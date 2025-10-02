Bitdefender Total Security est actuellement proposé à 39.99 € au lieu de 94.99 €, soit 58% d’économies. Une occasion idéale pour sécuriser tous vos appareils et profiter d’un VPN illimité.
La cybersécurité est devenue un enjeu majeur, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Bitdefender, référence mondiale dans le domaine, propose en ce moment son offre Total Security à 39.99 € pour la première année, contre 94.99 € habituellement. Cette solution multiplateforme (Windows, macOS, Android, iOS) combine antivirus, VPN illimité, gestionnaire de mots de passe et outils de protection de l’identité.
Pourquoi choisir Bitdefender Total Security ?
- VPN illimité intégré
- Protection multi-appareils avancée
- Détection des arnaques en temps réel
Bitdefender Total Security : une solution complète et polyvalente
L’abonnement Total Security inclut tout ce qu’un utilisateur moderne attend d’une suite de cybersécurité. En plus d’une protection primée contre les virus, malwares et ransomwares, le logiciel propose une prévention active contre le phishing et les arnaques en ligne. Le module Scam Copilot identifie et bloque en temps réel les tentatives de fraude, un atout précieux face à la multiplication des attaques.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Un des grands avantages de cette formule est son VPN illimité, intégré nativement. Avec plus de 4 000 serveurs dans plus de 50 pays, il assure une navigation sécurisée et privée, tout en bloquant les publicités et les trackers. De quoi préserver sa confidentialité en ligne, notamment lors d’une connexion à un Wi-Fi public.
La protection de l’identité est aussi au cœur de l’offre. Bitdefender surveille les violations de données et envoie des notifications instantanées en cas de fuite d’informations sensibles. En complément, un Password Manager simplifie la gestion de vos identifiants et renforce la sécurité de vos comptes.
Avec son tarif réduit à 39,99 € la première année, Bitdefender Total Security s’impose comme une solution fiable et accessible pour sécuriser ses appareils et préserver sa vie privée. Une offre particulièrement intéressante à l’approche de la fin d’année, période propice aux achats en ligne et aux cyberattaques.