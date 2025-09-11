La rentrée est le moment idéal pour repartir sur de bonnes bases, y compris pour vos appareils. Jusqu’au 21 septembre, Avast et CCleaner proposent une remise exceptionnelle de -70 % sur leurs produits premium. Une occasion rare de sécuriser vos données et d’optimiser vos ordinateurs à prix min
Une rentrée numérique sous le signe de la sécurité
Entre cours en ligne, télétravail et loisirs numériques, nos appareils sont plus sollicités que jamais. La rentrée est donc un moment stratégique pour penser à la cybersécurité et aux performances de son PC. Avec l’offre Back to School, Avast et CCleaner bradent leurs solutions phares à -70 %, une réduction qui rend l’accès aux outils premium plus accessible que jamais.
Trois raisons de profiter de cette promo :
- Une protection complète : Avast Premium Security et Ultimate pour sécuriser vos appareils.
- Un nettoyage efficace : CCleaner Premium pour booster la rapidité et libérer de l’espace.
- Un prix cassé : -70 % jusqu’au 21 septembre sur toutes les formules
Avast : la cybersécurité accessible à tous
Avast est l’un des acteurs historiques de la cybersécurité, reconnu pour ses solutions fiables et régulièrement mises à jour.
Avec Premium Security, les utilisateurs bénéficient d’une protection en temps réel contre les virus, les ransomwares, les spywares et toutes sortes de malwares. L’outil intègre aussi une sécurité renforcée pour les achats et les paiements en ligne, ce qui permet de naviguer et de régler ses transactions en toute tranquillité.
La version Ultimate va encore plus loin avec un VPN illimité (SecureLine), idéal pour protéger vos connexions Wi-Fi publiques ou accéder à vos contenus préférés sans restriction géographique. Elle inclut également Cleanup Premium, qui optimise les performances du PC en supprimant les fichiers temporaires et en libérant de l’espace disque. En combinant ces outils, Avast propose une suite complète qui couvre à la fois la sécurité et la fluidité d’utilisation de vos appareils, le tout pour un prix bien inférieur grâce à la réduction de 70 %.
CCleaner : redonner un second souffle à votre PC
De son côté, CCleaner Premium est l’outil incontournable pour maintenir un ordinateur en pleine forme. Connu depuis des années pour sa simplicité et son efficacité, il va bien au-delà du simple nettoyage de fichiers temporaires.
La version premium permet d’analyser en profondeur le système, de corriger les erreurs de registre, de désinstaller proprement les programmes inutiles et d’optimiser le démarrage de Windows. Résultat : un ordinateur plus rapide, plus réactif et qui conserve ses performances plus longtemps.
L’outil propose aussi une fonction de mise à jour automatique des logiciels installés, afin de combler les failles de sécurité liées aux versions obsolètes. Pour les étudiants ou les professionnels qui utilisent leur PC quotidiennement, CCleaner Premium devient un allié essentiel : il évite les ralentissements, libère de l’espace disque et prolonge la durée de vie de la machine. Avec la promotion Back to School, l’abonnement 1 ou 2 ans tombe à un prix dérisoire, une occasion rare d’allier performance, fiabilité et économie.
✅ Notre avis sur l’offre Avast & CCleaner Back to School
Sécuriser ses données et optimiser son PC n’a jamais été aussi accessible. La combinaison Avast + CCleaner couvre à la fois la protection et la performance, deux enjeux essentiels à l’heure où nos vies sont de plus en plus numériques. Avec une réduction de -70 % valable jusqu’au 21 septembre, c’est un bon plan à ne pas laisser passer.