Le marché des VPN est devenu extrêmement concurrentiel : NordVPN met en avant sa vitesse, Surfshark séduit avec ses connexions illimitées, CyberGhost attire par son immense réseau de serveurs.
Mais un acteur adopte une approche différente : Proton VPN, développé en Suisse par l’équipe à l’origine de ProtonMail. Sa force n’est pas seulement technique, mais surtout éthique : code source ouvert, audits indépendants réguliers, et engagement ferme à ne conserver aucune donnée utilisateur.
- storage14990 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN : comprendre ses atouts uniques
Dans un contexte où d'autres VPN se contentent d’affirmations marketing sans preuves, Proton VPN fait preuve de transparence fait la différence et inspire la confiance. Noté 9,7/10 dans son test 100% indépendant, Proton VPN est particulièrement adapté à ceux qui mettent la confidentialité et la transparence au-dessus de tout.
- Politique zéro logs vérifiable : contrairement à de nombreux concurrents qui utilisent ce terme de manière floue, Proton VPN ne conserve aucune donnée identifiable. Les audits indépendants viennent confirmer cette promesse
- Code open source : son application peut être inspectée par n’importe quel expert. Cela réduit les zones d’ombre et renforce la crédibilité.
- Infrastructure Secure Core : une technologie qui fait transiter le trafic par plusieurs serveurs sécurisés situés dans des pays neutres (comme la Suisse ou l’Islande) avant de sortir sur Internet. Cela rend quasi impossible l’identification de l’utilisateur, même en cas d’attaque ciblée.
Pour quels cas d'usage un VPN est utile ?
Un VPN comme Proton ne se limite pas à la protection de la vie privée. Voici où il s’avère le plus utile :
- Streaming sans frontières : avec près de 15 000 serveurs dans 122 pays, Proton VPN permet de contourner les restrictions géographiques et d’accéder aux catalogues Netflix, Disney+ ou Prime Video comme si vous étiez à l’étranger.
- Wi-Fi publics : dans les gares, hôtels ou cafés, vos données peuvent être interceptées. Proton chiffre la connexion et empêche toute fuite.
- Télétravail et échanges sensibles : pour les étudiants et professionnels, c’est un moyen de protéger les documents partagés et d’éviter les intrusions.
- Journalisme, militantisme, voyages à l’étranger : Proton VPN, grâce à son ancrage juridique suisse, offre une protection renforcée pour les utilisateurs exposés à la surveillance.
Pourquoi choisir l'offre de Proton VPN pour la rentrée ?
Proton VPN s’adresse particulièrement à ceux qui veulent plus qu’un outil marketing : une solution de sécurité ouverte, vérifiable et respectueuse des principes de confidentialité. Son approche diffère d’un CyberGhost, plus orienté grand public et streaming, ou d’un NordVPN, qui mise sur la vitesse brute. Le VPN bénéficie actuellement d’une promotion importante : 24 mois à 3,59 €/mois. L’offre inclut une garantie de remboursement de 30 jours, pour tester le service sans risque.