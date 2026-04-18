Tous les VPN ne jouent pas dans la même cour. Certains misent avant tout sur un prix plancher, d’autres sur la vitesse ou le streaming. ExpressVPN, lui, continue d’occuper une place à part : celle du VPN premium par excellence, un service plus coûteux que la moyenne, mais pensé comme un véritable kit complet de confidentialité et de sécurité numérique.

C’est précisément ce qui rend son offre actuelle intéressante. À 3,19 € par mois sur 2 ans avec 4 mois offerts, la formule Avancée devient bien plus abordable tout en conservant ce qui fait la force du service : protocole maison Lightway, infrastructure TrustedServer sans stockage sur disque, protection avancée contre les pubs et les traqueurs, et même gestionnaire de mots de passe intégré.