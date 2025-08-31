Proton VPN propose une offre spéciale à saisir sans attendre : son abonnement VPN Plus 2 ans passe de 9,99 €/mois à seulement 3,39 €/mois. Une réduction de 66 % qui permet d’économiser 158,40 €, avec la garantie satisfait ou remboursé sous 30 jours.
Un VPN premium à prix mini
En matière de sécurité en ligne, Proton VPN s’impose comme l’un des services les plus fiables du marché. Grâce à cette promotion exceptionnelle, vous pouvez désormais profiter de la formule VPN Plus à 3,39 €/mois au lieu de 9,99 €, soit une économie totale de 158,40 € sur deux ans.
Avec un tel tarif, il devient beaucoup plus simple d’adopter de bonnes pratiques pour protéger sa vie privée, sécuriser ses connexions Wi-Fi publiques ou contourner les restrictions géographiques.
Proton VPN : ce qui le rend unique
- 3,39 €/mois seulement : 66 % de réduction immédiate.
- Un réseau mondial de serveurs : rapidité et fiabilité garanties.
- 30 jours satisfait ou remboursé : testez sans risque.
Une sécurité optimale sur tous vos appareils
Proton VPN mise sur une infrastructure mondiale de serveurs pour garantir des connexions rapides et stables, même lors d’une utilisation intensive. Que ce soit pour naviguer de façon anonyme, sécuriser vos paiements en ligne ou accéder à vos contenus favoris, vous profitez d’une expérience fluide et sans coupure.
- storage14990 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Autre atout majeur : Proton VPN est compatible avec tous vos appareils. Windows, macOS, Linux, Android, iOS, mais aussi les navigateurs (Chrome, Firefox), Chromebook, Apple TV, Android TV et Fire TV sont pris en charge. Vous pouvez ainsi protéger l’ensemble de votre écosystème numérique avec un seul abonnement
Une offre qui séduit les utilisateurs
La réputation de Proton VPN s’appuie aussi sur la satisfaction de ses abonnés. Voici l’avis d’un client, à reprendre tel quel :
"ProtonVPN est sans publicité, avec une politique stricte de non-conservation des données et un VPN complètement open source. Je le recommande fortement pour un VPN extrêmement sécurisé."
Cet avis reflète bien l’expérience utilisateur : un service fiable, rapide et pensé pour un usage quotidien, que ce soit à la maison ou en déplacement.
Un bon plan sécurité à ne pas manquer
Avec son tarif réduit à 3,39 €/mois pendant 2 ans, Proton VPN rend la sécurité en ligne plus accessible que jamais. Ajoutez à cela une réduction de 66 %, une économie de 158,40 € et une garantie de remboursement sous 30 jours, et vous obtenez un bon plan incontournable pour protéger votre vie privée numérique.