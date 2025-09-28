Pensé exclusivement pour macOS, Intego assure une compatibilité optimale avec l’environnement Apple tout en préservant les performances de votre machine.

Son module VirusBarrier veille en permanence et bloque efficacement les menaces, tandis que NetBarrier ajuste automatiquement la protection selon que vous soyez à la maison, au bureau ou sur un Wi-Fi public.

Léger et discret, le logiciel reste fluide même sur les modèles plus anciens et propose une interface claire en français, avec des options d’analyse programmées ou ponctuelles adaptées à vos usages.