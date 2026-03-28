CyberGhost VPN chiffre l'intégralité du trafic internet en AES 256 bits via les protocoles WireGuard, IKEv2 et OpenVPN, avec un Kill Switch activé par défaut pour bloquer toute fuite de données en cas de coupure VPN. Il est compatible PC, Mac, Linux, Android, iOS, Android TV, Fire TV, routeurs, PS4 et PS5, avec jusqu'à 7 connexions simultanées sur un seul abonnement.

Le split tunneling sur Windows et Android permet de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles conservent une connexion directe, pour ne pas brider inutilement les applications qui n'en ont pas besoin. Le support client est disponible en français 24h/24.