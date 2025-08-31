En matière de sécurité en ligne, Proton VPN s’impose comme l’un des services les plus fiables du marché. Grâce à cette promotion exceptionnelle, vous pouvez désormais profiter de la formule VPN Plus à 3,39 €/mois au lieu de 9,99 €, soit une économie totale de 158,40 € sur deux ans.

Avec un tel tarif, il devient beaucoup plus simple d’adopter de bonnes pratiques pour protéger sa vie privée, sécuriser ses connexions Wi-Fi publiques ou contourner les restrictions géographiques.