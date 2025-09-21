Bonne nouvelle : l’antivirus classé n°1 dans notre comparatif Clubic des meilleurs antivirus est actuellement en promotion, l’occasion idéale de sécuriser vos appareils à prix réduit.
C’est dans ce contexte que Bitdefender Total Security s’impose comme la référence. Élu n°1 de notre comparatif, il allie protection avancée et simplicité d’usage. Actuellement proposé à 39,99 € au lieu de 94,99 €, soit une remise de 58 %, il couvre jusqu’à 5 appareils pendant un an et permet de sécuriser l’ensemble de votre environnement numérique sans compromis.
Pourquoi un antivirus payant ?
Les antivirus gratuits comme Bitdefender Antivirus Free ou Microsoft Defender offrent une protection minimale, mais restent insuffisants face aux menaces sophistiquées de 2025. En revanche, l’antivirus n°1 de notre comparatif des meilleurs antivirus, Bitdefender Total Security, se démarque par un arsenal de fonctionnalités avancées.
Parmi elles, on retrouve un pare-feu intelligent pour surveiller vos connexions réseau, une protection renforcée contre les ransomwares, un module bancaire sécurisé pour vos paiements en ligne et même un VPN intégré (200 Mo par jour et par appareil). Autant d’outils qui placent votre sécurité numérique au premier plan.
Contrairement aux solutions gratuites souvent gourmandes en ressources, Bitdefender a été pensé pour rester léger et performant. Son moteur de détection dopé à l’IA assure une protection constante sans ralentir vos appareils, même lorsque plusieurs analyses tournent en arrière-plan.
Enfin, cet antivirus payant garantit un accompagnement complet avec un support client disponible 24/7 et des mises à jour automatiques face aux nouvelles menaces. C’est la combinaison gagnante pour bénéficier d’une protection continue et réellement fiable au quotidien.
- moodEssai 30 jours
- devices3 appareils (Windows uniquement)
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Les cybermenaces en 2025 : une réalité incontournable
Les cybercriminels redoublent d’ingéniosité et les chiffres sont alarmants : 78 % des internautes dans le monde ont déjà été victimes d’une escroquerie en 2023. Phishing, faux sites, emails frauduleux… les attaques se multiplient et exploitent les failles des protections de base pour piéger leurs victimes.
Les réseaux sociaux et messageries comme Facebook ou WhatsApp sont devenus des terrains privilégiés pour ces fraudeurs, utilisés dans près d’un cas sur deux. En 2024, les pertes liées aux cyberattaques ont franchi la barre des 1 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale, preuve que personne n’est réellement à l’abri.
Dans ce contexte, renforcer sa sécurité avec un antivirus robuste n’est plus une option. Élu meilleur antivirus de 2025, Bitdefender Total Security combine protection proactive et outils avancés pour sécuriser vos appareils, vos données et vos usages numériques au quotidien.
Quand privilégier Bitdefender Total Security face aux solutions gratuites ?
Si vous consultez régulièrement vos comptes bancaires en ligne, réalisez des paiements ou utilisez des réseaux Wi-Fi publics, miser sur Bitdefender Total Security est une décision stratégique. Avec son module de protection bancaire, la sécurisation des transactions et un VPN intégré, il garantit une tranquillité d’esprit que les solutions gratuites n’offrent pas.
L’autre avantage tient à la couverture multiappareils. Un seul abonnement suffit pour protéger jusqu’à 5 terminaux (PC, Mac, smartphones) et maintenir une cohérence de sécurité sur l’ensemble de votre environnement numérique. Un atout indéniable face aux antivirus gratuits, souvent fragmentés et limités en fonctionnalités.
Choisir Bitdefender Total Security plutôt qu’une solution gratuite, c’est miser sur une sécurité complète face aux menaces numériques de 2025. Actuellement affiché à 39,99 € au lieu de 94,99 € (soit 58 % d’économie), l’abonnement couvre jusqu’à 5 appareils pendant un an. À ce tarif, vous bénéficiez d’outils avancés : protection bancaire, VPN intégré, défense en temps réel et mises à jour continues. Une offre incontournable pour sécuriser efficacement tous vos usages numériques.