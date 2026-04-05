Les beaux jours relancent les usages nomades : Wi-Fi publics dans les parcs, connexions depuis les terrasses de café, navigation depuis le réseau d’un hébergement de vacances. Autant de situations où votre trafic circule sans protection particulière, sauf si vous êtes équipé d’un VPN.

CyberGhost propose justement, en ce week-end de Pâques, l’une de ses promotions les plus généreuses de l’année : 83% de réduction sur l’abonnement 2 ans, soit 2,03 € par mois pour 28 mois d’accès complets. Pour les lecteurs Clubic qui hésitaient encore, l’offre est accessible directement via cette page dédiée.