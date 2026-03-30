ExpressVPN a restructuré son offre en profondeur depuis 2025, en ajoutant des briques de sécurité qui dépassent le simple tunnel chiffré. Côté VPN pur, notre test Clubic a mesuré des débits descendants de 826,1 Mb/s en France avec le protocole Lightway sur fibre, ce qui en fait l’un des plus performants du marché sur les connexions locales.

L’infrastructure repose sur la technologie TrustedServer : tous les serveurs fonctionnent sur mémoire vive uniquement, ce qui garantit l’effacement des données à chaque redémarrage des machines, un gage de confidentialité rare et audité par KPMG début 2025.

Pour les profils qui veulent aller plus loin, ExpressKeys prend en charge le remplissage automatique des mots de passe et les codes de double authentification, tandis qu’ExpressMailGuard génère jusqu’à 100 alias mail jetables pour éviter d’exposer son adresse principale à chaque inscription en ligne.