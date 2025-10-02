Un des grands avantages de cette formule est son VPN illimité, intégré nativement. Avec plus de 4 000 serveurs dans plus de 50 pays, il assure une navigation sécurisée et privée, tout en bloquant les publicités et les trackers. De quoi préserver sa confidentialité en ligne, notamment lors d’une connexion à un Wi-Fi public.

La protection de l’identité est aussi au cœur de l’offre. Bitdefender surveille les violations de données et envoie des notifications instantanées en cas de fuite d’informations sensibles. En complément, un Password Manager simplifie la gestion de vos identifiants et renforce la sécurité de vos comptes.

Avec son tarif réduit à 39,99 € la première année, Bitdefender Total Security s’impose comme une solution fiable et accessible pour sécuriser ses appareils et préserver sa vie privée. Une offre particulièrement intéressante à l’approche de la fin d’année, période propice aux achats en ligne et aux cyberattaques.