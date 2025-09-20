Jusqu’au 21 septembre, Avast et CCleaner affichent une réduction de 70 % sur leurs versions premium. Une opportunité intéressante pour renforcer la sécurité de vos données et améliorer les performances de vos ordinateurs sans vous ruiner.
Un nouveau départ placé sous le signe de la cybersécurité
Entre télétravail, études à distance et divertissements en ligne, nos ordinateurs sont devenus essentiels au quotidien. La rentrée constitue donc le moment idéal pour renforcer leur protection et booster leurs performances. Grâce à l’offre Back to School, Avast et CCleaner proposent leurs solutions premium à -70 %, une remise qui rend ces outils avancés bien plus abordables.
Trois bonnes raisons de saisir l’offre :
- Une cybersécurité renforcée : Avast Premium Security et Ultimate protègent vos appareils contre les menaces en ligne.
- Un PC plus fluide : CCleaner Premium optimise la vitesse et libère de l’espace de stockage.
- Un tarif avantageux : jusqu’à -70 % sur toutes les formules, valable jusqu’au 21 septembre.
Avast : une protection complète et abordable
Présent depuis de longues années dans le domaine de la cybersécurité, Avast s’est forgé une réputation grâce à des solutions fiables et régulièrement mises à jour. Avec Premium Security, vos appareils profitent d’une défense en temps réel contre les virus, ransomwares, spywares et autres menaces numériques. Ce service inclut également une protection renforcée pour vos paiements et vos achats en ligne, afin de naviguer et régler vos transactions l’esprit tranquille.
La formule Ultimate pousse encore plus loin l’expérience avec un VPN illimité (SecureLine), pratique pour sécuriser vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics ou contourner les restrictions géographiques. Elle intègre aussi Cleanup Premium, conçu pour supprimer les fichiers inutiles et accélérer le fonctionnement de votre PC. Grâce à cette combinaison, Avast met à disposition une suite complète qui associe sécurité et optimisation, aujourd’hui accessible à tarif réduit avec une remise de 70 %.
CCleaner : un PC plus rapide et durable
CCleaner Premium reste une référence pour garder son ordinateur en bonne santé. Apprécié depuis longtemps pour sa simplicité d’utilisation et son efficacité, il ne se limite pas à effacer quelques fichiers temporaires. Sa version premium réalise une analyse complète du système, corrige les erreurs de registre, supprime proprement les programmes inutiles et optimise le démarrage de Windows. Le gain se ressent vite : un PC plus réactif, plus rapide et qui garde ses performances sur la durée.
L’outil intègre également une mise à jour automatique des logiciels, utile pour combler rapidement les failles de sécurité liées aux versions trop anciennes. Étudiants, freelances ou professionnels y trouvent un allié précieux pour éviter les ralentissements, libérer de l’espace et prolonger la durée de vie de leur machine. Avec l’offre Back to School, l’abonnement 1 ou 2 ans bénéficie d’une réduction massive, transformant CCleaner Premium en une solution complète, fiable et économique.
✅ Notre avis sur l’offre Back to School Avast & CCleaner
Allier sécurité et performance n’a jamais été aussi simple. L’association d’Avast et de CCleaner répond aux deux besoins majeurs du quotidien numérique : protéger ses données et garder un ordinateur fluide dans la durée. Avec une remise exceptionnelle de 70 % valable jusqu’au 21 septembre, c’est l’occasion idéale de s’équiper sans trop dépenser.