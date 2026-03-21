Proton VPN est l'un des rares VPN à proposer une version gratuite réellement honnête : sans pub, sans limite de données, sans logs. Mais à seulement 2,99 €/mois sur 2 ans (soit –70% sur le tarif public), la version Plus change radicalement la donne en termes de vitesse, de nombre de serveurs, d'appareils couverts et de fonctionnalités. Voici ce qui se passe vraiment quand on franchit le pas.
Proton VPN est né dans les sous-sols du CERN à Genève, porté par une équipe de physiciens et de cryptographes suisses qui avaient déjà créé ProtonMail. Ce n'est pas un détail : c'est ce qui explique pourquoi Proton VPN est aujourd'hui l'un des VPN les plus respectés en matière de confidentialité, avec une politique no-logs auditée indépendamment, un code source open source et des serveurs hébergés dans des pays à forte protection des données numériques.
La version gratuite de Proton VPN est déjà une référence dans son segment. Mais à 2,99 €/mois sur 24 mois (–70% sur le tarif public de 9,99 €/mois), la version Proton VPN Plus ouvre un espace de fonctionnalités très différent, pour un coût mensuel inférieur à celui d'une baguette de pain.
Pourquoi choisir Proton VPN Plus à 2,99 €/mois ?
- Réduction de –70% sur 2 ans, soit 71,76 € pour 24 mois au lieu de 239,76 € au tarif mensuel, avec une garantie satisfait ou remboursé sous 30 jours pour tester sans risque.
- Un bond massif en termes de réseau : de 5 pays et quelques centaines de serveurs en gratuit à plus de 15 000 serveurs dans 120 pays en Plus, avec des serveurs dédiés au streaming et au P2P.
- NetShield intégré : le bloqueur DNS anti-publicités, anti-traqueurs et anti-malwares d'Avast n'est disponible que sur la version payante, et il se distingue en agissant avant même le chargement des pages, ce qui protège aussi bien sur un navigateur que dans les applications.
Proton VPN gratuit vs Proton VPN Plus : ce qui change vraiment
Proton VPN Free est une exception sur le marché des VPN gratuits : pas de limite de données, pas de publicité, pas de logs. Pour une navigation quotidienne basique, il remplit sa mission. Mais ses limites structurelles apparaissent rapidement dès que les besoins dépassent la simple protection de connexion :
|Critère
|Proton VPNGratuit
|Proton VPNPlus (2,99 €/mois)
|Prix
|0 €
|2,99 €/mois(–70%)
|Serveurs
|~246 dans5 pays
|'+15 000 dans 120+ pays
|Choix du pays
|❌ Aléatoire
|✅ Libre
|Appareils simultanés
|1
|10
|Vitesse
|Bridée (moyenne)
|Maximale
|Streaming (Netflix, etc.)
|❌
|✅
|P2P / Torrenting
|❌
|✅
|NetShield (anti-pub/trackers)
|❌
|✅
|Secure Core (double VPN)
|❌
|✅
|Support prioritaire
|❌
|✅
La différence la plus immédiate au quotidien : la vitesse. En version gratuite, les serveurs sont partagés entre de nombreux utilisateurs, ce qui crée des goulots d'étranglement aux heures de pointe. En version Plus, les serveurs premium donnent accès à des débits jusqu'à 290 Mb/s en France, suffisants pour le streaming 4K, les appels vidéo et le gaming en ligne sans frustration.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
VPN : ce que le gratuit ne peut pas faire !
Accéder aux catalogues de streaming
La version gratuite ne permet pas de débloquer Netflix US, BBC iPlayer, Disney+ étranger ou d'autres catalogues géolocalisés. La version Plus, avec ses serveurs dédiés au streaming dans des dizaines de pays, ouvre cette possibilité directement depuis l'application.
Protéger plusieurs appareils simultanément
Avec un seul appareil autorisé en gratuit, impossible de couvrir à la fois le PC de bureau, le smartphone et la tablette. La version Plus passe à 10 appareils simultanés, suffisant pour sécuriser tous les équipements d'un foyer ou d'un poste de travail complet.
Bloquer pubs, traqueurs et sites malveillants
NetShield est exclusif à la version payante. Ce bloqueur DNS agit en amont du chargement des pages : il coupe les requêtes vers les domaines publicitaires et malveillants avant même qu'ils ne se chargent, ce qui améliore à la fois la sécurité et la vitesse de navigation.
La technologie Secure Core : un niveau de protection rare
L'un des arguments les plus différenciants de Proton VPN Plus est le Secure Core : une architecture qui fait transiter le trafic par plusieurs serveurs appartenant à Proton (en Suisse, en Islande et en Suède) avant de sortir vers Internet. Résultat : même si un serveur VPN ordinaire était compromis, il serait impossible de remonter jusqu'à l'adresse IP réelle de l'utilisateur. C'est le niveau de protection que recherchent les journalistes, les militants ou toute personne qui veut une confidentialité maximale, sans payer le prix d'un service VPN d'entreprise.
✅ Proton VPN gratuit ou payant ? ?Notre verdict clair
Proton VPN gratuit est honnêtement l'un des meilleurs VPN sans frais du marché. Mais à 2,99 €/mois sur 2 ans, la version Plus n'est pas simplement "un peu mieux" : c'est un tout autre service, avec 15 fois plus de serveurs, 10 fois plus d'appareils, la vitesse maximale, le streaming, le P2P et NetShield. Pour moins de 3 €/mois, l'écart entre les deux versions est trop significatif pour ne pas être pris au sérieux, surtout avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester sans engagement réel.
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