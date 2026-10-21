Sans surprise, Google mise sur la partie photo. Cela se voit avec cette large bande photo au dos de l'appareil pour accueillir les différents capteurs. Parmi eux, on compte un téléobjectif 5x déjà présent sur la version précédente. Un capteur grand angle de 48 Mpx est aussi de la partie et l'ensemble brille par sa bonne restitution des couleurs, surtout la journée. Un zoom numérique 30x est aussi présent pour restituer les détails des éléments à moyenne distance.

Pour retoucher vos photos, vous pourrez compter sur l'intelligence artificielle pour améliorer vos clichés. Pour s'éloigner des photos, l'IA offre la possibilité de traduire des conversations en temps réel.

Enfin, un petit point sur l'autonomie. Le Google Pixel 11 peut tenir près de 18 heures avec une seule charge et est compatible avec la charge sans fil.