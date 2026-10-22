Le Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3 est un ordinateur portable abordable, qui peut tout à fait convenir aux étudiants et aux utilisateurs qui travaillent surtout avec des outils en ligne. Son format compact et sa bonne autonomie le rendent aussi adapté aux usages nomades.

En revanche, les personnes dépendantes de logiciels spécialisés disponibles uniquement sous Windows ou macOS devront regarder ailleurs pour trouver leur bonheur. ChromeOS ne convient pas à tout le monde, mieux vaut se renseigner à son sujet avant d’investir.