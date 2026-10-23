La tablette Xiaomi Pad 7 donne accès à un écran de 11,2 pouces, à la puissance du Snapdragon 7+ Gen 3 et à une batterie de 8 850 mAh. En ce moment, AliExpress la propose à 269,24 €, avec une livraison gratuite assurée depuis un entrepôt français.
Quand l’écran du smartphone devient trop petit, mais que l’ordinateur portable reste trop encombrant, l’alternative consiste à dégainer la tablette tactile ! Pour lire des documents, regarder des séries ou jouer, la Xiaomi Pad 7 dispose d’une fiche technique polyvalente. Cette version globale proposée à 269,24 € sur AliExpress embarque un Snapdragon 7+ Gen 3, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’offre concerne le coloris gris, dont le prix le plus bas était de 331,98 € durant les 30 derniers jour.
La Xiaomi Pad 7 en version 8 Go/256 Go est à 269,24 € sur AliExpress, avec une livraison rapide et gratuite.
Pourquoi choisir la Xiaomi Pad 7 ?
- Pour son affichage détaillé : l’écran de 11,2 pouces affiche 3 200 × 2 136 pixels et monte jusqu’à 144 Hz pour fluidifier l’expérience d’utilisation.
- Pour sa configuration polyvalente : le Snapdragon 7+ Gen 3 et les 8 Go de RAM conviennent aux applications courantes, au multitâche et aux jeux mobiles classiques.
- Pour son stockage : les 256 Go intégrés permettent d’installer de nombreuses applications et de stocker de très nombreux fichiers.
Un écran adapté à la bureautique comme aux loisirs
Grâce à sa dalle de 11,2 pouces au format 3:2, la tablette Xiaomi Pad 7 offre davantage de hauteur qu’un écran 16:9, à largeur égale, ce qui facilite la consultation de pages web et la lecture de documents. Vous pouvez aussi compter sur une définition élevée de 3 200 × 2 136 pixels et un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz.
À une expérience fluide s’ajoutent quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, qui peuvent vous donner envie de regarder des films, sans casque, directement sur votre tablette. Enfin, avec sa batterie de 8 850 mAh, la Xiaomi Pad 7 promet une autonomie confortable.
Une tablette polyvalente, avec quelques concessions
La Xiaomi Pad 7 a beaucoup de qualités, mais il ne faut pas ignorer certaines de ses limitations. Son écran, notamment, se limite au LCD : ses contrastes sont moins bons que ceux d’un modèle OLED. Par ailleurs, les jeux très gourmands peuvent afficher des ralentissements ou nécessiter une réduction des graphismes pour conserver leur fluidité.
✅ Les points forts
- Écran 3,2K au format 3:2, jusqu’à 144 Hz.
- 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.
- Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.
❌ Les limites
- Écran LCD, sans les noirs profonds de l’OLED.
- Stockage non extensible par carte microSD.
La tablette Xiaomi Pad 7 est affichée à 269,24 € sur AliExpress, TVA incluse, avec une expédition assurée depuis la France.
La Xiaomi Pad 7 est une tablette adaptée à un usage familial, qui peut convenir aux lecteurs, aux amateurs de séries et aux étudiants qui cherchent une tablette suffisamment équipée pour varier les usages.
En revanche, les joueurs mobiles exigeants qui souhaitent pousser les réglages au maximum sur les titres les plus gourmands peuvent préférer une référence plus puissante. Par ailleurs, la tablette est vendue sans chargeur.
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