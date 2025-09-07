Et si le smartphone Android le plus avancé devenait enfin accessible ? Grâce à une offre exclusive chez Bouygues Telecom, le Google Pixel 10 débarque à prix mini, avec 200 Go de data à la clé. Puissance IA, photo pro, design soigné… Un bon plan qui pourrait bien faire basculer votre rentrée tech.
Vous voulez profiter de la puissance de l’intelligence artificielle, d’un appareil photo de niveau professionnel et d’un design premium sans vous ruiner ? C’est désormais possible grâce à une offre exceptionnelle signée Bouygues Telecom. Le Google Pixel 10, dernier-né de la gamme, est accessible à seulement 1 € à l’achat, accompagné d’un forfait 200 Go parfaitement taillé pour les usages intensifs. Avec son processeur Tensor G5, son IA Gemini Nano, son écran ultra-lumineux et ses performances photo bluffantes (zoom jusqu’à 100x), il incarne ce que Google fait de mieux
Le Pixel 10 signe l’arrivée d’un Android vraiment intelligent
Le Google Pixel 10 s’impose comme l’un des meilleurs smartphones Android de 2025. Grâce à son nouveau processeur Tensor G5, conçu autour de l’intelligence artificielle, il réinvente la manière dont vous utilisez votre téléphone au quotidien. Chaque action est anticipée, chaque interaction fluidifiée, pour une expérience mobile plus intuitive que jamais.
L’intégration du modèle Gemini Nano permet au Pixel 10 d’interpréter texte, image, audio et voix en temps réel, sans avoir besoin de connexion cloud. Résultat : une sécurité maximale, avec un traitement local des données assuré par la puce Titan M2. Côté réactivité, le Pixel 10 progresse encore, avec un gain de 34 % sur la puissance CPU. Applications lourdes, multitâche, jeux 3D : tout tourne sans accroc.
L’IA au cœur du quotidien
Parmi les fonctions les plus bluffantes :
- Magic Cue, qui anticipe vos besoins (affichage d’un billet d’avion en cours de rédaction, suggestion de lieux depuis un message…).
- Camera Coach, qui vous guide en temps réel pour améliorer vos photos, en analysant lumière, cadrage et expressions.
- Optimisation locale, pour une consommation d’énergie réduite et une autonomie prolongée, même en usage intensif.
Avec 7 ans de mises à jour garanties, le Pixel 10 se positionne comme un investissement durable. L’interface Material 3 Expressive adapte les couleurs et animations à vos goûts, renforçant encore l’ergonomie.
Des performances photo inédites dans un format maîtrisé
Le Pixel 10 confirme la suprématie de Google sur la photographie mobile. Sa configuration comprend un téléobjectif 5x, capable d’un zoom optique 10x et d’un zoom Super Res 20x. Grâce au traitement par IA, même les clichés pris à distance ou en faible luminosité gagnent en netteté et en détail.
Le processeur Tensor G5, couplé à Gemini Nano, analyse chaque scène pour ajuster dynamiquement les couleurs, la profondeur et la balance des blancs. La prise de vue devient assistée, sans être figée, et chaque utilisateur peut laisser libre cours à sa créativité. Les créateurs de contenu apprécieront aussi les modes avancés, optimisés pour le partage rapide ou le traitement professionnel.
Un écran Actua lumineux et un design haut de gamme
Le Pixel 10 arbore un écran Actua de 6,3 pouces, avec une luminosité impressionnante de 3 000 nits. Que vous soyez en plein soleil ou dans une pièce sombre, la lisibilité reste impeccable. Les modèles Pro et Pro XL montent encore d’un cran avec l’écran Super Actua, pour une immersion totale.
Côté design, Google fait dans la sobriété premium : cadre en métal satiné, dos en verre poli, lignes épurées. Les finitions, notamment la teinte « Porcelaine », rappellent la céramique. Un smartphone élégant, responsable (matériaux recyclés), et agréable en main.
L’offre Bouygues Telecom : un combo immanquable pour les technophiles
Pour accompagner le lancement du Pixel 10, Bouygues Telecom propose une offre exclusive qui le rend enfin accessible : 1 € à l’achat, puis 12,49 €/mois pendant 36 mois. En parallèle, un forfait 200 Go à 31,99 €/mois pendant un an (puis 41,99 €) assure une liberté numérique totale.
Une formule pensée pour les utilisateurs exigeants
Avec ce forfait, vous profitez :
- de 200 Go de data utilisables en 5G ultra-rapide,
- d’une couverture 4G sur 99 % du territoire,
- de communications illimitées (appels, SMS, MMS),
- d’un accès fluide aux usages lourds : cloud, streaming 4K, partages de connexion, visioconférences…
Vous aimez voyager ? Les 35 Go à l’international (USA, Canada, Europe…) sont inclus. Idéal pour rester connecté sans se ruiner.
Un prix imbattable pour un smartphone premium
L’ensemble constitue l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. L’apport initial est quasi symbolique (1 €), et le paiement étalé sur 36 mois permet de s’équiper haut de gamme sans pression. Une formule souple, sans mauvaise surprise, qui rend l’innovation accessible au plus grand nombre.
Un smartphone fait pour durer
Au-delà de la performance immédiate, le Google Pixel 10 est pensé pour durer. Google promet 7 années de mises à jour logicielles et de sécurité, bien au-delà de la norme du secteur. Le système évolue en continu grâce aux Pixel Drops, qui ajoutent régulièrement de nouvelles fonctions pilotées par IA.
L’autonomie suit le même principe de fiabilité : plus de 24 heures d’utilisation sur les modèles standard et Pro, jusqu’à 100 heures en mode économie. Le modèle Pro XL brille aussi avec la charge sans fil Qi2.2, aussi rapide que la charge filaire classique. Et si vous êtes pressé, 30 minutes suffisent pour récupérer plus de 50 % de batterie.