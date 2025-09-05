Si vous êtes à la recherche d'un renforcement de votre sérénité en ligne en cette rentrée 2025, la suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe a de quoi vous combler.

En quelques mots, tout d'abord, du côté de la lutte antivirus, car Norton vous aide, avec sa Protection en temps réel, à dénicher les diverses formes de malware. Son puissant module d'élimination des menaces en ligne en fait l'une des solutions les plus redoutables du marché sur ce point.

Et, pour anticiper, par exemple, une potentielle intrusion de rançongiciel sur votre appareil, Norton inclut des fonctionnalités telles que la Sauvegarde Cloud1, avec 50Go compris, pour mettre un maximum de fichiers hors de portée des hackers voulant vous faire chanter.