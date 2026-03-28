Noté 9,8/10 par notre expert, CyberGhost VPN lance son offre de printemps avec un abonnement 2 ans à seulement 2,09 €/mois, 4 mois offerts inclus et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
Les offres saisonnières de CyberGhost sont habituellement parmi les plus agressives du marché VPN grand public, et celle de printemps ne fait pas exception. À 2,09 €/mois sur 2 ans avec 4 mois offerts, l'abonnement revient à moins de 60 € pour 28 mois de protection complète sur 7 appareils simultanément. Pour qui cherche un VPN fiable, simple à utiliser et sans mauvaise surprise, c'est l'une des fenêtres les plus intéressantes de l'année pour s'abonner.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Plus de 12 000 serveurs dans 100 pays avec des serveurs dédiés streaming, gaming et P2P, pour une connexion rapide et adaptée à chaque usage.
- Une politique no-log auditée et un siège en Roumanie, hors des alliances de surveillance Five/Nine/Fourteen Eyes, pour une confidentialité vérifiée de façon indépendante.
- Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, la plus longue du marché parmi les VPN grand public, ce qui permet de tester le service sans aucun risque financier.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Un VPN complet qui couvre tous les usages du quotidien
CyberGhost VPN chiffre l'intégralité du trafic internet en AES 256 bits via les protocoles WireGuard, IKEv2 et OpenVPN, avec un Kill Switch activé par défaut pour bloquer toute fuite de données en cas de coupure VPN. Il est compatible PC, Mac, Linux, Android, iOS, Android TV, Fire TV, routeurs, PS4 et PS5, avec jusqu'à 7 connexions simultanées sur un seul abonnement.
Le split tunneling sur Windows et Android permet de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles conservent une connexion directe, pour ne pas brider inutilement les applications qui n'en ont pas besoin. Le support client est disponible en français 24h/24.
Le streaming, le cas d'usage où CyberGhost brille le plus
Là où CyberGhost prend une longueur d'avance sur une bonne partie de la concurrence, c'est sur le streaming. Ses serveurs dédiés, optimisés par plateforme, permettent d'accéder à Netflix US, Disney+, BBC iPlayer, Amazon Prime Video et une centaine d'autres catalogues étrangers avec une fiabilité nettement supérieure à celle d'un VPN généraliste.
Les débits sont très peu dégradés sur les serveurs proches, ce qui garantit une lecture fluide en HD et 4K sans mise en mémoire tampon. Avec des connexions atteignant 10 Gbit/s sur certains serveurs et une bande passante illimitée, CyberGhost est aujourd'hui l'une des références du marché pour débloquer des contenus géorestreints.
Une offre de printemps qui ramène le prix à son niveau le plus bas
Sans promotion, un abonnement CyberGhost revient à 11,99 €/mois, soit 143,88 € à l'année. Avec l'offre de printemps à 2,09 €/mois sur 2 ans plus 4 mois offerts, le coût total sur 28 mois s'établit autour de 58,52 €, soit une économie de plus de 280 € par rapport au tarif mensuel de base. Parmi les VPN comparables en termes de réseau et de fonctionnalités, Surfshark et ExpressVPN restent au-dessus des 2,30 €/mois sur leurs offres 2 ans actuelles, ce qui positionne CyberGhost comme le tarif le plus compétitif du moment sur ce segment.
À 2,09 €/mois avec 4 mois offerts et 45 jours pour changer d'avis, c'est l'une des offres VPN les plus cohérentes du marché ce printemps, aussi bien sur le prix que sur les prestations.
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