C'est un secret de polichinelle, derrière la plupart des candidatures en ligne se cache un logiciel. L'ATS centralise, trie et classe tous les CV avant même qu'un humain ne puisse y jeter un œil. Et depuis quelques temps, l'IA y ajoute sa propre couche d'analyse. Pour entrer dans la course, il devient de plus en plus nécessaire de comprendre la manière dont ces systèmes fonctionnent réellement.
Si l'intelligence artificielle modifie le marché du travail, l'envoi d'un CV a lui aussi bien changé et ce n'est presque jamais un humain qui le recevra directement. Un logiciel prend le relais. On l'appelle ATS, pour Applicant Tracking System. Et depuis quelques années, des modules d'IA viennent s'y greffer.
Parsing, classement et limites du système technique
Un ATS est d'abord une base de données. Il stocke les profils et suit chacune des étapes des recrutements entre les candidats reçus, présélectionnés, ceux qui ont eu un entretien, ceux qui ont été refusés… Taleo (Oracle), iCIMS, Workday Recruiting, Greenhouse, Lever ou SmartRecruiters dominent le marché. Selon Apps Run The World, iCIMS détient 10,7% de parts en 2024, devant Oracle (6,4%) et Workday. Le marché global pèse 3,28 milliards de dollars en 2025, avec 8,2% de croissance annuelle prévue, selon MarketsandMarkets. Près de 98% des entreprises du Fortune 500 utilisent un ATS, selon Jobscan.
L'ATS ne note pas votre CV dans sa version de base. Il enregistre, découpe, classe. La décision de rejeter tel ou tel profil reste dans les mains d'un humain. Même si le système oriente quand même l'ordre de consultation.
Le vrai problème vient du parsing. Avant tout traitement, l'ATS convertit votre CV en données structurées. Il extrait nom, e-mail, téléphone, diplômes, emplois et dates. Reste que l'analyse va échouer sur certaines mises en forme de CV. Plus précisément, les colonnes perturbent l'ordre de lecture. Les tableaux fragmentent le contenu. Les zones d'en-tête et de pied de page sont souvent ignorées. Placer son numéro dans l'en-tête revient donc à le faire disparaître. Quant aux photos, aux icônes et aux graphiques, ils restent invisibles pour le parseur.
Les intitulés de sections sont aussi importants. "Expérience professionnelle", "Formation", "Compétences" sont reconnus immédiatement. En revanche, si vous tentez d'humaniser un peu trop votre CV avec des formules de type "Mon parcours" ou "Ce que j'ai accompli", l'ATS risque de buter. Pareil pour les titres de poste : un "Ninja de la donnée" sera moins bien classé qu'un "Data analyst".
Le format de fichier, lui aussi, n'est pas anodin. Mieux vaut toujours privilégier le PDF reste sûr, à condition qu'il ait été généré depuis un traitement de texte, pas un outil de mise en page graphique. Certains PDF sont en réalité des images encapsulées, sans aucun texte. Le test est simple : sélectionnez du texte dans le fichier. Si ça marche chez vous, ça marchera pour la machine. En cas de doute, autant rester sur document au format .docx.
Quand l'IA vient s'emmêler dans les ATS
Les principaux acteurs sur le marché des ATS ont différentes approches. Taleo (Oracle) domine les très grandes entreprises mais l'interface est jugée complexe. iCIMS couvre de la petite entreprise au groupe international. Workday s'intègre aux écosystèmes ERP existants. Greenhouse et Lever présentent davantage de flexibilité et ciblent les entreprises technologiques par leur flexibilité. Selon ResumeGeni, Greenhouse équipe 49,1% des employeurs, devant Workday (21,7%) et Lever (8%). Le marché s'est consolidé en 2025 quand SAP a racheté SmartRecruiters, Workday a absorbé Paradox, iCIMS a accueilli les équipes d'Apli.
Un CV plus lisible
Les capacités varient selon le niveau de service. Les versions basiques offrent un parsing simple et un classement par mots-clés. Les offres intermédiaires intègrent des moteurs de recherche booléenne pour les recruteurs. Cela permet donc de rechercher des profils "Python ET Docker", "juriste OU fiscaliste". Les solutions haut de gamme embarquent de leur côté des modules d'IA avancée, avec analyse sémantique et scoring automatique.
L'intelligence artificielle vient optimiser la couche d'analyse. Les ATS récents intègrent des modèles de traitement du langage naturel. Les algorithmes permettent surtout d'aller au-delà du simple mot-clé au sens exact. Un modèle sémantique comprend par exemple que "gestion de parc informatique" et "administration de systèmes" se recoupent. Il compare le CV et l'offre sous forme de vecteurs mathématiques. Concrètement, il y a moins de chasse à l'intitulé parfait, mais plus d'évaluation globale de cohérence. Ici donc, l'IA permet d'offrir une meileure visiblité de votre CV.
Un tri des candidatures plus affiné
Il y a aussi le scoring automatique. Certains outils attribuent une note de compatibilité à chaque candidature et ordonnent la file d'attente du recruteur. Théoriquement, le recruteur conserve la main sur la décision finale. Mais un profil noté 82 sur 100 sera consulté avant un profil noté 61. La note influence donc fortement le résultat.
Troisième point, et sans doute le plus controversé : l'IA dans l'évaluation des candidats pendant l'entretien. Certains prestataires analysent des entretiens vidéo enregistrés - vocabulaire, tonalité, expressions faciales. Ces méthodes font l'objet de critiques sérieuses, même si cette analyse n'est pas encore capable de prédire la performance réelle du candidat au travail. Plusieurs études ont montré que ces analyses reproduisent les biais présents dans les données d'entraînement.
Encadrement légal de l'IA dans le recrutement
Aux États-Unis, New York impose depuis juillet 2023 des audits de biais indépendants pour les outils automatisés d'embauche, selon la loi locale 144. L'Illinois encadre depuis janvier 2020 les entretiens vidéo analysés par IA via son AI Video Interview Act, exigeant notification, explication du fonctionnement et consentement. En Europe, l'AI Act classe les systèmes d'IA pour le tri des CV comme à haut risque. Selon la Commission européenne, les règles s'appliqueront à partir du 2 décembre 2027.
QUEL ATS POUR QUEL USAGE ?
- Grandes entreprises : Workday ou Taleo pour l'intégration ERP.
- Entreprises technologiques : Greenhouse ou Lever.
- Startups financées : Ashby ou Lever.
- Petites structures : Workable ou JazzHR.
- Au-delà de 1000 postes annuels, iCIMS ou Oracle.
- Moins de 200, des solutions plus légères suffisent.
Les candidats, eux-aussi, utilisent aussi l'IA
Des candidats de plus en plus offensifs
Les candidats utilisent eux aussi l'IA pour optimiser leurs candidatures. Il existe plusieurs catégories. On connait bien les assistants de rédaction capables de générer des paragraphes entiers de lettres de motivation à partir de l'offre et du profil. Mais il y a aussi des "optimiseurs de CV" qui analysent votre document et suggèrent des formulations, des mots-clés manquants, parfois une réorganisation des sections. Enfin, on trouve des agents autonomes spécifiquement développés pour postuler en masse à des centaines d'annonces simultanément, en personnalisant légèrement chaque envoi.
Des plateformes comme Rezi, Teal ou Kickresume proposent des fonctions d'optimisation par IA intégrée. Elles comparent votre CV à des offres cibles et calculent un score de compatibilité. On arrive même à un stade lunaire où certaines promettent d'améliorer significativement vos chances de passage en revue humaine.
Des recruteurs de plus en plus méfiants
Forcément, l'usage de l'IA ne passe pas inaperçu du côté des recruteurs. Certains commencent à déployer des détecteurs d'IA générative sur les candidatures reçues. Ces outils analysent le style d'écriture, ou la structure des phrases. Les détecteurs prétendent identifier les textes produits par l'IA, mais leur fiabilité reste limitée. Les faux positifs concernent des textes réellement écrits par des humains, surtout ceux utilisant une syntaxe soignée ou des tournures standardisées.
Selon des tests publiés par le Stanford Institute for Human-Centered AI, les meilleurs détecteurs actuels oscillent entre 60 et 90% de précision, avec des taux de faux positifs pouvant atteindre 20% sur des textes courts. Forcément, dans un contexte de lettre de motivation, mieux vaut bien se relire.
Ne vous tirez pas une balle dans le pied !
Confier sa candidature à une intelligence artificielle, c'est parfois jouer à la roulette russe. Les modèles d'IA peuvent inventer des dates précises, exagérer des compétences techniques, ou reformuler un métier en une autre fonction. Les hallucinations concernent souvent les chiffres et les candidats ne sont pas à l'abri de retrouver des années d'expérience gonflées, des pourcentages de résultats inventés, ou des noms d'entreprises confondus. Or vous restez seul responsable du contenu de votre dossier devant le recruteur.
Si laisser l'IA prendre le pas sur la candidature n'est certainement pas une bonne idée, elle peut en revanche, s'avérer utile pour structurer des idées, trouver des formulations alternatives, ou vérifier l'orthographe.
RGPD et données personnelles
Votre CV contient bien plus qu'un parcours. On y retrouve le nom, prénom, adresse, téléphone, historique complet de formation et expérience. Chaque ATS conserve ces données, les indexe pour faciliter les recherches futures, et peut les partager avec des partenaires techniques.
Le RGPD s'applique intégralement. Vous avez droit d'accès complet sur les données conservées. Vous pouvez demander rectification en cas d'erreur, ou effacement total quand le traitement perd son fondement légal. Ces droits s'exercent par écrit auprès du responsable de traitement.
Certaines entreprises conservent les CV pendant des années, en attendant des opportunités futures. Mais le consentement du candidat, lui, n'a pas été renouvelé. Il est donc légitime de s'interroger sur la finalité réelle du traitement initial. Le RGPD exige que les données soient conservées uniquement tant que le besoin persiste. Au-delà, leur maintien doit reposer sur un nouveau fondement juridique ou votre accord explicite.
Soulignons par ailleurs que vos données sont partagées avec des sous-traitants. Quand une entreprise utilise un ATS externalisé, elle délègue le traitement de vos informations à un prestataire tiers. Le contrat entre ces deux entités doit prévoir certaines garanties. En pratique, si vous souhaitez supprimer vos données, il faut d'abord passer par l'entreprise cible, laquelle coordonnera ensuite la suppression auprès de son fournisseur ATS.
Mais alors que se passe-t-il si vos données ont été transférées hors de l'Union européenne ? Les ATS américains comme iCIMS ou Greenhouse hébergent sur des serveurs situés principalement aux États-Unis. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield, l'accord qui facilitait ces transferts. La justice estime que le droit américain autorise des collectes massives de données (section 702 du FISA) sans proportionnalité réelle, et les Européens n'avaient aucun recours effectif. Depuis 2023, l'accord EU-US Data Privacy Framework a rétabli un canal légal pour les entreprises certifiées. Reste que cet accord est déjà attaqué devant la justice européenne, comme son prédécesseur. Entre-temps, une entreprise doit évaluer les risques pays par pays avant de transférer vos données, et suspendre le flux si aucune garantie ne suffit. Mais en pratique, cette obligation est rarement appliquée.
Du côté de la sécurité, les sites d'emploi et les ATS constituent des cibles privilégiées, contenant des milliers de profils personnels. Toute entreprise victime d'une violation doit informer la CNIL sous 72 heures maximum, et les personnes concernées lorsque le risque est élevé.
Comment rendre votre CV plus lisible et mieux noté
Règles de base pour le parsing
Avant toute optimisation avancée, rappelons que le tri automatique impose des contraintes de forme :
- Un seul fichier PDF, généré depuis un traitement de texte classique, avec un texte sélectionnable (le test : copier-coller un passage dans un document vierge).
- Une seule colonne, sans tableau, pour préserver l'ordre de lecture du parseur.
- Rien d'important dans l'en-tête ou le pied de page. Le parseur ignore ces zones.
- Des intitulés de sections conventionnels : "Expérience professionnelle", "Formation", "Compétences".
- Des dates en clair, au format MM/AAAA ou AAAA.
- Des titres de poste qui reprennent le vocabulaire exact du secteur visé.
Mais évidemment, le contenu même du CV doit, lui aussi, être peaufiné.
- Reprendre l'offre d'emploi visée et relever une dizaine de compétences clés, puis vérifier leur présence littérale dans le CV.
- Prioriser les correspondances exactes. Si le matching sémantique de l'IA peut aider, il ne suffit d'écrire "supervision de sécurité" sur une offre faisant mention de "SIEM" par exemple.
- Chiffrer les résultats autant que possible : montants gérés, volumes traités, délais atteints.
- Miser sur les faits plutôt que les adjectifs : les modèles d'IA comme les recruteurs valorisent le mesurable.
Testez la lisibilité ATS de votre CV
Plusieurs outils gratuits ou payants permettent de tester la lisibilité de votre CV avant de l'envoyer. Jobscan propose un comparateur de CV contre offres d'emploi, avec un taux de compatibilité chiffré. Le service analyse parsing, mots-clés manquants, et structure. Son analyse gratuite inclut 5 scans mensuels, l'offre premium monte à 40 scans pour 39 dollars par mois.
ResumeWorded se concentre sur l'optimisation du contenu. Il compare votre CV à des standards sectoriels et fournit un score global. L'analyse inclut la concision, l'impact des verbes d'action, la longueur recommandée. Une version gratuite limite les détails, la version complète coûte 39 dollars par mois ou 149 dollars à l'année.
Skillroads propose un examen de compatibilité ATS. Vous téléchargez votre CV et une offre ciblée, le système génère un rapport détaillé. Gratuit pour les étudiants et chercheurs d'emploi, payant pour les professionnels. D'autres simulateurs existent : TopCV, Resume Companion, ou les outils intégrés directement dans les plateformes d'hébergement de candidatures comme Greenhouse et Lever.
Soyez malin avec un CV sur mesure
Et pourquoi ne pas essayer d'identifier le système ATS utilisé par l'entreprise ? Généralement, il suffit de se rendre sur la page carrère et l'URL du formulaire révèle fréquemment le système sous-jacent avec un domaine comme greenhouse.io, lever.co, ashbyhq.com, myworkdayjobs.com ou icims.com identifient le fournisseur. Il suffit ensuite de rechercher les spécificité de l'outil. Certains ATS gèrent mieux les PDF, d'autres préfèrent Word, certains tolèrent les tableaux, d'autres non. Voici un exemple ci-dessous :
|Critère
|Greenhouse
|Workday
|Type d'entreprises
|Startups et scale-ups tech
|Grands groupes et multinationales
|Format de CV le mieux géré
|PDF natif, texte sélectionnable
|Historiquement friand du .docx
|Tableaux et colonnes
|Tolérés partiellement
|Souvent mal parsés
|Formulaire de candidature
|Court, URL en boards.greenhouse.io
|Long et structuré, en myworkdayjobs.com
|Piège courant
|Informations perdues si le CV passe par un formulaire externe
|Re-saisie manuelle des données demandées
Au final, vous pouvez être le meilleur candidat pour un poste, le système ATS ne vous mettra pas pour autant en avant. La machine, elle, cherche le candidat le plus lisible et le plus proche de sa requête. Non, ce n'est pas juste, c'est même absurde. Mais à l'ère où la machine prend le pas sur la pré-sélection humaine, il faut pourtant jouer le jeu et prendre le temps d'en maitriser les règles.