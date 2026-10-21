Pour contrer son prix plus onéreux, Amazon retire 180 euros au nouveau Google Pixel 11. L'occasion d'avoir un smartphone polyvalent avec une partie photo redoutable d'efficacité.
Pour finir l'année, Google a sorti son Pixel 11. La marque ne révolutionne pas sa gamme et continue sur la lancée du Pixel 10 avec un appareil qui brille sur sa partie photo. Malgré ce manque d'évolution, le Pixel 11 avait été lancé pour 100 euros de plus que la version précédente, mais Amazon réduit la facture avec une promotion de 18 %.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 ?
- Pour les efforts sur l'appareil photo : Le Google Pixel 11 conserve le téléobjectif 5x, mais se dote d'un nouveau zoom numérique 30x, ce qui peut être intéressant pour les éléments à moyenne distance.
- Pour ce design toujours identifiable : La gamme Pixel s'est démarquée avec cette grosse barre de photo au dos qui fait tout le charme de ce smartphone.
- L'IA au service de l'utilisateur : Les fonctionnalités IA de ce Google Pixel 11 sont multiples pour convenir à chacun. Parmi elles, on retrouve un outil de retouche photo et il est aussi possible de traduire des conversations en temps réel.
Google mise sur la photo
Sans surprise, Google mise sur la partie photo. Cela se voit avec cette large bande photo au dos de l'appareil pour accueillir les différents capteurs. Parmi eux, on compte un téléobjectif 5x déjà présent sur la version précédente. Un capteur grand angle de 48 Mpx est aussi de la partie et l'ensemble brille par sa bonne restitution des couleurs, surtout la journée. Un zoom numérique 30x est aussi présent pour restituer les détails des éléments à moyenne distance.
Pour retoucher vos photos, vous pourrez compter sur l'intelligence artificielle pour améliorer vos clichés. Pour s'éloigner des photos, l'IA offre la possibilité de traduire des conversations en temps réel.
Enfin, un petit point sur l'autonomie. Le Google Pixel 11 peut tenir près de 18 heures avec une seule charge et est compatible avec la charge sans fil.
Toujours les mêmes défauts
Deux problèmes sont à pointer du doigt avec ce Google Pixel 11. Le plus gênant concerne certainement les performances surtout si vous êtes un joueur. Le smartphone de Google est équipé du Google Tensor G6. Sur le papier, ce processeur peut faire tourner toutes les applications même les jeux les plus gourmands. Cependant, la firme américaine a souhaité mettre au point un smartphone qui ne chauffe pas. Par conséquent, dans les jeux gourmands, un "throttling" est présent pour contenir la chauffe et il limite donc les performances de l'appareil.
Deuxième point négatif : le design et surtout la façade avant. La dalle OLED de 6,3 pouces brille avec un pic de luminosité de 3 000 nits, mais il pêche par ses bordures épaisses. Elles sont visibles et Google ne prend pas le pli de la sobriété comme de nombreux constructeurs peuvent le faire.
✅ Les points forts
- Une partie photo améliorée avec un téléobjectif x30
- Des fonctionnalités IA bien intégrées
- Un pic en HDR mesuré à 3 000 nits
❌ Les limites
- Des performances gaming limitées, encore un coup du throttling
- Des bordures épaisses, en 2026, cela fait un peu tâche
Au lieu de dépenser 999 euros pour acheter le Google Pixel 11, vous pouvez l'avoir pour 819 euros sur Amazon
Avec ce Google Pixel 11, la marque continue de s'appuyer sur ses points forts en améliorant son appareil photo et en lui offrant un boost d'autonomie appréciable.
Néanmoins, les défauts restent les mêmes avec ce "throttling" important qui peut ternir l'expérience gaming.
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