Le Google Pixel 10 s’impose comme l’un des meilleurs smartphones Android de 2025. Grâce à son nouveau processeur Tensor G5, conçu autour de l’intelligence artificielle, il réinvente la manière dont vous utilisez votre téléphone au quotidien. Chaque action est anticipée, chaque interaction fluidifiée, pour une expérience mobile plus intuitive que jamais.

L’intégration du modèle Gemini Nano permet au Pixel 10 d’interpréter texte, image, audio et voix en temps réel, sans avoir besoin de connexion cloud. Résultat : une sécurité maximale, avec un traitement local des données assuré par la puce Titan M2. Côté réactivité, le Pixel 10 progresse encore, avec un gain de 34 % sur la puissance CPU. Applications lourdes, multitâche, jeux 3D : tout tourne sans accroc.