérielle complète de votre appareil (adresse MAC, modèle CPU, GPU, numéro de série, empreinte audio HTML5, canvas fingerprint, état de la batterie), et — le comble pour un service censé protéger votre vie privée — votre adresse IP réelle au moment de la connexion. Ces informations sont utilisées à des fins publicitaires et revendues à des partenaires tiers sans consentement explicite. L'application Windows a par ailleurs été identifiée comme hébergeant des logiciels malveillants dans plusieurs analyses indépendantes. Clubic a lui-même publié un avis négatif documenté sur le service.

🚫 Turbo VPN - Adware et malware confirmés

Turbo VPN est l'un des VPN gratuits les plus téléchargés sur les stores d'applications, ce volume de téléchargements créant un faux sentiment de légitimité. Ses applications sont pourtant truffées de logiciels publicitaires (adware), et sa version a été formellement identifiée comme vecteur de distribution de malwares dans plusieurs analyses indépendantes. Sur Windows, sa politique de logs est totalement opaque — aucun audit tiers n'a jamais été publié, aucune vérification indépendante de ses pratiques de collecte de données n'a été réalisée. C'est précisément le profil de service que les chercheurs en sécurité qualifient de "dark pattern" VPN.

🚫 Opera VPN — Un proxy, pas un VPN

Opera intègre une fonctionnalité appelée "VPN" dans son navigateur, mais il s'agit en réalité d'un simple proxy HTTP, pas d'un vrai tunnel VPN chiffré de bout en bout. Il ne protège que la navigation dans Opera, ne chiffre pas votre trafic système, et ne masque pas votre IP auprès de toutes vos applications Windows. À cela s'ajoute un facteur de confiance problématique : Opera est la propriété du consortium chinois Kunlun Tech depuis 2016, une juridiction soumise à des obligations légales de coopération avec les autorités chinoises incompatibles avec une vraie politique de confidentialité.

Les VPN transformés en botnets à votre insu

En 2024, une opération judiciaire internationale coordonnée par le FBI et Europol a démantelé un botnet de 19 millions d'adresses IP constitué principalement d'utilisateurs de VPN gratuits infectés à leur insu. Parmi les applications incriminées, toutes disponibles à un moment ou un autre sur des stores officiels : Lite VPN, Byte Blade VPN, FastFly VPN, FastFox VPN, FastLine VPN, Oko VPN, Quick Flow VPN, SwiftShield VPN, TurboTrack VPN et YellowFlash VPN. Ces services installaient silencieusement un proxy résidentiel sur votre machine, transformant votre PC en relais pour cybercriminels, trafiquants et fraudeurs — à votre insu total et à vos risques.

Tableau récapitulatif des VPN à éviter