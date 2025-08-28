Proton VPN s’adresse particulièrement à ceux qui veulent plus qu’un outil marketing : une solution de sécurité ouverte, vérifiable et respectueuse des principes de confidentialité. Son approche diffère d’un CyberGhost, plus orienté grand public et streaming, ou d’un NordVPN, qui mise sur la vitesse brute. Le VPN bénéficie actuellement d’une promotion importante : 24 mois à 3,59 €/mois. L’offre inclut une garantie de remboursement de 30 jours, pour tester le service sans risque.