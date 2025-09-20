Présent depuis de longues années dans le domaine de la cybersécurité, Avast s’est forgé une réputation grâce à des solutions fiables et régulièrement mises à jour. Avec Premium Security, vos appareils profitent d’une défense en temps réel contre les virus, ransomwares, spywares et autres menaces numériques. Ce service inclut également une protection renforcée pour vos paiements et vos achats en ligne, afin de naviguer et régler vos transactions l’esprit tranquille.

La formule Ultimate pousse encore plus loin l’expérience avec un VPN illimité (SecureLine), pratique pour sécuriser vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics ou contourner les restrictions géographiques. Elle intègre aussi Cleanup Premium, conçu pour supprimer les fichiers inutiles et accélérer le fonctionnement de votre PC. Grâce à cette combinaison, Avast met à disposition une suite complète qui associe sécurité et optimisation, aujourd’hui accessible à tarif réduit avec une remise de 70 %.