NordVPN n’a pas attendu la fin novembre pour dégainer son offre la plus agressive de l’année. Le géant du VPN lance dès à présent une promotion Black Friday anticipée, avec -74 % de réduction et 3 mois gratuits sur son abonnement 2 ans. Une aubaine pour sécuriser sa navigation à prix mini.
Le Black Friday approche à grands pas, mais NordVPN prend les devants avec une remise massive de 74 %, assortie de 3 mois offerts pour tout abonnement de deux ans à son offre Basique. Cela revient à 2,99 € par mois, soit 80,73 € au lieu de 312,93 € pour les 27 premiers mois : une économie considérable pour l’un des services VPN les plus réputés du marché.
Avec cette offre, les utilisateurs profitent d’un VPN rapide, sécurisé et sans logs, idéal pour naviguer anonymement, contourner les géorestrictions ou se protéger sur les réseaux Wi-Fi publics. Une occasion rare d’accéder à une solution complète avant même le coup d’envoi officiel du Black Friday.
Pourquoi choisir NordVPN ?
- Une protection avancée contre les cybermenaces
- Des serveurs rapides dans plus de 100 pays
- Une garantie satisfait ou remboursé 30 jours
NordVPN, le VPN de référence pour protéger vos données
Considéré comme une référence du marché, NordVPN combine simplicité et performance. Il chiffre votre connexion Internet grâce à son protocole maison NordLynx, garantissant une vitesse de navigation optimale tout en préservant votre anonymat. Compatible avec jusqu’à 10 appareils simultanément, il s’installe facilement sur Windows, macOS, Android, iOS et même sur les routeurs.
Les utilisateurs profitent également d’une protection anti-menaces efficace, capable de bloquer les malwares, publicités et traqueurs en ligne. Une fonctionnalité précieuse pour ceux qui passent de longues heures sur le web, notamment sur les réseaux publics.
NordVPN se distingue aussi par sa garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, parfaite pour tester le service sans risque. L’interface claire et traduite en français permet une prise en main rapide, même pour les débutants. En revanche, certaines fonctionnalités plus avancées (comme le stockage cloud ou le gestionnaire de mots de passe) restent réservées aux formules supérieures « Plus » et « Ultime ».
Ce Black Friday anticipé s’inscrit dans une période où la cybersécurité est au cœur des préoccupations : achats en ligne, télétravail, paiements mobiles… autant d’usages qui nécessitent aujourd’hui une protection fiable et performante. NordVPN offre ici une réponse concrète et abordable, tout en garantissant un haut niveau de confidentialité.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Comment profiter de l’offre NordVPN Black Friday ?
Pour bénéficier de cette réduction exceptionnelle, rendez-vous directement sur le site officiel de NordVPN. Sélectionnez l’abonnement 2 ans : formule Basique, qui affiche le tarif de 2,99 € par mois avec 3 mois gratuits. Le montant total pour 27 mois s’élève à 80,73 € TTC (au lieu de 312,93 €), soit une économie immédiate de 232,20 €.
L’abonnement comprend la garantie « satisfait ou remboursé » sous 30 jours, permettant d’annuler sans frais en cas de changement d’avis. Une fois le paiement validé, le service est instantanément activé sur vos appareils.
Autrement dit : pas besoin d’attendre le Black Friday du 29 novembre pour protéger vos données : cette offre anticipée est déjà en ligne, mais pour une durée limitée.