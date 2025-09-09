Protéger ses appareils contre les virus, malwares et ransomwares n’a jamais été aussi abordable. Jusqu’au 11 septembre, Norton propose une remise exceptionnelle : -66 % sur la version 360 Deluxe et -70 % sur la version 360 Advanced. Une occasion unique de sécuriser PC, Mac et smartphones à prix réduit.
Une offre limitée pour une protection complète
Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient, disposer d’un antivirus puissant n’est plus une option mais une nécessité. Norton, acteur majeur de la cybersécurité, met en avant deux de ses suites les plus populaires avec des réductions inédites.
Jusqu’au 11 septembre, vous pouvez obtenir Norton 360 Deluxe à 34,99 € la première année (au lieu de 104,99 €), soit 2,92 €/mois, ou Norton 360 Advanced à 39,99 € la première année (au lieu de 134,99 €), soit 3,33 €/mois.
Trois raisons de choisir Norton 360 dès aujourd’hui
- Une protection complète contre les virus5, ransomwares, spywares et malwares.
- Des fonctionnalités avancées : VPN inclus, gestionnaire de mots de passe, sauvegarde cloud1.
- Un prix imbattable : jusqu’à –70 % sur la première année.
Norton 360 Deluxe : sécurité et simplicité
Le pack Norton 360 Deluxe couvre jusqu’à 5 appareils (PC, Mac, smartphones et tablettes). Il intègre :
- Une protection en temps réel contre toutes les menaces numériques.
- Une sauvegarde cloud sécurisée de 50 Go, pratique pour protéger vos fichiers sensibles.
- Un VPN illimité, essentiel pour sécuriser vos connexions et accéder à vos contenus en ligne en toute confidentialité.
- Un gestionnaire de mots de passe pour stocker et générer des identifiants robustes.
- Des outils de contrôle parental2 et un Dark Web Monitoring3, qui vous alerte si vos données personnelles circulent sur le web clandestin.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Un pack polyvalent qui répond aussi bien aux besoins d’une famille qu’à ceux d’un utilisateur seul souhaitant sécuriser plusieurs appareils.
Norton 360 Advanced : la protection haut de gamme
Avec Norton 360 Advanced, la couverture passe à 10 appareils et la sauvegarde cloud grimpe à 200 Go. À cela s’ajoutent des services encore plus poussés :
- Aide à la restauration d’identité, pour vous accompagner si vos données sensibles sont compromises.
- Assistance en cas de vol de portefeuille.
- Social Media Monitoring6, qui veille sur vos comptes et prévient des risques liés à l’usurpation ou au piratage de profils.
Ce pack est particulièrement recommandé aux utilisateurs qui stockent beaucoup de données sensibles, travaillent sur plusieurs appareils, ou souhaitent une sécurité renforcée pour leur vie numérique et leur identité en ligne.
✅ Notre avis sur Norton 360 Deluxe et Advanced
Norton confirme son statut de référence en cybersécurité avec des solutions complètes, fiables et accessibles. La version Deluxe couvre l’essentiel pour une utilisation familiale ou personnelle, tandis que la version Advanced va plus loin en intégrant des services dédiés à la protection de l’identité.
Réduction maximale de 70 % à saisir avant le 11 septembre, c’est clairement le moment de franchir le pas pour protéger ses appareils et ses données.
1 Les fonctionnalités de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
2 Le Contrôle parental/Norton Family peut uniquement être installé et utilisé sur le PC Windows™ et les appareils iOS et Android™ d'un enfant, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certaines plates-formes. Les parents peuvent surveiller et gérer les activités de leur enfant depuis n'importe quel appareil (PC Windows sauf Windows en mode S) Mac, iOS et Android, sur nos applications mobiles, ou en se connectant à leur compte sur my.Norton.com et en sélectionnant Contrôle parental via n'importe quel navigateur. L'application mobile doit être téléchargée séparément, et n'est pas disponible dans tous les pays sous iOS.
3 Dark Web Monitoring n'est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence ou de l'abonnement choisi. Par défaut, la fonctionnalité examine uniquement votre adresse électronique et commence l'analyse immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour saisir davantage d'informations à des fins de surveillance.
4 Les fonctions SafeCam sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
5 Offre soumise à restrictions. Pour bénéficier du service de suppression de virus, vous devez disposer d'un abonnement de sécurité de l'appareil avec antivirus à renouvellement automatique.
6 Social Media Monitoring n'est pas disponible sur certaines plates-formes de réseaux sociaux et les fonctionnalités diffèrent d'une plate-forme à l'autre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Norton.com/smm. N'inclut pas la surveillance des chats ni des messages directs. Peut ne pas identifier le cyberharcèlement, les contenus explicites ou illégaux ou les discours haineux
Vérifiez toujours que votre appareil connecté est compatible avec la solution de cybersécurité Norton choisie.