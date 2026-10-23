Grâce à sa dalle de 11,2 pouces au format 3:2, la tablette Xiaomi Pad 7 offre davantage de hauteur qu’un écran 16:9, à largeur égale, ce qui facilite la consultation de pages web et la lecture de documents. Vous pouvez aussi compter sur une définition élevée de 3 200 × 2 136 pixels et un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz.

À une expérience fluide s’ajoutent quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, qui peuvent vous donner envie de regarder des films, sans casque, directement sur votre tablette. Enfin, avec sa batterie de 8 850 mAh, la Xiaomi Pad 7 promet une autonomie confortable.