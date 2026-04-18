ExpressVPN passe à 3,19 € par mois avec son offre 2 ans + 4 mois offerts, soit 89,32 € pour 28 mois sur sa formule Avancée. À ce tarif, le service reste plus cher que certains rivaux, mais il le compense par une approche premium, un niveau de finition rare et plusieurs fonctionnalités qui vont bien au-delà du simple VPN.
Tous les VPN ne jouent pas dans la même cour. Certains misent avant tout sur un prix plancher, d’autres sur la vitesse ou le streaming. ExpressVPN, lui, continue d’occuper une place à part : celle du VPN premium par excellence, un service plus coûteux que la moyenne, mais pensé comme un véritable kit complet de confidentialité et de sécurité numérique.
C’est précisément ce qui rend son offre actuelle intéressante. À 3,19 € par mois sur 2 ans avec 4 mois offerts, la formule Avancée devient bien plus abordable tout en conservant ce qui fait la force du service : protocole maison Lightway, infrastructure TrustedServer sans stockage sur disque, protection avancée contre les pubs et les traqueurs, et même gestionnaire de mots de passe intégré.
Pourquoi choisir ExpressVPN ?
- Un vrai service premium, pas seulement un VPN : ExpressVPN combine le chiffrement du trafic avec une infrastructure sans disque, des fonctions de blocage de traqueurs et de sites malveillants, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe intégré sur la formule Avancée.
- Une expérience haut de gamme sur tous les appareils : la formule Avancée couvre jusqu’à 10 appareils simultanés et donne accès aux serveurs dans 105 pays, avec applications disponibles sur ordinateur, mobile, TV, Linux et routeurs.
- Des technologies maison qui changent vraiment l’usage : le protocole Lightway améliore la stabilité et la rapidité, tandis que TrustedServer garantit que les données ne sont jamais écrites sur disque.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Plus qu’un VPN, un vrai kit premium de confidentialité
ExpressVPN ne se contente pas de chiffrer la connexion ou de masquer l’adresse IP. Le service s’est progressivement transformé en environnement de sécurité plus global, pensé pour celles et ceux qui veulent centraliser plusieurs briques de protection dans un même abonnement. C’est particulièrement vrai avec la formule Avancée, celle proposée ici à 3,19 € par mois, qui ajoute au cœur du VPN des fonctionnalités de protection active et de confort numérique.
On y retrouve notamment le blocage des publicités, le blocage des traqueurs, la protection contre les sites malveillants et ExpressKeys, le gestionnaire de mots de passe maison. Ce dernier permet de stocker et générer des mots de passe forts dans un coffre-fort sécurisé, ce qui donne à ExpressVPN une dimension bien plus complète qu’un simple tunnel chiffré.
Caractéristiques principales
|Prix promo
|3,19 €/mois
|Durée
|2 ans + 4 mois offerts, soit 28 mois
|Prix total
|89,32 €
|Formule concernée
|ExpressVPN Avancée
|Appareils simultanés
|Jusqu’à 10
|Pays couverts
|105 pays
|Protocole
|Lightway
|Fonctions clés
|Kill switch, blocage pubs/traqueurs, sites malveillants
|Gestionnaire de mots de passe
|ExpressKeys inclus
|Infrastructure
|TrustedServer sans stockage sur disque
Lightway, TrustedServer, ExpressKeys : les fonctions qui justifient le prix
Le vrai différenciateur d’ExpressVPN, ce sont ses technologies propriétaires et son niveau de finition. Lightway, son protocole maison, a été conçu pour offrir une connexion plus stable, plus rapide et plus légère, notamment sur mobile ou lors des changements de réseau. C’est un point important pour les utilisateurs qui passent régulièrement du Wi-Fi à la 4G ou à la 5G, là où certains VPN deviennent moins fluides.
À cela s’ajoute TrustedServer, une architecture où les serveurs fonctionnent uniquement en mémoire vive, sans écrire de données sur disque. Cette approche limite fortement les risques liés à la conservation d’informations et renforce la cohérence de la politique no-log du service. Enfin, la formule Avancée ajoute ExpressKeys, un gestionnaire de mots de passe qui change concrètement la proposition de valeur : ExpressVPN ne protège plus seulement la connexion, il protège aussi l’accès à vos comptes.
À 3,19 € par mois avec 2 ans + 4 mois offerts, ExpressVPN reste l’un des services les plus premium du marché, mais aussi l’un des plus complets. Entre Lightway, TrustedServer, le blocage des publicités et traqueurs, la protection contre les sites malveillants et ExpressKeys, on est clairement au-delà du simple VPN : c’est une vraie suite de confidentialité numérique.
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