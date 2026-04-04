Proton VPN Plus fait partie des références en matière de confidentialité en ligne. Et en ce moment, une offre exclusive sur Clubic permet d’y accéder avec une réduction de 70%. Voilà ce qu’il faut savoir avant de s’abonner.
Profiter d’un VPN fiable sans se ruiner, c’est possible grâce à une promotion exclusive chez Clubic sur Proton VPN Plus. La suite mise sur la confidentialité, la sécurité des connexions et une infrastructure basée en Suisse, loin des juridictions contraignantes en matière de données personnelles.
Bonne nouvelle supplémentaire : cette offre à -70% représente une vraie opportunité pour quiconque souhaitait franchir le pas sans attendre. On vous explique ce que comprend exactement Proton VPN Plus et pourquoi cette offre mérite votre attention.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Une ferme politique de non-journalisation (droit suisse)
- 16 838 serveurs dans 127 paysJusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- storage19200 serveurs
- language139 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Un VPN (vraiment) pensé pour soigner votre cyberconfidentialité
Gardez vos préférences pour vous avec Proton VPN Plus
C’est l’un des enjeux les plus importants dans le cadre de cette année 2026. Vos préférences en ligne sont scrutées de toute part, et en conséquence, mieux vaut choisir pour votre réseau virtuel privé.
Trop d’annonceurs, traqueurs et autres collecteurs de cookies peu scrupuleux se font un plaisir de récupérer ces données que vous laissez en route tout au long de l’année.
Avec plus de 16 800 serveurs à votre main, votre suite Proton VPN Plus vous laisse l’embarras du choix. C’est bien simple, pour Pâques 2026, sautez-le pas et prenez facilement en main votre nouveau réseau virtuel privé.
De fait, avec ce VPN, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter au serveur de votre choix avant chaque navigation en ligne. Ainsi, avec l’adresse IP et la géolocalisation de substitution fournies par Proton, votre activité reste la même, mais vous gardez vos préférences pour vous-même.
Zoom sur le respect intact de Proton VPN Plus pour votre vie privée numérique
La Suisse est reconnue pour son respect de la confidentialité. La loi helvète, sur laquelle s’appuie Proton AG, protège votre cyberconfidentialité en permettant l’application d’une ferme politique de non-journalisation à votre égard.
Sur les 10 appareils sur lesquels vous pouvez être simultanément connectés avec votre ordinateur, votre smartphone, et bien plus encore, Proton n’enregistre aucune information relative à votre activité.
En somme, votre suite Proton VPN Plus, que vous pouvez étudier de fond en comble en lisant l’avis indépendant de la rédaction de Clubic disponible pour cette solution, est l’un des meilleurs compagnons possibles en ligne pour 2026.
Pour votre vie pro comme perso, en gaming comme en streaming, mais aussi depuis chez vous, comme en vacances pour Pâques 2026, adoptez le bon réflexe de la connexion à votre suite Proton VPN Plus.
Profitez de votre offre exclusive chez Clubic
N’attendez pas davantage pour vous offrir 2 ans d’abonnement à 2,99 €/mois.
Une réduction de -70 % est consentie sur le prix de l’abonnement au mois, fixé à 9,99 €/mois. Ensuite, une fois ces 2 années achevées, Proton récompense votre fidélité avec un renouvellement possible à 6,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois.
Vous est libre de renouveler l’expérience avec votre suite Proton VPN Plus. En attendant, en plus de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé, vous pouvez questionner le service client anglophone de Proton AG, par chat, comme par mail, 24/7.
- storage19200 serveurs
- language139 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN reste l’un des services les plus cohérents du marché pour qui place la confidentialité au premier plan. Le fournisseur suisse combine des applications bien finies, un excellent VPN gratuit, des outils solides contre la censure et une infrastructure pensée avec un vrai souci de transparence. Les performances tiennent bien la route, surtout sur les localisations proches, et l’ensemble inspire confiance. Le service reste en revanche un peu plus cher que plusieurs concurrents grand public, avec un support encore inégal selon l’urgence des demandes.
- Très haut niveau de confidentialité et de sécurité
- Excellent VPN gratuit, sans limitation de durée
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Très bonnes performances en Europe
- Applications soignées sur desktop et mobile
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Support surtout en anglais, avec des délais variables
- Performances moins convaincantes sur certaines destinations lointaines