Un forfait flexible qui s’adapte à votre consommation : avec Le Petit de Prixtel, vous payez seulement en fonction de vos besoins, dès 4,99 €/mois. Une solution idéale pour maîtriser son budget mobile sans sacrifier la qualité du réseau.
Un forfait ajustable et économique
Contrairement aux abonnements traditionnels avec un prix fixe, le forfait Le Petit de Prixtel propose une tarification évolutive qui suit vos usages. Si vous consommez peu de données, vous ne payez que 4,99 €/mois.
Si votre consommation monte un peu, le prix s’ajuste automatiquement sans surprise. Une formule flexible et transparente, pensée pour ceux qui veulent un forfait juste et sans superflu.
Les atouts qui rendent ce forfait incontournable
- Un prix qui s’adapte : vous payez en fonction de vos besoins réels, sans forfait imposé.
- Un budget maîtrisé : de 4,99 € à 8,99 €/mois maximum selon votre consommation de data.
- Un réseau fiable : le forfait repose sur un opérateur de référence en France.
Un forfait pensé pour la consommation réelle
Chaque mois, la facture s’ajuste selon votre usage Internet :
- Moins de 20 Go : facturé 4,99 €
- Entre 20 et 30 Go : facturé 6,99 €
- Entre 30 et 40 Go : facturé 8,99 €
Ainsi, vous ne payez jamais pour des gigas que vous n’utilisez pas. Si un mois votre consommation explose, vous restez plafonné à un prix raisonnable. Si vous consommez peu, vous profitez du tarif plancher. Ce système est particulièrement attractif pour les étudiants, les jeunes actifs ou les personnes qui souhaitent limiter leurs dépenses télécom.
Forfait 4G/4G+ Prixtel Le petit 20Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
20Go
4,99€
Sans durée limitée - Flexible jusqu'à 40Go
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
20Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Prixtel
Réseau
SFR
4G/5G
4G
Data (Go)
20Go
Data (Go) à l'étranger
15Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10 €
Une offre mobile transparente et avantageuse
L’un des points forts du forfait Le Petit est sa transparence tarifaire. Contrairement aux offres classiques qui imposent une mensualité fixe, Prixtel applique une logique simple : “payez pour ce que vous consommez”. En plus, le forfait bénéficie d’une application mobile et d’un espace en ligne intuitifs pour suivre votre consommation en temps réel et ajuster vos usages si nécessaire.
Un client en témoigne : « Un forfait qui s'adapte à mon utilisation, à tarif doux et sur un réseau de qualité, avec en plus une appli et un espace en ligne superbes et fonctionnels. Bravo ! »
Prix ajusté et opportunité à saisir
À l’heure où de nombreux forfaits mobiles dépassent 20 € par mois, Le Petit de Prixtel se distingue par sa souplesse et son tarif réduit. Pour les petits consommateurs, 4,99 €/mois suffisent à couvrir leurs besoins. Même pour une utilisation plus intensive, la facture ne dépasse pas 8,99 €/mois, soit un prix bien inférieur à la majorité des offres du marché. Une manière simple de reprendre le contrôle de son budget mobile, sans compromis sur la qualité du réseau.
✅ Notre avis sur le forfait Prixtel Le Petit
Prixtel réussit un coup malin avec Le Petit : un forfait flexible, clair et réellement économique. La tarification ajustée permet de payer le juste prix chaque mois, une rareté sur le marché mobile actuel.
Avec une formule dès 4,99 €/mois, un maximum plafonné à 8,99 €, et une gestion simple via application et espace client, c’est une option idéale pour celles et ceux qui veulent un forfait sans prise de tête.
- scheduleSans engagement
- SFR
- language20Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
Pour ceux qui ne craignent pas les opérateurs virtuels et leur fonctionnement 100% numérique, Prixtel c'est « le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière ». Avec son système de forfaits mobiles par paliers de consommation de data, les abonnés de l'opérateur paient ce qu'ils utilisent vraiment. Et ce, sans se ruiner pour autant. En effet, chaque forfait est plafonné à un tarif très abordable, tandis que les débits sont simplement réduits en cas de dépassement. En bonus : les clients Prixtel bénéficient des réseaux 4G/4G+ et 5G de SFR, pour beaucoup moins cher !
- Forfaits utilisables en France, Europe et DOM
- Sans engagement de durée
- Qualité du réseau mobile SFR
- Flexibilité et petits prix
- Pas de Service Client par téléphone