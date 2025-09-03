Un forfait flexible qui s’adapte à votre consommation : avec Le Petit de Prixtel, vous payez seulement en fonction de vos besoins, dès 4,99 €/mois. Une solution idéale pour maîtriser son budget mobile sans sacrifier la qualité du réseau.

Un forfait ajustable et économique

Contrairement aux abonnements traditionnels avec un prix fixe, le forfait Le Petit de Prixtel propose une tarification évolutive qui suit vos usages. Si vous consommez peu de données, vous ne payez que 4,99 €/mois.

Si votre consommation monte un peu, le prix s’ajuste automatiquement sans surprise. Une formule flexible et transparente, pensée pour ceux qui veulent un forfait juste et sans superflu.

Découvrir le forfait Prixtel Le Petit à partir de 4,99 €/mois

Les atouts qui rendent ce forfait incontournable

  • Un prix qui s’adapte : vous payez en fonction de vos besoins réels, sans forfait imposé.
  • Un budget maîtrisé : de 4,99 € à 8,99 €/mois maximum selon votre consommation de data.
  • Un réseau fiable : le forfait repose sur un opérateur de référence en France.

Un forfait pensé pour la consommation réelle

Chaque mois, la facture s’ajuste selon votre usage Internet :

  • Moins de 20 Go : facturé 4,99 €
  • Entre 20 et 30 Go : facturé 6,99 €
  • Entre 30 et 40 Go : facturé 8,99 €

Ainsi, vous ne payez jamais pour des gigas que vous n’utilisez pas. Si un mois votre consommation explose, vous restez plafonné à un prix raisonnable. Si vous consommez peu, vous profitez du tarif plancher. Ce système est particulièrement attractif pour les étudiants, les jeunes actifs ou les personnes qui souhaitent limiter leurs dépenses télécom.

Forfait 4G/4G+ Prixtel Le petit 20Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

20Go

Réseau 4G

4,99€

Sans durée limitée - Flexible jusqu'à 40Go

Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

20Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Prixtel

Réseau

SFR

4G/5G

4G

Data (Go)

20Go

Data (Go) à l'étranger

15Go

Nombre de destinations

32

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Options

eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10 €

Une offre mobile transparente et avantageuse

L’un des points forts du forfait Le Petit est sa transparence tarifaire. Contrairement aux offres classiques qui imposent une mensualité fixe, Prixtel applique une logique simple : “payez pour ce que vous consommez”. En plus, le forfait bénéficie d’une application mobile et d’un espace en ligne intuitifs pour suivre votre consommation en temps réel et ajuster vos usages si nécessaire.

Un client en témoigne : « Un forfait qui s'adapte à mon utilisation, à tarif doux et sur un réseau de qualité, avec en plus une appli et un espace en ligne superbes et fonctionnels. Bravo ! »

Prix ajusté et opportunité à saisir

À l’heure où de nombreux forfaits mobiles dépassent 20 € par mois, Le Petit de Prixtel se distingue par sa souplesse et son tarif réduit. Pour les petits consommateurs, 4,99 €/mois suffisent à couvrir leurs besoins. Même pour une utilisation plus intensive, la facture ne dépasse pas 8,99 €/mois, soit un prix bien inférieur à la majorité des offres du marché. Une manière simple de reprendre le contrôle de son budget mobile, sans compromis sur la qualité du réseau.

Réduire ma facture mobile dès maintenant

✅ Notre avis sur le forfait Prixtel Le Petit

Prixtel réussit un coup malin avec Le Petit : un forfait flexible, clair et réellement économique. La tarification ajustée permet de payer le juste prix chaque mois, une rareté sur le marché mobile actuel.

Avec une formule dès 4,99 €/mois, un maximum plafonné à 8,99 €, et une gestion simple via application et espace client, c’est une option idéale pour celles et ceux qui veulent un forfait sans prise de tête.

  • scheduleSans engagement
  • SFR
  • language20Go
  • callAppels illimités
  • all_inclusiveOui
8 / 10

Pour ceux qui ne craignent pas les opérateurs virtuels et leur fonctionnement 100% numérique, Prixtel c'est « le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière ». Avec son système de forfaits mobiles par paliers de consommation de data, les abonnés de l'opérateur paient ce qu'ils utilisent vraiment. Et ce, sans se ruiner pour autant. En effet, chaque forfait est plafonné à un tarif très abordable, tandis que les débits sont simplement réduits en cas de dépassement. En bonus : les clients Prixtel bénéficient des réseaux 4G/4G+ et 5G de SFR, pour beaucoup moins cher !

Les plus
  • Forfaits utilisables en France, Europe et DOM
  • Sans engagement de durée
  • Qualité du réseau mobile SFR
  • Flexibilité et petits prix
Les moins
  • Pas de Service Client par téléphone
