ExpressVPN passe à 3,19 € par mois avec 79% de réduction, une offre très agressive sur l’un des VPN les plus premium du marché. Plus cher que certaines alternatives low cost, il justifie son positionnement par une expérience irréprochable, des performances solides et un ensemble de fonctionnalités avancées qui en font une valeur sûre pour qui veut un service complet.
Tous les VPN ne jouent pas dans la même catégorie. Certains misent avant tout sur le prix, d’autres sur une promesse de simplicité, et quelques-uns seulement cherchent à couvrir tous les usages à la fois : confidentialité, streaming, mobilité, stabilité, ergonomie et fonctions avancées. C’est précisément la promesse d’ExpressVPN, qui reste depuis plusieurs années l’un des services les plus réputés du secteur.
Dans notre test d'ExpressVPN, nous soulignons qu’il s’agit d’un service parmi les plus complets du marché, avec une interface exemplaire, un haut niveau de finition et une capacité à répondre aussi bien aux besoins des débutants qu’à ceux des utilisateurs plus exigeants. Certes, ce n’est pas le VPN le moins cher, mais c’est clairement l’un des plus rassurants et des plus aboutis.
- storage3000 serveurs
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- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Pourquoi choisir ExpressVPN ?
- Un VPN premium réellement complet : ExpressVPN ne se limite pas au chiffrement de la connexion. Il embarque un kill switch, un split tunneling, le protocole maison Lightway, un gestionnaire de menaces, des protections contre les fuites DNS et un niveau de stabilité rarement pris en défaut.
- Une expérience utilisateur exemplaire : c’est l’un des grands points forts relevés par Clubic. L’interface est claire, rapide et cohérente sur toutes les plateformes, ce qui simplifie énormément l’usage au quotidien, y compris pour ceux qui n’ont jamais utilisé de VPN.
- Un service plus cher, mais plus rassurant : audits indépendants, réputation solide, politique de non-conservation des logs, large couverture de serveurs et excellent niveau de maturité produit font partie des arguments qui justifient son tarif plus élevé que la moyenne.
Un VPN premium pensé pour tous les usages
ExpressVPN s’adresse à ceux qui veulent un VPN capable de tout faire sans compromis majeur. Le service permet de sécuriser une connexion sur Wi-Fi public, de masquer son adresse IP, de contourner certaines restrictions géographiques et de protéger ses usages quotidiens sur ordinateur, smartphone, tablette ou routeur. Cette polyvalence est au cœur de sa proposition de valeur.
L’autre force du service, c’est son niveau de finition. Là où certains concurrents multiplient les options mais compliquent inutilement l’expérience, ExpressVPN réussit à conserver une interface simple et accessible. C’est d’ailleurs un point que nous mettions en avant chez Clubic : le service donne une impression de maîtrise globale, avec une exécution particulièrement propre sur tous les grands usages.
Lightway et les fonctions avancées : le vrai plus face aux VPN moins chers
Le principal argument d’ExpressVPN face aux offres plus agressives en prix, c’est la richesse fonctionnelle sans perte de lisibilité. Son protocole Lightway a été conçu pour offrir une connexion rapide, stable et légère, notamment lors des changements de réseau ou sur mobile. À cela s’ajoutent les briques devenues essentielles sur un VPN premium : split tunneling, Network Lock, DNS privés sur chaque serveur, gestionnaire de menaces et prise en charge large des plateformes.
Il faut aussi ajouter ExpressKeys à l’équation. Ce gestionnaire de mots de passe permet de stocker un nombre illimité d’identifiants, de cartes bancaires et de notes sécurisées dans un coffre-fort à connaissance nulle, avec synchronisation multi-appareils, remplissage automatique, générateur de mots de passe et authentificateur 2FA intégré. C’est un vrai argument de différenciation pour celles et ceux qui cherchent un abonnement sécurité plus global qu’un simple VPN, même s’il faut préciser qu’il est réservé aux offres Advanced et Pro.
Le principal frein d’ExpressVPN a toujours été son tarif, généralement plus élevé que celui de NordVPN, Surfshark ou CyberGhost. C’est aussi ce qui explique qu’il soit souvent perçu comme un choix premium avant d’être un choix économique. À 3,19 € par mois avec 79% de réduction, l’équation change nettement et rend le service beaucoup plus compétitif.
Cette offre permet surtout d’accéder à un VPN haut de gamme sans payer le plein tarif habituel. Pour celles et ceux qui hésitaient jusqu’ici en raison du prix, c’est probablement l’un des meilleurs moments pour franchir le pas, d’autant qu’ExpressVPN reste l’un des services les plus crédibles du marché en matière de constance, de sécurité et de confort d’utilisation.
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ExpressVPN est l’un des VPN premium les plus aboutis du marché. Le service combine des débits très élevés, une excellente stabilité, des applications particulièrement faciles à prendre en main et une infrastructure sérieusement documentée. Lightway tient toujours son rang, la couverture multiplateforme reste exemplaire et l’ensemble inspire confiance pour un usage quotidien soutenu. ExpressVPN conserve en revanche une approche assez épurée, avec moins de réglages avancés que certains concurrents et des performances plus inégales dès que l’on s’éloigne des localisations les plus proches.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Couverture multiplateforme très large
- Transparence et documentation technique solides
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles
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