Les attaques informatiques ne touchent plus seulement les grandes entreprises : elles visent désormais les particuliers. Un simple clic sur un lien frauduleux, une connexion à un Wi-Fi public non sécurisé, ou un téléchargement malveillant peuvent suffire pour bloquer vos fichiers via un ransomware et exiger une rançon ou dérober vos coordonnées bancaires lors d’un achat en ligne.
Selon l’ANSSI, le nombre de cyberattaques en France a bondi de plus de 30 % en 2024. Dans ce contexte, se reposer sur un antivirus gratuit est un pari risqué. C’est pourquoi une solution complète comme Bitdefender Total Security, actuellement en promotion à 39,99 € pour 5 appareils pendant 1 an (au lieu de 94,99 €), devient un choix stratégique.
Une protection technique conçue pour bloquer les attaques réelles
Contrairement aux protections gratuites, limitées à la détection basique de virus, Bitdefender intègre des couches de défense avancées :
- Détection comportementale des ransomwares : l’antivirus analyse en temps réel l’activité des logiciels et bloque toute tentative de chiffrement suspect de vos fichiers.
- Pare-feu intelligent : il filtre et surveille les connexions entrantes et sortantes, évitant par exemple qu’un pirate s’introduise dans votre réseau via une caméra connectée ou un objet IoT vulnérable.
- Protection bancaire : en cas d’achat en ligne, Bitdefender lance un navigateur sécurisé isolé, empêchant toute interception de vos coordonnées de carte bancaire par un malware.
- VPN intégré : utile pour protéger vos données sur les réseaux Wi-Fi publics (gares, cafés, hôtels), où les attaques de type “man-in-the-middle” sont fréquentes.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Des cas concrets où Bitdefender peut faire la différence
Noté 9,5/10, Bitdefender avec son offre du moment peut faire une réelle différence dans ces situations quotidiennes et vous évitr des conséquences financières et personnelles lourdes.
- Télétravail : vous ouvrez une pièce jointe piégée dans un e-mail professionnel, Bitdefender la bloque avant qu’un malware n’infecte vos documents.
- Streaming ou téléchargement : vous cliquez sur un faux site imitant une plateforme connue, le filtre anti-phishing de Bitdefender vous redirige avant le piège.
- Vie familiale : vos enfants téléchargent un jeu gratuit truffé de logiciels espions, le contrôle parental et la protection en temps réel neutralisent la menace.
Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu’à 5 appareils : PC, Mac, smartphones Android ou iOS. Les tests indépendants (AV-Test, AV-Comparatives, Clubic) placent régulièrement Bitdefender parmi les solutions les plus efficaces, tout en restant légère sur les ressources système. Vous continuez à travailler, jouer ou streamer sans perte de performance.
Les cyberattaques explosent et menacent désormais tous les utilisateurs. Bitdefender Total Security est en promo à 39,99 € pour 1 an et 5 appareils. Une protection complète contre ransomwares, phishing et intrusions, avec pare-feu intelligent, navigation bancaire sécurisée et VPN intégré. De quoi protéger vos données et votre famille, sans ralentir vos appareils.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.