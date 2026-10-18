Dans la gamme Agon Pro d’AOC, l’AG276QZD2 associe une dalle QD-OLED de 26,5 pouces, une définition QHD et une fréquence de 280 Hz. Amazon le vend à 359,90 € au lieu de 399 €, son prix médian sur 90 jours. La remise reste modeste, mais ce tarif est le plus bas observé sur Amazon pour ce modèle selon l’historique de camelcamelcamel.

L’offre s’adresse d’abord aux joueurs sur PC qui veulent profiter du contraste de l’OLED sans viser les modèles les plus rapides. Darty le propose à 418,46 €, et la Fnac, au même prix, n’en avait plus en stock en ligne lors de notre relevé.