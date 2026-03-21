Proton VPN est né dans les sous-sols du CERN à Genève, porté par une équipe de physiciens et de cryptographes suisses qui avaient déjà créé ProtonMail. Ce n'est pas un détail : c'est ce qui explique pourquoi Proton VPN est aujourd'hui l'un des VPN les plus respectés en matière de confidentialité, avec une politique no-logs auditée indépendamment, un code source open source et des serveurs hébergés dans des pays à forte protection des données numériques.

La version gratuite de Proton VPN est déjà une référence dans son segment. Mais à 2,99 €/mois sur 24 mois (–70% sur le tarif public de 9,99 €/mois), la version Proton VPN Plus ouvre un espace de fonctionnalités très différent, pour un coût mensuel inférieur à celui d'une baguette de pain.