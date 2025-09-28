Vous pensez encore que votre Mac est à l’abri des virus et logiciels malveillants ? C’est une erreur fréquente, mais aujourd’hui vous pouvez corriger le tir sans vous ruiner. Grâce à une offre exceptionnelle, Intego Mac Internet Security X9 est disponible à moins de 2 € par mois. Un bon plan qui mérite clairement le détour.
Conçu spécialement pour macOS, Intego Mac Internet Security X9 associe un antivirus performant à un pare-feu intelligent pour protéger votre ordinateur, que la menace vienne du web ou de périphériques locaux. Légère et discrète, la suite n’impacte pas la fluidité de votre machine. Actuellement, elle est proposée à 19,99 € pour un an, soit seulement 1,67 € par mois, au lieu de 49,99 €.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Pourquoi choisir Intego plutôt qu’une solution gratuite ?
Pensé exclusivement pour macOS, Intego assure une compatibilité optimale avec l’environnement Apple tout en préservant les performances de votre machine.
Son module VirusBarrier veille en permanence et bloque efficacement les menaces, tandis que NetBarrier ajuste automatiquement la protection selon que vous soyez à la maison, au bureau ou sur un Wi-Fi public.
Léger et discret, le logiciel reste fluide même sur les modèles plus anciens et propose une interface claire en français, avec des options d’analyse programmées ou ponctuelles adaptées à vos usages.
Pour quels usages Intego se révèle-t-il le plus pertinent ?
Avec une note de 9,1/10 lors de son test sur Clubic, Intego s’impose parmi les références en matière d’antivirus pour Mac. Il se montre particulièrement efficace dans plusieurs situations : sur les Wi-Fi publics, où NetBarrier vous protège des connexions non sécurisées (hôtels, gares, cafés) ; lors du partage ou du téléchargement de fichiers, en bloquant la propagation de menaces entre Mac et PC ; et dans un usage quotidien varié (navigation, streaming, téléchargements) grâce à une surveillance active, mais discrète.
À noter toutefois que cette version X9 ne couvre pas les appareils mobiles (iPhone, iPad) et n’inclut pas certaines options avancées comme le contrôle parental.
En quête d’une protection fiable, discrète et parfaitement adaptée à macOS ? Intego, spécialiste reconnu des solutions Apple, met son antivirus et pare-feu à votre portée pour seulement 1,67 €/mois la première année.
Une offre idéale pour naviguer, télécharger ou travailler en toute sérénité en cette rentrée 2025. Attention toutefois, la promotion est limitée dans le temps… et votre Mac mérite cette tranquillité.