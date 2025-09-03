Contrairement aux abonnements traditionnels avec un prix fixe, le forfait Le Petit de Prixtel propose une tarification évolutive qui suit vos usages. Si vous consommez peu de données, vous ne payez que 4,99 €/mois.

Si votre consommation monte un peu, le prix s’ajuste automatiquement sans surprise. Une formule flexible et transparente, pensée pour ceux qui veulent un forfait juste et sans superflu.