Le Ryzen™ 7 9800X3D (doté de 8 coeurs et d'une fréquence maximale de 5.2 GHz) incarne la nouvelle vague des processeurs AMD, intégrant la technologie 3D V-Cache. Cette mémoire cache empilée promet un avantage considérable dans les jeux, en réduisant les temps de latence et en augmentant le nombre de FPS.

Un processeur qui ne fait pas les choses à moitié, puisque l’on parle de 4,7/5,2 GHz (base/boost) sur le 9800X3D, contre 4,2/5 GHz sur le 7800X3D. On dispose ici de 8 cœurs Zen 5, ainsi que d'un cache L3 de 96 Mo et d'un TDP de 120 watts. La prise en charge mémoire passe à la DDR5-5600, et AMD a débloqué toutes les contraintes d'overclockings des précédents X3D.

Dans le cadre de notre test complet dédié au processeur signé AMD, nous indiquions : “Le 9800X3D vient encore faire progresser les scores vidéoludiques du Ryzen™ 7 7800X3D, mais il est surtout plus équilibré que son ancêtre et signe des performances applicatives plus abouties, pour un produit à même de coller à davantage de scénarios”.