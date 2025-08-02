C’est sans doute l’idée reçue la plus tenace. En faisant transiter votre connexion par l’un de ses serveurs, un VPN masque votre adresse IP publique aux sites consultés et empêche votre fournisseur d’accès à Internet de voir directement une partie des destinations auxquelles vous vous connectez. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes anonyme. Pas du tout, même.

Connectez-vous à votre compte Google, Amazon ou Instagram et le service sait toujours qui vous êtes. Cookies, identifiants publicitaires et empreinte du navigateur peuvent également servir à reconnaître un appareil ou à relier plusieurs sessions. Le VPN ne fait pas disparaître les informations que vous communiquez vous-même aux sites, ni les autres traces qui permettent de vous identifier.

Il agit en revanche sur qui peut voir quoi. Votre FAI sait que vous utilisez un VPN, tandis que le fournisseur connaît au minimum l’adresse IP depuis laquelle vous vous connectez et peut, selon son infrastructure et sa politique de confidentialité, disposer d’autres métadonnées. La confidentialité gagnée d’un côté suppose donc d’accorder davantage de confiance à l’autre. Une histoire de vases communicants plutôt que de trou noir, en somme.