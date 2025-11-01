Les VPN haut de gamme sont en pleine promo cet automne, et deux acteurs majeurs s’affrontent : CyberGhost, qui casse les prix avec un abonnement à 2,19 €/mois pendant 26 mois, et Proton VPN, qui mise sur une offre à 3 €/mois sur 24 mois et une confidentialité intraitable. Alors, laquelle choisir selon vos usages ? On vous donne des éléments de réponse ci-dessous !
Deux VPN solides avec des atouts bien distincts
Tous deux permettent de naviguer anonymement, contourner les blocages géographiques et éviter le pistage publicitaire. Mais là où CyberGhost se concentre sur la performance et la simplicité d'accès, Proton VPN pousse la logique de confidentialité à son maximum, jusqu'à rendre son code source accessible à tous.
CyberGhost propose un vaste réseau mondial de plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, idéal pour le streaming ou le téléchargement rapide. Proton VPN se distingue par sa transparence totale et son architecture Secure Core, qui redirige le trafic via des serveurs internes avant de sortir sur le Web.
Quant à Proton, sa réputation n'est plus à faire sur le respect de la vie privée avec Proton Mail qui est reconnu comme le service de messagerie crypté le plus fiable. Avec 15 330 serveurs, Proton jouit aussi d'une excellente couverture mondiale, garantissant des connexions à haut débit sans interruption.
Pourquoi comparer CyberGhost et Proton VPN ?
- 2 offres premium à prix cassé pour des abonnements longue duré
- Protection avancée des données avec chiffrement AES 256 bits
Approche différenciée : performance contre transparence totale
CyberGhost VPN en détail
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Noté 9,8/10 dans son test sur Clubic, CyberGhost mise avant tout sur la simplicité. Il s'adresse à celles et ceux qui veulent activer leur VPN en un clic, sans réglages complexes. Parfait pour accéder rapidement à des contenus bloqués, utiliser un Wi-Fi public en toute sécurité ou télécharger anonymement. La politique "no logs" a été auditée, le service est basé en Roumanie (hors alliances de surveillance), et les outils comme le bloqueur de publicités ou le kill switch sont inclus.
Proton VPN en détail
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Récompensé d'une note de 9,7/10, Proton VPN est pensé pour les profils soucieux de confidentialité avancée. Basé en Suisse, il bénéficie de lois très protectrices. Son code est open source, et son architecture Secure Core ajoute une couche de protection physique contre les intrusions même en cas de compromission d'un serveur. C'est aussi le seul grand VPN à publier ses audits en accès libre.
CyberGhost VS Proton VPN : le comparatif des offres
|Fonctionnalité
|CyberGhost VPN
|Proton VPN
|Prix
|2,19 €/mois (26 mois)
|3 €/mois (24 mois)
|Période d'essai
|45 jours
|30 jours
|Serveurs
|11 000+
|5 330+
|Couverture géographique
|100 pays
|126 pays
|Connexions simultanées
|7
|10
|Basé dans...
|Roumanie
|Suisse
|Code source
|Fermé
|Open source
|Politique "no logs"
|Auditée
|Auditée et publiée
Verdict : à chacun son VPN !
CyberGhost VPN est le choix malin pour ceux qui cherchent la vitesse, la simplicité et un excellent rapport qualité/prix. Idéal pour le streaming, les téléchargements et les débutants.
Proton VPN, de son côté, s’adresse aux utilisateurs qui veulent un maximum de transparence, de souveraineté et de contrôle sur leurs données. Sa base suisse et son code open source en font un outil de confiance.