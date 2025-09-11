Avast est l’un des acteurs historiques de la cybersécurité, reconnu pour ses solutions fiables et régulièrement mises à jour.

Avec Premium Security, les utilisateurs bénéficient d’une protection en temps réel contre les virus, les ransomwares, les spywares et toutes sortes de malwares. L’outil intègre aussi une sécurité renforcée pour les achats et les paiements en ligne, ce qui permet de naviguer et de régler ses transactions en toute tranquillité.

La version Ultimate va encore plus loin avec un VPN illimité (SecureLine), idéal pour protéger vos connexions Wi-Fi publiques ou accéder à vos contenus préférés sans restriction géographique. Elle inclut également Cleanup Premium, qui optimise les performances du PC en supprimant les fichiers temporaires et en libérant de l’espace disque. En combinant ces outils, Avast propose une suite complète qui couvre à la fois la sécurité et la fluidité d’utilisation de vos appareils, le tout pour un prix bien inférieur grâce à la réduction de 70 %.