Avec le retour du printemps, c’est le bon moment pour remettre à plat ses factures pour sa protection en ligne. CyberGhost, élu meilleur VPN 2026, propose à l’occasion des fêtes de Pâques une réduction de 83% sur son abonnement 2 ans (avec 4 mois offerts), on a fait le tour de l’offre pour vous dire si elle mérite vraiment votre attention.
Les beaux jours relancent les usages nomades : Wi-Fi publics dans les parcs, connexions depuis les terrasses de café, navigation depuis le réseau d’un hébergement de vacances. Autant de situations où votre trafic circule sans protection particulière, sauf si vous êtes équipé d’un VPN.
CyberGhost propose justement, en ce week-end de Pâques, l’une de ses promotions les plus généreuses de l’année : 83% de réduction sur l’abonnement 2 ans, soit 2,03 € par mois pour 28 mois d’accès complets. Pour les lecteurs Clubic qui hésitaient encore, l’offre est accessible directement via cette page dédiée.
L'essentiel en bref :
- 2,03€/mois sur 28 mois (2 ans + 4 mois offerts), facturé 56,94 € en une fois, renouvellement annuel automatique à 54,94 €
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, sans condition particulière, remboursement via chat ou email 24h/24
- Option IP dédiée disponible à 2,50 €/mois (au lieu de 5 €) en complément de l’abonnement 2 ans
Un VPN taillé pour les usages du quotidien
Fondé à Bucarest en 2011, CyberGhost s’est imposé comme l’une des références les plus accessibles du marché, avec un réseau de plus de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays. Le service offre des serveurs spécialisés selon les usages : streaming, téléchargement P2P, jeu en ligne et IP dédiée, avec une interface pensée pour que la connexion se fasse en un clic, même pour les néophytes.
Dans notre test, CyberGhost obtient une note de 9,8/10 et conserve la tête de notre comparatif des meilleurs VPN grâce à son équilibre entre prix, performances et richesse fonctionnelle. Le service prend en charge WireGuard, OpenVPN et IKEv2/IPsec, et permet jusqu’à 7 connexions simultanées sur Windows, macOS, Android, iOS, Android TV et Fire TV, entre autres.
CyberGhost face à la concurrence : où se situe-t-il vraiment ?
Dans un marché où NordVPN, ExpressVPN et Surfshark se disputent aussi les premières places, CyberGhost se démarque surtout par son tarif longue durée : à 2,03 €/mois, il reste le VPN le moins cher de notre Top 10, devant Proton VPN (2,99 €), ExpressVPN (2,99 €) et NordVPN (3,09 €).
Il ne prétend pas être le plus rapide ni le plus avancé sur les fonctions de confidentialité radicale, mais pour 90% des besoins courants, le niveau de service rendu est rigoureusement équivalent à des offres bien plus onéreuses.
✅ Les points forts
- Réseau très étendu : 11 500 serveurs dans 100 pays, dont des serveurs NoSpy opérés en propre en Roumanie
- Politique no-log auditée par Deloitte selon la norme ISAE 3000, avec rapports de transparence publiés chaque trimestre
- Serveurs RAM-only, aucune donnée de session conservée au redémarrage
- Très performant en streaming (Netflix US, BBC iPlayer, Disney+, Prime Video) et en P2P
- Application disponible sur pratiquement tous les supports, avec split tunneling sur Windows et Android
- Garantie de remboursement de 45 jours, la plus longue du marché sur les abonnements longue durée
- Option IP dédiée accessible à prix réduit dans cette offre (2,50 €/mois), utile pour les services sensibles aux IP partagées
❌ Les limites
- Le forfait mensuel sans engagement reste peu attractif à 14,39 € TTC
- Certaines fonctions avancées sont moins intuitives à localiser, notamment sur Windows
- Performances en 4G légèrement inférieures à NordVPN et ExpressVPN sur les tests mobiles
- Pas d’obfuscation avancée du trafic : moins adapté aux pays avec censure stricte
- Renouvellement automatique activé par défaut : à désactiver manuellement si souhaité
Le verdict de la rédaction
Difficile de trouver un argument solide pour passer son chemin sur cette offre, surtout si vous envisagiez d’adopter un VPN avant les vacances d’été. À 2,03 €/mois tout compris, avec 28 mois d’accès, une infrastructure auditée, des performances cohérentes et une garantie de 45 jours sans prise de tête, CyberGhost coche les cases essentielles pour une grande majorité d’utilisateurs, des familles avec plusieurs appareils connectés aux travailleurs nomades qui jonglent régulièrement entre réseaux inconnus.
L’ajout de l’IP dédiée à 2,50€/mois représente une option intéressante pour ceux qui gèrent des comptes professionnels sensibles ou des accès récurrents à des services stricts sur les IP. En revanche, si vous recherchez avant tout des performances brutes en 4G ou une confidentialité maximale dans des environnements à haute surveillance, NordVPN ou Proton VPN méritent aussi votre coup d’œil.
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
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