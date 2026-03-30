ExpressVPN casse les prix sur son abonnement Avancé et propose une offre rare qui mérite qu’on s’y attarde : 3,99 €/mois sur 28 mois, soit une économie affichée de 68% par rapport au tarif mensuel standard.
Le marché des VPN traverse une phase de consolidation, où les grands acteurs cherchent à justifier leur tarif premium en empilant les services annexes. ExpressVPN ne fait pas exception : son offre Avancée intègre désormais ExpressKeys (gestionnaire de mots de passe), ExpressMailGuard (jusqu’à 100 alias mail jetables) et une eSIM temporaire via holiday.com, le tout en plus du tunnel VPN que la rédaction note 9,6/10.
À 3,99 €/mois pour les 28 premiers mois, soit 111,72 € facturés en une fois contre un tarif barré de 349,72 €, l’offre s’adresse avant tout aux utilisateurs qui souhaitent centraliser leur protection numérique sans multiplier les abonnements. Pour profiter du deal, rendez-vous directement sur la page dédiée de l’offre partenaire.
L'essentiel en bref :
- 3,99 €/mois pendant 28 mois (2 ans + 4 mois offerts), soit 111,72 € facturés au lieu de 349,72 €, puis renouvellement annuel à 109,95 €
- Formule Avancée : 12 appareils simultanés, protection avancée (anti-pub, anti-traqueurs, sites malveillants), ExpressKeys (mots de passe), ExpressMailGuard (100 alias mail), 3 jours d’eSIM via holiday.com
- Garantie satisfait ou remboursé 30 jours pour les nouveaux abonnés
Bien plus qu’un VPN : ce que propose vraiment la formule Avancée
ExpressVPN a restructuré son offre en profondeur depuis 2025, en ajoutant des briques de sécurité qui dépassent le simple tunnel chiffré. Côté VPN pur, notre test Clubic a mesuré des débits descendants de 826,1 Mb/s en France avec le protocole Lightway sur fibre, ce qui en fait l’un des plus performants du marché sur les connexions locales.
L’infrastructure repose sur la technologie TrustedServer : tous les serveurs fonctionnent sur mémoire vive uniquement, ce qui garantit l’effacement des données à chaque redémarrage des machines, un gage de confidentialité rare et audité par KPMG début 2025.
Pour les profils qui veulent aller plus loin, ExpressKeys prend en charge le remplissage automatique des mots de passe et les codes de double authentification, tandis qu’ExpressMailGuard génère jusqu’à 100 alias mail jetables pour éviter d’exposer son adresse principale à chaque inscription en ligne.
Ce que la concurrence propose au même prix
Le positionnement d’ExpressVPN reste plus élevé que celui de NordVPN, Surfshark ou CyberGhost sur les abonnements longue durée, mais la formule Avancée cherche à compenser cet écart en proposant des services complémentaires inclus d’office.
Là où un abonnement NordVPN de base reste un VPN seul, ExpressVPN intègre des outils qui coûtent habituellement plusieurs euros par mois en dehors d’un bundle, ce qui modifie le calcul pour les utilisateurs qui jonglent déjà entre plusieurs apps de sécurité.
✅ Les points forts
- Protocole Lightway (open source, réécrit en Rust) : parmi les plus rapides et les plus stables du marché, selon notre test Clubic
- Infrastructure TrustedServer (serveurs 100% RAM) et politique no-log auditée par KPMG
- Suite sécurité complète : VPN + mots de passe + alias mail dans un seul abonnement
- 12 appareils simultanés pour couvrir toute la famille
- Couverture 105 pays et applications disponibles sur toutes les plateformes (Windows, macOS, iOS, Android, TV, routeurs)
- Garantie 30 jours satisfait ou remboursé sans condition pour les nouveaux utilisateurs
❌ Les limites
- Le renouvellement à 109,95 €/an représente une hausse significative par rapport à la première période : à anticiper dès la souscription
- ExpressMailGuard et ExpressKeys sont encore disponibles principalement sur mobile (iOS/Android) et en cours de déploiement global
- Latence plus élevée que la concurrence sur serveurs français (32,8 ms) et pas de serveurs spécialisés P2P
- Pas de split tunneling sur macOS, ce qui peut frustrer les utilisateurs avancés de l’écosystème Apple
- L’eSIM holiday.com est limitée à 3 jours et uniquement compatible avec les iPhone débloqués supportant l’eSIM
Verdict
ExpressVPN Avancé à 3,99 €/mois s’adresse clairement aux utilisateurs qui cherchent à consolider leur sécurité numérique sans cumuler les abonnements : VPN rapide et audité, gestionnaire de mots de passe et protection des boîtes mail dans un seul package, c’est une proposition qui tient la route face à un marché qui multiplie les offres à la pièce.
En revanche, si vous n’avez besoin que d’un VPN basique pour sécuriser votre connexion en déplacement, la formule Basique à 2,09 €/mois suffira amplement, et les alternatives comme CyberGhost ou Surfshark resteront moins chères sur le long terme.
Ce deal Avancé prend tout son sens pour ceux qui souhaitent remplacer leur gestionnaire de mots de passe payant, filtrer les traqueurs et protéger leur identité en ligne en un seul geste. L’offre est limitée dans le temps : si vous avez en tête de sauter le pas, c’est maintenant que les chiffres sont les plus favorables.
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