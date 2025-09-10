Chez les joueurs, la rentrée, c’est souvent l’occasion idéale de renouveler son équipement, et les joueurs PC ne font pas exception. Entre désir de performance, envie de fiabilité et recherche du bon rapport qualité/prix, la quête du PC idéal peut vite tourner au casse-tête.
C’est là qu’intervient TopAchat, véritable référence du PC Gamer en France. Connu à la fois pour son catalogue riche, son outil de configuration sur mesure (baptisé ConfigoMatic) et ses machines prêtes à l’emploi, le site met actuellement en avant une offre taillée pour les passionnés : le PC Gamer Stromboli, équipé d’un couple AMD Ryzen™ 7 9800X3D + Radeon™ RX 9070 XT, proposé à 1 999,99€ après application du code promo VOLCAN.
Cette offre, valable jusqu’au 29 septembre 2025 à midi, illustre parfaitement l’approche “clé en main” de TopAchat : un ordinateur monté, testé et validé par des techniciens en France, et qui se veut “prêt à jouer” dès la sortie du carton.
Le PC prêt à jouer : simplicité et expertise avec TopAchat
Les joueurs le savent, acheter un PC Gamer, c’est souvent jongler entre composants, compatibilités, montage et paramétrage. Si certains adorent l’exercice du Do It Yourself (ou DIY), d’autres préfèrent s’épargner ce fastidieux casse-tête. C’est précisément là que TopAchat se démarque comme spécialiste du PC Gaming, en proposant notamment des machines “ready-to-play”, soit des machines montées et testées par des techniciens qualifiés.
La plateforme promet également un câblage propre, une intégration soignée et un contrôle qualité rigoureux, sans oublier une sélection de composants cohérente et pensée pour durer.
Avec le PC Gamer Stromboli, TopAchat reprend sa marque de fabrique : proposer une configuration à jour technologiquement, équilibrée et performante, tout en assurant une tranquillité d’esprit totale pour l’acheteur.
La configuration en détail : un duo AMD nouvelle génération
La fiche technique du PC Gamer STROMBOLI :
- Processeur : AMD Ryzen™ 7 9800X3D
- Carte graphique : AMD Radeon™ RX 9070 XT
- Mémoire : 32 Go DDR5 Kingston Fury Beast
- Stockage : SSD NVMe 2 To
- Refroidissement : Watercooling MSI MAG CORELIQUID M240
- Boîtier : Corsair 4000D Airflow (blanc, design sobre et efficace)
- Alimentation : 850W 80+ Gold modulaire
- Livré avec Windows 11
Le Ryzen™ 7 9800X3D (doté de 8 coeurs et d'une fréquence maximale de 5.2 GHz) incarne la nouvelle vague des processeurs AMD, intégrant la technologie 3D V-Cache. Cette mémoire cache empilée promet un avantage considérable dans les jeux, en réduisant les temps de latence et en augmentant le nombre de FPS.
Un processeur qui ne fait pas les choses à moitié, puisque l’on parle de 4,7/5,2 GHz (base/boost) sur le 9800X3D, contre 4,2/5 GHz sur le 7800X3D. On dispose ici de 8 cœurs Zen 5, ainsi que d'un cache L3 de 96 Mo et d'un TDP de 120 watts. La prise en charge mémoire passe à la DDR5-5600, et AMD a débloqué toutes les contraintes d'overclockings des précédents X3D.
Dans le cadre de notre test complet dédié au processeur signé AMD, nous indiquions : “Le 9800X3D vient encore faire progresser les scores vidéoludiques du Ryzen™ 7 7800X3D, mais il est surtout plus équilibré que son ancêtre et signe des performances applicatives plus abouties, pour un produit à même de coller à davantage de scénarios”.
En couplant le processeur à une carte graphique Radeon™ RX 9070 XT, AMD vise directement le segment des joueurs qui veulent jouer en 1440p, mais aussi tous ceux qui veulent goûter à la sacro-sainte 4K. Ses 16 Go de mémoire vidéo et ses optimisations RDNA 4 en font un allié idéal du Ryzen™ 9800X3D.
Avec FSR 4, AMD met en avant son « sur-échantillonnage neuronal » lequel a été pensé pour RDNA 4, et qui va se charger de calculer une image mise à l’échelle en 4K. Avec FSR 4, AMD a en effet introduit un algorithme d’upscaling dopé à l’intelligence artificielle.
Une évolution qui permet au FSR 4 d’aboutir à des images bien plus belles que FSR 3.1, avec un rendu autrement plus naturel, plus net. AMD souligne que les gains en performances sont conséquents et parle de 3,5 fois plus d’images par seconde par rapport au rendu en définition native 4K sur une Radeon™ RX 9070 XT
A bord du boitier Corsair 4000D Airflow, on retrouve également un total de 32 Go de DDR5, un SSD (magique ?) rapide de 2 To et une alimentation 850W certifiée Gold. Résultat : un PC équilibré, pensé non seulement pour jouer aux hits actuels, mais aussi pour affronter dans les meilleures conditions possibles les sorties futures en toute sérénité.
Performances en jeu : 1080p, 1440p et même 4K, tout est sous contrôle
TopAchat met à disposition sur son site des indicateurs de performances intégrés : il suffit de cliquer sur une configuration pour voir les FPS estimés selon les jeux et les définitions. Un outil pour le moins précieux qui permet d’acheter en connaissance de cause, notamment à une époque où l’on en vient parfois à compter les pixels et les FPS, la faute (un peu) à Digital Foundry.
Sur la base des données disponibles, le PC Stromboli proposé par TopAchat promet par exemple :
- Un rendu 1080p (Full HD), avec plus de 200 FPS sur Fortnite, Valorant ou CS2.
- Les jeux compétitifs tournent à des cadences idéales pour l’esport.
- Un rendu 1440p (QHD) : autour de 120 à 160 FPS sur Cyberpunk 2077 (RT off),
- Call of Duty Warzone ou Baldur’s Gate 3.
- Un rendu 4K (UHD) : 60 à 90 FPS sur les gros AAA récents, preuve de la polyvalence de cette configuration.
En clair, le duo AMD Ryzen™ 9800X3D + Radeon™ RX 9070 XT assure un confort de jeu premium sur les résolutions les plus populaires aujourd’hui, avec en prime une vraie marge de manœuvre pour les amoureux de belles images en qualité 4K. Son architecture RDNA 4 optimise le ray tracing et la carte intègre (évidemment) la précieuse technologie FSR 4.
A cela s’ajoute le précieux rapport “qualité/prix”, puisque les Radeon™ RX 9070 et 9070 XT n'ont tout simplement pas d'équivalent, et de loin, en termes de performances/euro. De quoi répondre aux attentes des gamers, tout en conservant un tarif “contenu”.
Moins de 2000€ avec le code VOLCAN
La valeur ajoutée de TopAchat réside aussi dans sa politique tarifaire. Avec le code promo VOLCAN, le PC Gamer Stromboli voit son prix passer sous la barre des 2000€.
- Tarif d’origine : 2 099,99 €
- Remise appliquée : 100 €
- Offre valable jusqu’au 29 septembre 2025 à midi
À ce prix, on profite d’un PC Gamer monté, testé et garanti en France. L’association CPU/GPU “A+A” (AMD + AMD) conforte également le rapport perf/prix, AMD proposant souvent des solutions compétitives face à la concurrence.
Pourquoi choisir un PC chez TopAchat ?
Au-delà des composants, choisir un PC chez TopAchat, dont la création remonte à plus de 25 ans maintenant, c’est aussi profiter d’un savoir-faire reconnu. Le site revendique son statut de spécialiste du PC Gamer et mise sur un montage professionnel, avec câblage optimisé pour le flux d’air et l’esthétique, des tests de stabilité pour chaque machine, sans oublier un contrôle qualité rigoureux, garantissant que le PC est prêt à jouer dès le déballage. A cela s’ajoute un service client dédié, avec des conseillers capables d’orienter joueurs débutants comme confirmés.
On l’a dit, le PC Gamer Stromboli s’adresse aux joueurs exigeants qui veulent une machine puissante et immédiatement fonctionnelle. Mais l’un des points forts de TopAchat reste la diversité de son offre. TopAchat a fait du “PC sur mesure (ou prêt à jouer)” sa spécialité, qu’il s’agisse de configurations DIY, de machines clés en main ou de projets entièrement personnalisés via le ConfigoMatic. On retrouve ainsi :
- DIY : pour les débrouillards qui veulent monter eux-mêmes leur PC et faire l'économie d'un assemblage professionnel.
- Ready-to-play : comme le STROMBOLI, des PC Gamer prêts à être branchés et utilisés.
- Sur mesure : grâce au ConfigoMatic, qui permet de concevoir une configuration selon ses envies et ses usages (streaming, montage vidéo, VR, etc.).
Une offre taillée pour la rentrée ?
En définitive, avec son PC Gamer Stromboli, TopAchat veut frapper fort en cette rentrée 2025. Une configuration moderne et performante, bâtie sur le couple AMD Ryzen™ 9800X3D + Radeon™ 9070 XT, taillée pour un gaming haut de gamme en 1080p, 1440p et même en 4K, proposée à un prix compétitif de 1 999,99 € une fois le code VOLCAN appliqué.
Au-delà d’une fiche technique alléchante, c’est aussi l’assurance d’un achat sans mauvaise surprise : montage professionnel, tests de qualité, expertise reconnue et service client dédié... Pour ceux qui cherchent un PC clé en main capable d’affronter tous les jeux actuels et ceux à venir, l’offre mérite largement le coup d'œil.
Et pour les autres profils de joueurs, TopAchat continue de proposer un éventail complet de solutions, du DIY au sur-mesure. Une preuve supplémentaire que le site reste l’un des spécialistes incontournables du PC Gamer, sous toutes ses formes.