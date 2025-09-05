Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une suite de cybersécurité premium en cette rentrée 2025, vous êtes à la bonne adresse. Et, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez, en plus compter, sur une promotion en cours pour l'obtenir à prix réduit chez Norton.
Jusqu'au 11 septembre 2025, Norton vous fait bénéficier d'une réduction sur la première année d'abonnement à ses suites de cybersécurité Norton 360 Deluxe, et Norton 360 Advanced.
Calculée sur le prix de renouvellement, cette promotion vous permet d'obtenir un rabais de 5 euros supplémentaires, pour 12 premiers mois d'autant plus accessibles à tous les budgets, ou presque.
Les points forts des solutions Norton :
- L'un des antivirus les plus efficaces du marché
- Des fonctionnalités pour petits et grands
- Un service client francophone disponible en semaine
Norton 360 Deluxe à -66%, autant dire que cela vaut le coup
La cybersécurité s'invite sur 5 de vos appareils connectés simultanément
Si vous êtes à la recherche d'un renforcement de votre sérénité en ligne en cette rentrée 2025, la suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe a de quoi vous combler.
En quelques mots, tout d'abord, du côté de la lutte antivirus, car Norton vous aide, avec sa Protection en temps réel, à dénicher les diverses formes de malware. Son puissant module d'élimination des menaces en ligne en fait l'une des solutions les plus redoutables du marché sur ce point.
Et, pour anticiper, par exemple, une potentielle intrusion de rançongiciel sur votre appareil, Norton inclut des fonctionnalités telles que la Sauvegarde Cloud1, avec 50Go compris, pour mettre un maximum de fichiers hors de portée des hackers voulant vous faire chanter.
Norton 360 Deluxe, c'est aussi davantage de cybersécurité du côté de la confidentialité en ligne, avec, notamment, SecureVPN comportant un trafic illimité. Vos mots de passe ne sont pas en reste avec un gestionnaire dédié.
Pour les plus jeunes, Norton 360 Deluxe intègre un contrôle parental2. Vous pouvez également compter sur une veille de la part de Norton concernant certaines de vos données sur le Dark Web, notamment votre adresse mail, grâce à la fonctionnalité Dark Web Monitoring3, qui vous avertit le cas échéant.
Nombreuses fonctionnalités, mais petit prix pour cette suite de cybersécurité
Grâce à la campagne promotionnelle en cours jusqu’au 11 septembre 2025, profitez de la première année d’abonnement à Norton 360 Advanced à seulement 39,99 €, soit l’équivalent de 3,33 €/mois.
Cela, avec la possibilité de connecter jusqu'à 5 appareils simultanément : ordinateur (macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), comme tablette (iPadOS).
Une réduction de -66%, calculée sur le prix de renouvellement, est donc à saisir.
Par ailleurs, un renouvellement automatique, actif par défaut, vous permet notamment de profiter de la fonctionnalité Promesse 100% contre les virus5. Pour autant, il est possible de le désactiver selon votre souhait.
Enfin, à compter de votre date d'achat, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours.
L'accompagnement est l'une des qualités de Norton 360 Advanced
Norton 360 Advanced, qui décroche la note de 9,3/10 en conclusion de l'avis indépendant réalisé par Clubic, est, à la suite de ce test complet, l'une des meilleures suites de cybersécurité disponibles sur le marché.
Pratique, Norton 360 Advanced intègre toutes les fonctionnalités de Norton 360 Deluxe, dont une sauvegarde cloud1 sensiblement plus étendue, passant de 50Go à 200Go.
Vous retrouvez donc, pour vous accompagner dans un monde numérique plus sûr, des fonctionnalités telles que la SafeCam4 pour votre webcam, mais aussi des outils propres à cette solution, comme le Social Media Monitoring6.
Et le véritable point clef, pour une suite familiale accompagnante, est l'Aide à la restauration de l'identité. Cette fonctionnalité vous permet de bénéficier de l'aide et des conseils d'experts Norton en cas d'usurpation de votre identité en ligne.
Un outil similaire, en cas de vol de votre portefeuille, vous fait gagner du temps en vous indiquant les démarches à suivre.
Connectez jusqu'à 10 appareils en simultané avec Norton 360 Advanced
Egalement dans le cadre de la campagne promotionnelle en cours chez Norton, vous bénéficiez d'une première année d'abonnement à Norton 360 Advanced au petit prix de 39,99€, soit l’équivalent de 3,33€/mois.
Le rapport qualité/prix est d'autant plus intéressant que vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément : ordinateur (macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), comme tablette (iPadOS).
La réduction proposée par Norton, également basée sur le prix de renouvellement, est donc de -70%.
La fonctionnalité Promesse 100% contre les virus5 vous est tout autant accessible, sous couvert que le renouvellement automatique soit actif, tout comme la garantie satisfait ou remboursé de 60 jours, une fois votre achat conclu.
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Les fonctionnalités de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
2 Le Contrôle parental/Norton Family peut uniquement être installé et utilisé sur le PC Windows™ et les appareils iOS et Android™ d'un enfant, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certaines plates-formes. Les parents peuvent surveiller et gérer les activités de leur enfant depuis n'importe quel appareil (PC Windows sauf Windows en mode S) Mac, iOS et Android, sur nos applications mobiles, ou en se connectant à leur compte sur my.Norton.com et en sélectionnant Contrôle parental via n'importe quel navigateur. L'application mobile doit être téléchargée séparément, et n'est pas disponible dans tous les pays sous iOS.
3 Dark Web Monitoring n'est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence ou de l'abonnement choisi. Par défaut, la fonctionnalité examine uniquement votre adresse électronique et commence l'analyse immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour saisir davantage d'informations à des fins de surveillance.
4 Les fonctions SafeCam sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
5 Offre soumise à restrictions. Pour bénéficier du service de suppression de virus, vous devez disposer d'un abonnement de sécurité de l'appareil avec antivirus à renouvellement automatique.
6 Social Media Monitoring n'est pas disponible sur certaines plates-formes de réseaux sociaux et les fonctionnalités diffèrent d'une plate-forme à l'autre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Norton.com/smm. N'inclut pas la surveillance des chats ni des messages directs. Peut ne pas identifier le cyberharcèlement, les contenus explicites ou illégaux ou les discours haineux
Vérifiez toujours que votre appareil connecté est compatible avec la solution de cybersécurité Norton choisie.