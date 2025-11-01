Deux VPN solides avec des atouts bien distincts

Tous deux permettent de naviguer anonymement, contourner les blocages géographiques et éviter le pistage publicitaire. Mais là où CyberGhost se concentre sur la performance et la simplicité d'accès, Proton VPN pousse la logique de confidentialité à son maximum, jusqu'à rendre son code source accessible à tous.

CyberGhost propose un vaste réseau mondial de plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, idéal pour le streaming ou le téléchargement rapide. Proton VPN se distingue par sa transparence totale et son architecture Secure Core, qui redirige le trafic via des serveurs internes avant de sortir sur le Web.

Quant à Proton, sa réputation n'est plus à faire sur le respect de la vie privée avec Proton Mail qui est reconnu comme le service de messagerie crypté le plus fiable. Avec 15 330 serveurs, Proton jouit aussi d'une excellente couverture mondiale, garantissant des connexions à haut débit sans interruption.