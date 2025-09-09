1 Les fonctionnalités de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).

2 Le Contrôle parental/Norton Family peut uniquement être installé et utilisé sur le PC Windows™ et les appareils iOS et Android™ d'un enfant, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certaines plates-formes. Les parents peuvent surveiller et gérer les activités de leur enfant depuis n'importe quel appareil (PC Windows sauf Windows en mode S) Mac, iOS et Android, sur nos applications mobiles, ou en se connectant à leur compte sur my.Norton.com et en sélectionnant Contrôle parental via n'importe quel navigateur. L'application mobile doit être téléchargée séparément, et n'est pas disponible dans tous les pays sous iOS.

3 Dark Web Monitoring n'est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence ou de l'abonnement choisi. Par défaut, la fonctionnalité examine uniquement votre adresse électronique et commence l'analyse immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour saisir davantage d'informations à des fins de surveillance.

4 Les fonctions SafeCam sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).

5 Offre soumise à restrictions. Pour bénéficier du service de suppression de virus, vous devez disposer d'un abonnement de sécurité de l'appareil avec antivirus à renouvellement automatique.

6 Social Media Monitoring n'est pas disponible sur certaines plates-formes de réseaux sociaux et les fonctionnalités diffèrent d'une plate-forme à l'autre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Norton.com/smm. N'inclut pas la surveillance des chats ni des messages directs. Peut ne pas identifier le cyberharcèlement, les contenus explicites ou illégaux ou les discours haineux