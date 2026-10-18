L’AOC Agon Pro AG276QZD2 descend à 359,90 € chez Amazon, son plus bas prix relevé sur la plateforme. Cet écran QD-OLED QHD à 280 Hz vise les joueurs sur PC, avec deux réserves : une dalle brillante et une référence partagée avec une ancienne version à 240 Hz.
Dans la gamme Agon Pro d’AOC, l’AG276QZD2 associe une dalle QD-OLED de 26,5 pouces, une définition QHD et une fréquence de 280 Hz. Amazon le vend à 359,90 € au lieu de 399 €, son prix médian sur 90 jours. La remise reste modeste, mais ce tarif est le plus bas observé sur Amazon pour ce modèle selon l’historique de camelcamelcamel.
L’offre s’adresse d’abord aux joueurs sur PC qui veulent profiter du contraste de l’OLED sans viser les modèles les plus rapides. Darty le propose à 418,46 €, et la Fnac, au même prix, n’en avait plus en stock en ligne lors de notre relevé.
L’AOC Agon Pro AG276QZD2, écran QD-OLED QHD à 280 Hz, est affiché à 359,90 € au lieu de 399 € chez Amazon, son prix médian des trois derniers mois.
Pourquoi choisir l’AOC Agon Pro AG276QZD2 ?
- Le contraste de l’OLED : Chaque pixel s’éteint individuellement, ce qui donne des noirs profonds, utiles dans les jeux sombres comme devant un film. Il est certifié DisplayHDR True Black 400 et couvre 98,5 % du DCI-P3 selon AOC.
- Une image très réactive : Les 280 Hz et le temps de réponse de 0,03 ms annoncé en gris à gris limitent le flou de mouvement dans les jeux rapides. La compatibilité Adaptive Sync et G-Sync Compatible évite les déchirures d’image.
- Un pied complet : Réglable en hauteur sur 130 mm, inclinable, orientable et pivotable à 90°, il permet de trouver la bonne position sans acheter de bras. La fixation VESA 100 x 100 accueille aussi un bras existant.
Des FPS rapides aux soirées films, ce qu’apporte cette dalle
En jeu compétitif, les 280 Hz profitent aux joueurs dont le PC sort déjà un nombre d’images par seconde élevé, dans les FPS ou les jeux e-sport. La QHD sur 26,5 pouces offre une bonne finesse sans réclamer la puissance qu’exige un écran 4K. Hors du jeu, les noirs de l’OLED servent aussi les films et les séries, et deux haut-parleurs de 5 W dépannent sans casque. Avec deux HDMI et deux DisplayPort 1.4, une console trouve sa place à côté de l’ordinateur.
Le profil type est celui d’un joueur sur PC qui installe l’écran dans une pièce dont il maîtrise l’éclairage. Les tests publiés relèvent en effet une dalle brillante, qui renvoie les reflets face à une fenêtre ou sous un plafonnier, malgré le traitement antireflet annoncé par AOC. Pour de longues journées de bureautique aux éléments fixes, la garantie de trois ans couvre le marquage de la dalle, sous réserve de suivre les consignes d’entretien d’AOC. L’absence de port USB-C le rend en revanche moins pratique pour brancher un ordinateur portable d’un seul câble.
Face aux autres écrans QD-OLED en QHD
L’AG276QZD2 n’est pas le seul QD-OLED QHD à 280 Hz du catalogue AOC. Dans notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer, mis à jour fin septembre, le Q27G4ZD reprend une fiche très proche et s’affichait alors autour de 330 €. L’Agon Pro garde pour lui un second DisplayPort, utile pour brancher deux ordinateurs, ce qui justifie l’écart seulement si vous en avez l’usage. Pour l’e-sport au plus haut niveau, le même comparatif met en avant des dalles OLED à 480 Hz, comme le LG UltraGear 27GX790A.
✅ Les points forts
- Dalle QD-OLED QHD à 280 Hz et 0,03 ms annoncé
- Pied réglable en hauteur, inclinable, orientable et pivotable
- Deux HDMI, deux DisplayPort 1.4 et un hub USB
- Garantie de trois ans incluant le marquage de la dalle
- Plus bas prix relevé sur Amazon pour ce modèle
❌ Les limites
- Dalle brillante sensible aux reflets dans une pièce lumineuse
- Aucun port USB-C pour un ordinateur portable
- Même référence qu’une ancienne version à 240 Hz : vérifiez le carton à la livraison
- Remise de 9 % seulement sur le prix médian
Darty affiche encore l’AOC Agon Pro AG276QZD2 à 418,46 €, quand Amazon, vendeur direct de l’offre, le propose à 359,90 €.
À 359,90 €, l’AOC Agon Pro AG276QZD2 rend le QD-OLED à 280 Hz accessible sans sacrifier la connectique ni l’ergonomie. La baisse est faible en pourcentage, mais elle porte l’écran à son plus bas niveau sur Amazon et sous le prix pratiqué par Darty. Pour un joueur sur PC qui joue surtout le soir ou dans une pièce peu exposée, l’équation tient bien.
Un point mérite votre attention : la même référence a d’abord été vendue en 240 Hz, et c’est bien la version 280 Hz que décrit la fiche Amazon. Vérifier la mention sur le carton à la réception évite toute mauvaise surprise. Si vous travaillez face à une fenêtre, ou si le second DisplayPort ne vous sert à rien, le Q27G4ZD de notre comparatif mérite un regard avant de trancher.
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