Tous les VPN ne jouent pas dans la même catégorie. Certains misent avant tout sur le prix, d’autres sur une promesse de simplicité, et quelques-uns seulement cherchent à couvrir tous les usages à la fois : confidentialité, streaming, mobilité, stabilité, ergonomie et fonctions avancées. C’est précisément la promesse d’ExpressVPN, qui reste depuis plusieurs années l’un des services les plus réputés du secteur.

Dans notre test d'ExpressVPN, nous soulignons qu’il s’agit d’un service parmi les plus complets du marché, avec une interface exemplaire, un haut niveau de finition et une capacité à répondre aussi bien aux besoins des débutants qu’à ceux des utilisateurs plus exigeants. Certes, ce n’est pas le VPN le moins cher, mais c’est clairement l’un des plus rassurants et des plus aboutis.