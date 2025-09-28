Les French Days sont l’occasion idéale pour renforcer la sécurité de votre Mac sans casser votre budget. Avast Premium Security affiche une remise spectaculaire qui ramène son tarif à moins de 3 € par mois.
Pendant les French Days, Avast met son offre Premium Security en avant avec une réduction de 60 %. Concrètement, la licence pour un appareil (Mac ou PC) passe de 72,99 € à seulement 29,20 € la première année, soit 2,43 €/mois. Avast Premium Security inclut une protection complète contre les virus, malwares et ransomwares, ainsi qu’un pare-feu avancé pour sécuriser vos connexions. Une occasion parfaite pour ceux qui veulent protéger leur Mac à prix réduit.
Pourquoi choisir Avast Premium Security ?
- Protection complète contre virus et malwares
- Pare-feu avancé pour sécuriser vos connexions
- Offre spéciale French Days à prix mini
Avast Premium Security en promotion pendant les French Days
Avast Premium Security fait partie des solutions de cybersécurité les plus complètes pour un usage quotidien. Le logiciel combine antivirus, protection en temps réel et pare-feu afin de bloquer les menaces avant qu’elles n’atteignent votre système. Cette approche en couches permet de sécuriser efficacement vos données, qu’il s’agisse de navigation, de téléchargements ou de paiements en ligne.
- moodEssai 30 jours
- devices5 à 30 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
L’un de ses grands atouts est sa capacité à protéger les connexions Wi-Fi, souvent vulnérables dans les lieux publics. Couplée à une surveillance constante contre les ransomwares et les sites de phishing, cette offre apporte une tranquillité bienvenue dans un contexte où les attaques numériques se multiplient. Les utilisateurs de Mac apprécieront également l’optimisation pensée pour macOS, sans ralentissements notables.
Habituellement proposée à près de 73 € par an, la formule pour un appareil est affichée à 29,20 € la première année pendant les French Days. Ce rabais de 60 % est l’occasion d’adopter une solution fiable et discrète à moindre coût. Une promotion limitée qui s’inscrit dans la logique des French Days : s’équiper malin, sans dépenser plus que nécessaire.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.