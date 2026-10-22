Le Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3 donne accès à une configuration taillée pour les usages bureautiques, à un écran de 14 pouces et à un châssis léger, le tout pour 289,99 euros chez Amazon. Une offre qui peut intéresser différents profils d’utilisateurs.
Les étudiants et les télétravailleurs qui ont besoin d’un ordinateur portable léger, endurant et abordable peuvent se tourner vers le Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3. Avec son processeur Intel Core i3-N305, ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de stockage eMMC, cette machine disponible pour 289,99 € au lieu de 373,99 € sur Amazon peut répondre à la plupart des besoins en matière de bureautique. Il faut tout de même prendre en compte qu’il fonctionne sous ChromeOS, le système de Google, et non pas sous Windows.
Le Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3 est à 289,99 € chez Amazon dans le cadre d’une offre à durée limitée.
Pourquoi choisir le Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3 ?
- Pour son écran Full HD : la dalle IPS de 14 pouces convient à la lecture de documents comme au visionnage de vidéos.
- Pour sa configuration bureautique : son processeur Intel Core i3-N305 et ses 8 Go de RAM permettent de travailler avec plusieurs onglets et applications courantes.
- Pour son environnement Google : ChromeOS facilite l’accès à Gmail, Google Docs et Sheets pour les utilisateurs de ces services.
Un format pratique pour les cours et les déplacements
Avec un poids d’environ 1,5 kg, le Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3 reste relativement léger dans le domaine des ordinateurs portables. Il est facile à transporter dans un sac, et son format 14 pouces compact lui permet de trouver sa place sur une tablette de train ou d’amphithéâtre. Il est équipé d’un écran IPS Full HD et d’un clavier AZERTY français. Sa connectique comprend deux ports USB-A, un USB-C et une sortie HDMI, ce qui permet notamment de brancher un écran externe ou une souris en cas de besoin. Enfin, avec une autonomie annoncée jusqu’à dix heures, cette machine peut couvrir une journée de travail selon les usages, sans avoir à être rechargée.
Un petit prix qui implique quelques sacrifices
ChromeOS convient aux usages centrés sur le navigateur et les outils en ligne de Google. Il est impossible d’y installer les versions Windows ou Mac de Microsoft Office, mais, en cas de nécessité, il reste possible d’y accéder via la version Web de Microsoft 365. Enfin, les 128 Go de stockage eMMC peuvent s’avérer un peu justes pour le stockage local de gros fichiers.
✅ Les points forts
- Écran IPS Full HD de 14 pouces.
- Processeur Core i3-N305 et 8 Go de RAM.
- Connectique USB-A, USB-C et HDMI.
❌ Les limites
- Stockage eMMC limité à 128 Go.
- Pas de compatibilité native avec les logiciels Windows.
Vendu et expédié par Amazon, ce Chromebook Plus Lenovo est disponible à 289,99 € au lieu de 373,99 €.
Le Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3 est un ordinateur portable abordable, qui peut tout à fait convenir aux étudiants et aux utilisateurs qui travaillent surtout avec des outils en ligne. Son format compact et sa bonne autonomie le rendent aussi adapté aux usages nomades.
En revanche, les personnes dépendantes de logiciels spécialisés disponibles uniquement sous Windows ou macOS devront regarder ailleurs pour trouver leur bonheur. ChromeOS ne convient pas à tout le monde, mieux vaut se renseigner à son sujet avant d’investir.
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