Mais alors que se passe-t-il si vos données ont été transférées hors de l'Union européenne ? Les ATS américains comme iCIMS ou Greenhouse hébergent sur des serveurs situés principalement aux États-Unis. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield, l'accord qui facilitait ces transferts. La justice estime que le droit américain autorise des collectes massives de données (section 702 du FISA) sans proportionnalité réelle, et les Européens n'avaient aucun recours effectif. Depuis 2023, l'accord EU-US Data Privacy Framework a rétabli un canal légal pour les entreprises certifiées. Reste que cet accord est déjà attaqué devant la justice européenne, comme son prédécesseur. Entre-temps, une entreprise doit évaluer les risques pays par pays avant de transférer vos données, et suspendre le flux si aucune garantie ne suffit. Mais en pratique, cette obligation est rarement appliquée.